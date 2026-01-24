Bogdan Ivan promite ieftiniri la carburanți și facturi mai mici la gaze: „Nu o să fie același scenariu negru”

Ministrul Energiei spune că scăderea prețurilor la benzină și motorină este posibilă odată cu îmbunătățirea situației bugetare și promite că eliminarea plafonării la gaze nu va duce la un nou șoc pentru populație.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 CNN că statul are la dispoziție pârghii clare pentru a interveni asupra prețurilor la carburanți și energie, în special prin reducerea accizelor, dar numai după ce situația deficitului bugetar va permite acest lucru. El a subliniat că actualele accize apasă direct asupra populației și contribuie semnificativ la inflație.

„În cazul carburanților este foarte simplu. Din accize poți să reduci 30–40 de bani oricând. Așa cum ai crescut, poți să și reduci”, a spus ministrul. Potrivit acestuia, o reducere de „45–50 de bani” la accize ar putea aduce prețurile la benzină în zona de „7,30–7,50 lei pe litru”.

Accizele și inflația

Bogdan Ivan a explicat că a transmis oficial opoziția sa față de majorarea accizelor de la începutul anului, inclusiv creșterea de 10% la gaze, energie electrică și combustibili, precum și majorarea de 48% în zona energiei. „M-am opus și în adrese oficiale creșterii accizelor. În clipa în care vorbim de accize crescute la energie, gaze, combustibili, mâna statului ajunge în buzunarul fiecărui român”, a declarat el.

Ministrul a pus o mare parte din inflația din 2025 pe seama eliminării plafonării prețurilor la energie. „Marea pondere, de 60%, în creșterea inflației din 2025 s-a datorat eliminării plafonării prețurilor la energie, care s-a reflectat automat în fiecare produs și serviciu”, a afirmat Ivan.

Eliminarea plafonării la gaze, fără „scenariul negru”

Referindu-se la plafonarea prețurilor la gaze, care urmează să fie eliminată la 31 martie 2026, ministrul a dat asigurări că populația nu va resimți un șoc similar celui de pe piața energiei electrice. „Suntem pregătiți la gaze. Nu o să fie același scenariu negru cum a fost la energie”, a spus el.

Bogdan Ivan a precizat că există deja oferte „la același preț sau chiar mai jos decât prețul plafonat” și că autoritățile sunt pregătite și cu un plan de rezervă. „În situația în care, din motive care nu țin de noi, atacuri ale Rusiei sau alte probleme internaționale, suntem pregătiți să eliminăm treptat, timp de un an, această plafonare, pentru ca omul de rând să nu mai simtă aceeași creștere dramatică”, a explicat ministrul.

Ajutor direct în factură pentru consumatorii vulnerabili

Ministrul Energiei a vorbit și despre un mecanism mai simplu de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, prin deducerea directă a ajutorului din factură. „Dacă are factură la 150 de lei, să se scadă automat 50 de lei și să vină factura de 100 de lei. Ca să nu mai punem oamenii pe drumuri”, a spus Bogdan Ivan.

Pentru gaze, ajutorul ar urma să fie de „100 de lei lunar în sezonul rece”, acordat tot prin scădere directă din factură. Măsura ar urma să se aplice pe baza verificării automate a veniturilor, în interconectare cu bazele de date ale ANAF.

Independența energetică și Neptun Deep

Bogdan Ivan a subliniat că România își acoperă în prezent peste 90% din necesarul de gaze din producția internă și importă doar aproximativ 10% în zilele foarte geroase. „Ceea ce e foarte sigur e că noi nu mai depindem de importuri nici din Rusia, nici din altă parte”, a afirmat ministrul.

El a vorbit și despre proiectul Neptun Deep, unde urmează să se extragă „8 miliarde de metri cubi pe an”, jumătate de Romgaz și jumătate de OMV Petrom. „Îmi doresc foarte mult ca acel gaz să-l folosim cât mai mult în România, în industria din România, la costuri corecte”, a spus Ivan, menționând în special industria petrochimică și cea a îngrășămintelor.

Mesaj politic și social

Ministrul Energiei a recunoscut că măsurile fiscale recente au afectat puterea de cumpărare a populației. „Puterea de cumpărare s-a erodat foarte mult, oamenii au mai puțini bani în buzunar”, a declarat el, adăugând că prioritatea sa este ca „oamenii care au muncit 40 de ani să aibă bani de medicamente și mâncare”.

În același timp, Bogdan Ivan a respins ideea schimbării premierului, susținând că soluția este revizuirea măsurilor care nu funcționează. „Nu schimbăm nici premieri, nici miniștri la televizor. Schimbăm măsurile”, a spus el.

În final, ministrul a subliniat ambiția României de a deveni un actor energetic major în regiune. „Rolul României trebuie să fie de cel mai puternic hub energetic și principal jucător pe piața de gaze din regiune”, a concluzionat Bogdan Ivan.

Mesaj tranșant despre coaliție și USR

Întrebat dacă este exclus ca actuala coaliție să funcționeze fără USR, Bogdan Ivan a respins ideea unei ruperi bruște a guvernării. „Vorbind de legislație, nu e ca și cum ai spune Abracadabra, de mâine X pleacă la guvernare”, a declarat ministrul.

Totuși, acesta a criticat ferm comportamentele de tip opoziție din interiorul Executivului. „Eu cred foarte mult că sunt unele atitudini de opoziție în cadrul guvernării și n-au ce căuta acolo. Punct”, a spus Ivan. După ce moderatoarea a remarcat că și PSD a avut poziții critice în interiorul coaliției, ministrul a răspuns: „În clipa în care vezi aberații, nu poți să taci”.

Bogdan Ivan a concluzionat că prioritatea guvernării trebuie să rămână protejarea puterii de cumpărare și reducerea presiunii asupra populației. „Pe mine mă interesează ca la final de lună oamenii să aibă bani de mâncare, de medicamente și de facturi”, a spus ministrul.