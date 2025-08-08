Răspun dat ministrului Mediului, după criticile privind concursul pentru CA Romsilva

AMEPIP a răspuns criticilor ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a exprimat nemulțumirea față de rezultatele concursului pentru Consiliul de Administrație al Romsilva.

Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a răspuns public, după ce ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a declarat nemulţumită de rezultatul concursului pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. Potrivit AMEPIP, procesul de selecţie a fost organizat chiar de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), în baza Ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, iar evaluările s-au făcut doar pentru trei dintre cele cinci posturi disponibile.

„La nivelul MMAP a fost constituită Comisia de selecţie şi nominalizare (CSN), din care au făcut parte doi membri desemnaţi de conducătorul ministerului, doi membri desemnaţi de preşedintele AMEPIP şi un expert independent. Facem precizarea că au fost evaluaţi candidaţii înscrişi pe trei posturi din totalul de cinci, urmând ca doi dintre membrii Consiliului să fie desemnaţi de către MMAP, în condiţiile legii”, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Agenţia subliniază că anunţul de recrutare a fost publicat cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul-limită pentru depunerea candidaturilor, atât pe site-urile oficiale ale MMAP, Romsilva şi AMEPIP, cât şi în două publicaţii economice şi financiare de largă circulaţie. Totodată, AMEPIP a transmis Ministerului rezultatele verificării procesului de selecţie şi a precizat că lista scurtă propusă pentru două posturi conţine cinci candidaţi, dintre care unul nu are statutul de independent, condiţie impusă de lege.

Agenţia mai menţionează că MMAP, în calitate de autoritate publică tutelară, va relua procedura de selecţie pentru postul de auditor şi că responsabilitatea respectării cerinţelor legale privind componenţa CA revine ministerului.

Romsilva, într-o perioadă critică

Pe 6 august, Ministerul Mediului a anunţat semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai CA Romsilva, în urma unei proceduri desfăşurate conform legislaţiei. Într-un comunicat, ministerul a precizat că selecţia s-a făcut „într-un context dificil şi sub semnul unei responsabilităţi imense”, întrucât Regia nu are director general numit şi se confruntă cu „grave probleme financiare şi de guvernanţă”.

Nemulțumirile Dianei Buzoianu

După publicarea rezultatelor, ministra Mediului şi-a exprimat deschis nemulţumirea: „Nu o să ascund că nu sunt mulţumită de rezultat şi am spus şi o voi mai spune: legea e făcută azi să fii notar în calitate de ministru, iar concursul pentru CA-ul Romsilva nu şi-a atins scopul de a atrage cei mai profesionişti oameni pentru toate posturile. Este nevoie urgentă de o reformă a legii privind alegerea şi funcţionarea CA-urilor”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Ea a explicat că procedura fusese lansată şi aproape finalizată înainte ca ea să ajungă în minister, astfel că nu mai era posibilă promovarea suplimentară a concursului pentru atragerea de noi candidaţi. „Pentru multe posturi au fost extraordinar de puţini oameni înscrişi. Din acest concurs a rezultat o listă necompetitivă pentru că, fie concursul nu a fost suficient promovat, fie oamenii cu experienţă şi dorinţă de reformă nu au considerat că au şanse reale să fie selectaţi, aşa că pur şi simplu nu s-au înscris”, a precizat ministrul.

Buzoianu a adăugat că documentele concursului nu conţineau criterii de performanţă legate direct de reorganizarea Romsilva şi că, deşi AMEPIP a confirmat legalitatea procedurii, ea a propus ca mandatele noilor membri să fie de numai opt luni, pentru a lansa rapid un nou concurs mai competitiv. „Am primit răspuns de la AMEPIP că încalc legea cu propunerea mea şi că nu pot aviza un asemenea contract de mandat... Spiritul legii, se pare, e că trebuie numiţi oamenii, indiferent de situaţie, pe 4 ani”, a concluzionat ministrul Mediului.