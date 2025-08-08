search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Răspun dat ministrului Mediului, după criticile privind concursul pentru CA Romsilva

0
0
Publicat:

AMEPIP a răspuns criticilor ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a exprimat nemulțumirea față de rezultatele concursului pentru Consiliul de Administrație al Romsilva.

Ministrul Mediului s-a declarat nemulțumită de numirile în CA Romsilva FOTO: Facebook
Ministrul Mediului s-a declarat nemulțumită de numirile în CA Romsilva FOTO: Facebook

Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a răspuns public, după ce ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a declarat nemulţumită de rezultatul concursului pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. Potrivit AMEPIP, procesul de selecţie a fost organizat chiar de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), în baza Ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, iar evaluările s-au făcut doar pentru trei dintre cele cinci posturi disponibile.

La nivelul MMAP a fost constituită Comisia de selecţie şi nominalizare (CSN), din care au făcut parte doi membri desemnaţi de conducătorul ministerului, doi membri desemnaţi de preşedintele AMEPIP şi un expert independent. Facem precizarea că au fost evaluaţi candidaţii înscrişi pe trei posturi din totalul de cinci, urmând ca doi dintre membrii Consiliului să fie desemnaţi de către MMAP, în condiţiile legii”, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Agenţia subliniază că anunţul de recrutare a fost publicat cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul-limită pentru depunerea candidaturilor, atât pe site-urile oficiale ale MMAP, Romsilva şi AMEPIP, cât şi în două publicaţii economice şi financiare de largă circulaţie. Totodată, AMEPIP a transmis Ministerului rezultatele verificării procesului de selecţie şi a precizat că lista scurtă propusă pentru două posturi conţine cinci candidaţi, dintre care unul nu are statutul de independent, condiţie impusă de lege.

Agenţia mai menţionează că MMAP, în calitate de autoritate publică tutelară, va relua procedura de selecţie pentru postul de auditor şi că responsabilitatea respectării cerinţelor legale privind componenţa CA revine ministerului.

Romsilva, într-o perioadă critică 

Pe 6 august, Ministerul Mediului a anunţat semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai CA Romsilva, în urma unei proceduri desfăşurate conform legislaţiei. Într-un comunicat, ministerul a precizat că selecţia s-a făcut „într-un context dificil şi sub semnul unei responsabilităţi imense”, întrucât Regia nu are director general numit şi se confruntă cu „grave probleme financiare şi de guvernanţă”.

Nemulțumirile Dianei Buzoianu 

După publicarea rezultatelor, ministra Mediului şi-a exprimat deschis nemulţumirea: „Nu o să ascund că nu sunt mulţumită de rezultat şi am spus şi o voi mai spune: legea e făcută azi să fii notar în calitate de ministru, iar concursul pentru CA-ul Romsilva nu şi-a atins scopul de a atrage cei mai profesionişti oameni pentru toate posturile. Este nevoie urgentă de o reformă a legii privind alegerea şi funcţionarea CA-urilor”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Ea a explicat că procedura fusese lansată şi aproape finalizată înainte ca ea să ajungă în minister, astfel că nu mai era posibilă promovarea suplimentară a concursului pentru atragerea de noi candidaţi. Pentru multe posturi au fost extraordinar de puţini oameni înscrişi. Din acest concurs a rezultat o listă necompetitivă pentru că, fie concursul nu a fost suficient promovat, fie oamenii cu experienţă şi dorinţă de reformă nu au considerat că au şanse reale să fie selectaţi, aşa că pur şi simplu nu s-au înscris”, a precizat ministrul.

Buzoianu a adăugat că documentele concursului nu conţineau criterii de performanţă legate direct de reorganizarea Romsilva şi că, deşi AMEPIP a confirmat legalitatea procedurii, ea a propus ca mandatele noilor membri să fie de numai opt luni, pentru a lansa rapid un nou concurs mai competitiv. „Am primit răspuns de la AMEPIP că încalc legea cu propunerea mea şi că nu pot aviza un asemenea contract de mandat... Spiritul legii, se pare, e că trebuie numiţi oamenii, indiferent de situaţie, pe 4 ani”, a concluzionat ministrul Mediului.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
Categoria de pensionari din România care plătesc 10% CASS, chiar dacă au pensii SUB 3.000 lei
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Reghe îi răspunde dur Anamariei Prodan: “Oamenii care nu au ce face vor să iasă în evidență”
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Lovitură pentru viitorii pensionari: Banii din Pilonul II nu vor mai putea fi încasați integral
playtech.ro
image
El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la un astfel de rezultat
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
digisport.ro
image
Rusia revine în forță în țările din fosta Uniune Sovietică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor
stiripesurse.ro
image
A murit un jurnalist de legendă! Acesta s-a stins din viață la 68 de ani
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
romaniatv.net
image
Schimbare privind plata pensiilor private! ASF a venit cu explicații despre cum pensionarii pot retrage banii
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Mihai Trăistariu, țepuit la bani de o turistă: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea o dau la Poliție!” Ce regulă strictă impune din 2026
click.ro
image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăcea piesa Așa beau oamenii buni” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
ion iliescu jpg
Personajul care devenise Ion Iliescu la un moment dat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?