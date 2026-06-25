Costul construirii locuințelor a explodat în România. Creștere de 130,7%, potrivit Eurostat

Prețurile de construcție pentru clădirile rezidențiale au înregistrat o creștere semnificativă în Uniunea Europeană în ultimul deceniu, arată datele publicate de Eurostat. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Bulgaria, Ungaria și România, state în care ritmul scumpirilor a depășit cu mult media europeană.

Între 2015 și 2025, costurile au urcat în medie cu 48,2% la nivelul blocului comunitar, însă evoluțiile diferă considerabil de la o țară la alta

Bulgaria a înregistrat o majorare de 166,1%, Ungaria de 155,4%, iar România de 130,7%, potrivit datelor analizate de Eurostat și citate de TVR Info.

La polul opus, cele mai mici creșteri au fost raportate în Italia, unde prețurile au avansat cu 17%, în Grecia, cu 17,3%, și în Finlanda, cu 22,1%.

O mare parte a scumpirilor s-a produs în anii recenți, pe fondul inflației ridicate și al creșterii costurilor materialelor de construcție. Anul 2022 a fost cel mai accentuat din punctul de vedere al creșterilor, cu un avans de 12,2%, urmat de 2023, cu 6,9%, și 2021, cu 5,8%. Ritmul s-a temperat însă în 2024, când prețurile au crescut cu 2,3%, și în 2025, când avansul a fost de doar 1,3%.

Evoluția prețurilor de construcție continuă să influențeze piața imobiliară europeană, în special în statele din Europa Centrală și de Est, unde cererea ridicată și presiunea costurilor rămân factori determinanți.