Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
Analiză Profilul candidatului ideal pe piața muncii: de ce calitatea omului contează mai mult ca niciodată

Publicat:

Profilul candidatului cu adevărate șanse de angajare în 2026 nu mai este definit de titulatura jobului, ci de calitatea omului. Într-o piață a muncii tot mai polarizată, tinerii serioși, ancorați în valori solide și dispuși să-și actualizeze constant competențele vor avea un avantaj uriaș, în timp ce superficialitatea și lipsa de disciplină devin bariere majore.

O tânără încearcă să citească pe fețele angajatorilor care îi citesc CV-ul
Angajatorii, foarte atenți la caracterul celui pe care vor să-l angajeze. Foto arhivă

Potrivit specialiștilor, anul 2026 nu este anul unei simple reconversii profesionale, ci al unei realități în care adaptarea continuă devine singura strategie de supraviețuire.

„Când vorbim despre șanse reale de angajare în 2026, eu aș scoate din discuție un pic titulatura de job și m-aș uita mai întâi la profilul de om. Tot mai mulți dintre tinerii aflați acum la început de drum sunt, din păcate, din ce în ce mai neserioși: atenție fragmentată, greu de ținut un angajament, renunță repede când e greu. Asta este realitatea pe care o vedem și noi, ca furnizor de formare. Partea bună este că, tocmai din acest motiv, tinerii care vin din familii în care s-au păstrat principiile de bază – seriozitate, disciplină, respect pentru muncă, finalizarea studiilor la universități serioase din țară – vor fi foarte clar avantajați.

Acești tineri, puțini dar foarte valoroși, vor fi cei care îi vor conduce pe ceilalți: vor fi medicii, avocații, arhitecții, specialiștii IT, experții în securitate cibernetică și în AI, oamenii de care economia are nevoie. Ceilalți, tot mai mulți ca procent, vor fi cei care la 30 de ani „sunt încă la început de drum”, cei care schimbă jobul din 6 în 6 luni, cei care se apucă de câte o reconversie profesională în fiecare an fără să ducă nimic până la capăt. Din punctul meu de vedere, problema nu este la ei, ci la familiile tinere care nu mai pun accent pe educația pentru muncă, pe citit, pe efort susținut. Asta se vede deja în piața muncii”, a declarat pentru „Adevărul” Bogdan Fârșirotu, președintele Centrului de Formare APSAP.

Ce meserii se caută în 2026

Legat strict la joburi și profile profesionale cu șanse mari de angajare în 2026, o analiză realizată de Centrul de Formare APSAP arată câteva direcții foarte clare. IT&C rămâne un motor esențial, dar nu vorbim doar de „programatori”, ci de tineri care știu să folosească Inteligența Artificială în mod practic în companii: automatizare, analiză de date, raportare, optimizare de procese.

Apoi, zona de securitate – atât cibernetică, cât și fizică – are o cerere uriașă: responsabili NIS, audit de securitate cibernetică, administratori de sisteme, dar și ingineri pentru sisteme de securitate sau pentru infrastructuri critice.

E vizibilă și o creștere tot mai mare pentru meserii legate de energie verde, cum sunt instalatorii de panouri fotovoltaice, foarte bine plătiți și greu de găsit.

În paralel, rămân extrem de căutate profilele economice și administrative solide: oameni de resurse umane care chiar înțeleg legislația muncii și știu să lucreze cu oamenii, specialiști în achiziții și contractare, oameni de management de proiect care pot duce la capăt inițiative complexe. Toate aceste roluri au un numitor comun: cer seriozitate, continuitate și capacitatea de a învăța constant.

Cred cu toată convingerea că, în 2026, cei mai câștigați vor fi tinerii care pun laolaltă două lucruri: valori sănătoase primite din familie și competențe moderne dobândite prin programe de formare serioase. Pentru aceștia, joburile și oportunitățile nu vor lipsi; vor lipsi, mai degrabă, candidații de calibrul lor”, explică specialistul în formare profesională.

Când este analizată reconversia, nu este vorba doar despre schimbarea completă a meseriei, ci și despre actualizarea profundă a competențelor. Nu doar anul 2026 stă sub semnul reconversiei profesionale. Dacă privim onest evoluția pieței muncii începând cu perioada pandemiei, devine clar că reconversia, adaptarea și recalibrarea competențelor au devenit noua normalitate. Capacitatea de adaptare în context profesional este, probabil, cea mai de preț calitate care menține competitivitatea unui om, indiferent de vârstă sau domeniu.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

