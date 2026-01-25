Proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doicești intră în faza de execuție, anunță ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că proiectul de energie nucleară cu Reactoare Modulare Mici (SMR) de la Doicești a ajuns la Decizia Finală de Investiție (DFI).

„România intră într-o nouă etapă a energiei nucleare! Proiectul SMR de la Doicești ajunge la Decizia Finală de Investiție, pe baza studiilor de fezabilitate și a maturității tehnice confirmate.

Am introdus pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Nuclearelectrica (12 februarie 2026) supunerea spre aprobare a Deciziei Finale de Investiție pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești.

Este un pas instituțional clar, asumat, care transferă proiectul din plan în execuție. Etapa urmează finalizării Studiului de Fezabilitate, pe baza rezultatelor tehnice obținute în a doua fază de dezvoltare (FEED 2)”, a anunțat ministrul.

Potrivit acestuia, rezultatele concrete vor fi:

6 module SMR de tehnologie NuScale – singura certificată din întreaga lume

462 MW de energie stabilă, constantă și sigură

2.000 de locuri de muncă în perioada construcției și peste 230 permanente pentru operarea centralei

Sprijin puternic din partea partenerilor americani și al Comisiei Europene

Nu în ultimul rând, Bogdan Ivan precizează că securitatea nucleară rămâne o prioritate absolută.

„Toate etapele proiectului sunt implementate sub supravegherea organismelor internaționale, inclusiv Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Proiectele care aduc energie curată, tehnologie de vârf și locuri de muncă aici, în România, au tot sprijinul meu!”

Prezent la Davos, ministrul Energiei a discutat cu Directorul General al Agenţiei Internaționale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România.

„La World Economic Forum, am discutat cu Rafael Mariano Grossi, Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România. Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică.

Este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică, de prețuri şi de competitivitatea economiei. Am fost foarte ferm: vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face PRAGMATIC şi INTELIGENT”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Ministrul arată că România produce constant energie nucleară stabilă şi curată şi mizează pe acest pilon pe termen lung.

„Contextul actual spune lucrurilor pe nume: consumul intern a depășit constant 9.000 MW, la maximele ultimilor 4 ani; în vârf de sarcină, am importat 1.200–2.000 MW; săptămâna trecută, România a avut cea mai scumpă piață de energie din Europa.

Acest model nu este sustenabil pe termen lung. Dacă îl perpetuăm, riscăm să afectăm grav economia”, menționează Ivan.