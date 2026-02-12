România a intrat într-o criză, avertizează un important om de afaceri. „Vor apărea probabil şi cifre”

România a intrat într-o criză, dar nu avem încă cifre care să ne spună că suntem acolo, a declarat, miercuri, Dan Ostahie, fondatorul şi directorul general al Altex România, la un eveniment de specialitate.

„Cred că experienţa mea e legată de piaţa românească. Şi cred că, în momentul de faţă, ne îndreptăm spre o criză în care am şi intrat, dar nu avem cifre care să ne spună că suntem acolo. Vor apărea probabil şi cifre, după care o să apară perioada de jale. O să realizăm că suntem în criză şi, în funcţie de viteza cu care măsurile macroeconomice vor fi implementate, vom ieşi mai repede sau mai târziu din această criză”, a declarat Dan Ostahie, la un eveniment de analiză a pieţei româneşti de fuziuni şi achiziţii din 2025, organizat de EY România, transmite Agerpres.

Întrebat despre viitorul companiei, el a afirmat că Altex România se află în industria de consum şi creşte şi scade în funcţie de evoluţia acesteia. Pe de altă parte, acesta consideră că economia va reporni pe măsură ce se va reuşi reducerea inflaţiei iar reducerea inflaţiei va fi posibilă atunci când statul va reuşi să scadă costurile de administrare.

„E un lucru pe care l-am mai exersat şi l-am exersat într-o perioadă cu tulburări mult mai severe. Adică, dacă facem o comparaţie cu ce s-a întâmplat în 2009 şi 2010, ce se întâmplă acum e o ploaie de primăvară. Atunci chiar a fost furtună şi ţinem minte că, în primul rând, băncile nu au fost pregătite, statul nu a fost pregătit, companiile nu au fost pregătite. S-au comis multe erori, au dispărut multe companii. Acum cred că toţi aceşti factori sunt mult mai bine pregătiţi. Deci, cu cât statul va reuşi să-şi taie din costurile de administrare mai repede, cu atât vom reduce inflaţia. Cu cât reuşim să reducem inflaţia, cu atât reuşim să repornim economia. Vom conştientiza faptul că preţul energiei este un bun naţional şi un postament pentru creşterea economică industrială; atunci vom reduce costul la curentul electric şi la gaz şi vom reporni economia”, a spus Dan Ostahie.

Ce părere are despre măsurile luate

Întrebat despre măsurile luate, el a menţionat că România are o cotă de TVA sub media din Uniunea Europeană iar majorarea de la 19% la 21% nu reprezintă o diferenţă dramatică. Totodată, însă, omul de afaceri a pledat pentru aducerea costului utilităţilor la un standard sub media europeană.

„Din punctul meu de vedere, două elemente sunt esenţiale: reducerea inflaţiei şi aducerea costului utilităţilor la un standard sub media europeană, pentru că România este un hub de producţie care nu poate să-şi valorifice potenţialul forţei de muncă atâta timp cât costul energiei este peste cel din Germania. Imposibil. Deci, aceste două lucruri simple, după care se poate nuanţa mult, dar pe acestea le văd ca fiind majore. Dacă vorbim de măsurile care s-au luat, acum, TVA – noi ne-am obişnuit cu un TVA care e totuşi sub media europeană. De la 19 la 21 nu văd o diferenţă dramatică”, a declarat Dan Ostahie.

Pensiile magistraților

De asemenea, el a fost întrebat despre situaţia creată în jurul deciziei privind pensiile magistraţilor, în condiţiile în care Curtea Constituţională a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor. În context, Dan Ostahie a subliniat faptul că Justiţia ar trebui să fie un pilon, un model pentru societate, dar nu este, iar acest lucru înseamnă că instituţiile statului nu funcţionează.

„E evident că e un ping-pong între Curtea Constituţională şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care aşteaptă una decizia celeilalte ca să o suspende în funcţie de decizie. E greu de acceptat ce se întâmplă. Foarte greu de acceptat. Adică Justiţia cred că ar trebui să fie un pilon şi un exemplu, un model pentru societate. Şi nu este. Deci asta înseamnă că instituţiile statului nu funcţionează. Instituţiile statului trebuie să funcţioneze. Şi un stat puternic înseamnă un stat în care instituţiile funcţionează. Iar a funcţiona înseamnă să iei decizii. Poate să fie şi o decizie negativă, dacă într-adevăr există argumente. Nu cred că există argumente”, a mai spus Dan Ostahie.