România poate deveni exportatoare de expertiză nucleară pentru întreaga Europă, spune un fost ministru al Energiei

România are șansa să devină primul stat din Europa care pune în funcțiune un reactor modular mic, spune fostul ministru al Energiei Virgil Popescu.

România se află în etape avansate de consolidare a aportului de energie nucleară din mixul energetic național. Potrivit fostului ministru al Economiei Virgiul Popescu, a fost deblocat proiectul de construcție a reactoarelor 3 și 4, s-a renunțat la contractul cu chinezii și au fost cooptați parteneri strategici importanți.

„Am realizat parteneriatul strategic cu SUA în domeniul energiei și am pus bazele proiectului reactoarelor modulare de mici dimensiuni”, declară fostul ministru. „Am încercat să asigur și materiile necesare, prin decizia de a avea un circuit nuclear integrat. Ce am făcut concret pentru circuitul nuclear integrat? Am creat cadrul pentru preluarea Uzinelor E și R de la Feldioara, închizând lanțul: producerea elementului necesar – dioxid de uraniu – pentru combustibilul nuclear care ajunge în Centrala de la Cernavodă, unde se produce energia electrică”, spune Virgil Popescu, într-un articol pentru Digi24.

Astăzi, pe acest fundament, Nuclearelectrica este într-un parteneriat cu Critical Metals – o companie americană – pentru procesarea metalelor critice provenite din SUA în România, esențiale pentru industria de tehnologie, energie verde și apărare.

De asemenea, s-a transferat licența de exploatare a noului zăcământ de uraniu, de la mina din județul Neamț, la Nuclearelectrica, protejând-o astfel în vederea deschiderii, afirmă Popescu.

Proiectul construcției unităților 3 și 4 de la Cernavodă

„Parteneriatul strategic pe care îl avem cu SUA în domeniul energiei cuprinde și proiectul SMR, care, atenție, a fost demarat în administrația Trump, continuat de administrația Biden și susținut în continuare de administrația Trump. Asta ne arată că există susținere transpartinică pentru acest proiect. Totodată, proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești este complementar proiectului construcției unităților 3 și 4 de la Cernavodă”, mai menționează fostul ministru

Proiectul de la Doicești aduce inovație în Europa

Ministrul mai spune că România are în continuare șansa ca prin proiectul de la Doicești să aducă inovație în Europa. „Mai mult chiar, Uniunea Europeană, prin vocea Comisiei Europene, a prezentat recent strategia pentru dezvoltarea și implementarea reactoarelor modulare mici (SMR) în Europa (care a fost deja transmisă Parlamentului României)”, încheie Virgil Popescu.