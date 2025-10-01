Rezervele valutare ale României au scăzut în septembrie

Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) totalizau 65,015 miliarde de euro la finele lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,27% comparativ cu nivelul de 65,188 miliarde de euro înregistrat la 31 august 2025, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale.

În cursul lunii au avut loc intrări de 1,619 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor, alimentarea contului Comisiei Europene şi altele.

„La 30 septembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65.015 milioane euro, față de 65.188 milioane euro la 31 august 2025.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

• Intrări de 1.619 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor; alimentarea contului Comisiei Europene și altele;

• Ieşiri de 1.792 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele”, a informat BNR.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 10,771 miliarde euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2025 au fost de 75,786 miliarde euro, faţă de 74,915 miliarde euro la 31 august 2025.

Plăţile scadente în luna octombrie 2025 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 2,450 miliarde euro.