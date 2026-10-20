România, campioană în Uniunea Europeană. Are cel mai mare avans anual al lucrărilor de construcţii în luna august
România este statul din UE cu cel mai mare avans anual al lucrărilor de construcții (39%), în august 2026, față de august 2025, alături de Ungaria și Finlanda, potrivit Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene.
„Cele mai mari creșteri anuale ale lucrărilor de construcții au fost înregistrate în România (39%), Ungaria (22%) şi Finlanda (12,7 ). Cele mai mari scăderi au fost observate în Franţa (7,8% ), Slovacia (4,9%) şi Spania (4,3%)”, arată, marţi, Eurostat.
La nivelul UE, a fost raportată o scădere de 4,1% în cazul construcţiilor de clădiri, dar şi o creştere de 2,8% pentru lucrările de construcţii de geniu civil şi de 2,9% în cazul lucrărilor speciale de construcţii, scrie News.
În august 2026, faţă de iulie 2026, cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Ungaria (14%), Germania (9,3%) şi Romania (7,2%), în timp ce la polul opus s-au aflat state precum Slovenia (scădere de 5.1%), Slovacia (recul de 4.9%) şi Italia (scădere de 2.9%).
În august 2026, comparativ cu iulie 2026, producţia în construcţii, ajustată sezonier, a crescut cu 1,8% în zona euro şi cu 2,0% în UE, conform estimărilor Eurostat.
Datele Eurostat confirmă informaţiile publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) cu privire la volumul lucrărilor de construcţii, în august 2026, care a crescut, raportat la august 2025, ca serie brută, cu 40,5%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 35,5%, după cum a anunţat, marţi, instituţia.
Comparativ cu iulie 2026, volumul lucrărilor de construcţii s-a mărit, ca serie brută, cu 1,6%, iar ca serie ajustată, cu 7,2%. În primele opt luni din 2026, s-a înregistrat, faţă de perioada 1.I-31.VIII.2025, un avans ca serie brută, de 15,4%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, de 11,7%, conform INS.