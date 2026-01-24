search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bogdan Ivan promite ieftiniri la carburanți și facturi mai mici la gaze: „Nu o să fie același scenariu negru”

0
0
Publicat:

Ministrul Energiei spune că scăderea prețurilor la benzină și motorină este posibilă odată cu îmbunătățirea situației bugetare și promite că eliminarea plafonării la gaze nu va duce la un nou șoc pentru populație.

Bogdan Ivan promite ieftiniri la carburanți și facturi mai mici la gaze FOTO: Mediafax
Bogdan Ivan promite ieftiniri la carburanți și facturi mai mici la gaze FOTO: Mediafax

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 CNN că statul are la dispoziție pârghii clare pentru a interveni asupra prețurilor la carburanți și energie, în special prin reducerea accizelor, dar numai după ce situația deficitului bugetar va permite acest lucru. El a subliniat că actualele accize apasă direct asupra populației și contribuie semnificativ la inflație.

În cazul carburanților este foarte simplu. Din accize poți să reduci 30–40 de bani oricând. Așa cum ai crescut, poți să și reduci”, a spus ministrul. Potrivit acestuia, o reducere de „45–50 de bani” la accize ar putea aduce prețurile la benzină în zona de „7,30–7,50 lei pe litru”.

Accizele și inflația

Bogdan Ivan a explicat că a transmis oficial opoziția sa față de majorarea accizelor de la începutul anului, inclusiv creșterea de 10% la gaze, energie electrică și combustibili, precum și majorarea de 48% în zona energiei. „M-am opus și în adrese oficiale creșterii accizelor. În clipa în care vorbim de accize crescute la energie, gaze, combustibili, mâna statului ajunge în buzunarul fiecărui român”, a declarat el.

Ministrul a pus o mare parte din inflația din 2025 pe seama eliminării plafonării prețurilor la energie. „Marea pondere, de 60%, în creșterea inflației din 2025 s-a datorat eliminării plafonării prețurilor la energie, care s-a reflectat automat în fiecare produs și serviciu”, a afirmat Ivan.

Eliminarea plafonării la gaze, fără „scenariul negru”

Referindu-se la plafonarea prețurilor la gaze, care urmează să fie eliminată la 31 martie 2026, ministrul a dat asigurări că populația nu va resimți un șoc similar celui de pe piața energiei electrice. „Suntem pregătiți la gaze. Nu o să fie același scenariu negru cum a fost la energie”, a spus el.

Bogdan Ivan a precizat că există deja oferte „la același preț sau chiar mai jos decât prețul plafonat” și că autoritățile sunt pregătite și cu un plan de rezervă. „În situația în care, din motive care nu țin de noi, atacuri ale Rusiei sau alte probleme internaționale, suntem pregătiți să eliminăm treptat, timp de un an, această plafonare, pentru ca omul de rând să nu mai simtă aceeași creștere dramatică”, a explicat ministrul.

Ajutor direct în factură pentru consumatorii vulnerabili

Ministrul Energiei a vorbit și despre un mecanism mai simplu de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, prin deducerea directă a ajutorului din factură. „Dacă are factură la 150 de lei, să se scadă automat 50 de lei și să vină factura de 100 de lei. Ca să nu mai punem oamenii pe drumuri”, a spus Bogdan Ivan.

Citește și: Gazele din Marea Neagră. Neptun Deep ar urma să livreze primele volume în 2027

Pentru gaze, ajutorul ar urma să fie de „100 de lei lunar în sezonul rece”, acordat tot prin scădere directă din factură. Măsura ar urma să se aplice pe baza verificării automate a veniturilor, în interconectare cu bazele de date ale ANAF.

Independența energetică și Neptun Deep

Bogdan Ivan a subliniat că România își acoperă în prezent peste 90% din necesarul de gaze din producția internă și importă doar aproximativ 10% în zilele foarte geroase. „Ceea ce e foarte sigur e că noi nu mai depindem de importuri nici din Rusia, nici din altă parte”, a afirmat ministrul.

El a vorbit și despre proiectul Neptun Deep, unde urmează să se extragă „8 miliarde de metri cubi pe an”, jumătate de Romgaz și jumătate de OMV Petrom. „Îmi doresc foarte mult ca acel gaz să-l folosim cât mai mult în România, în industria din România, la costuri corecte”, a spus Ivan, menționând în special industria petrochimică și cea a îngrășămintelor.

Mesaj politic și social

Ministrul Energiei a recunoscut că măsurile fiscale recente au afectat puterea de cumpărare a populației. „Puterea de cumpărare s-a erodat foarte mult, oamenii au mai puțini bani în buzunar”, a declarat el, adăugând că prioritatea sa este ca „oamenii care au muncit 40 de ani să aibă bani de medicamente și mâncare”.

În același timp, Bogdan Ivan a respins ideea schimbării premierului, susținând că soluția este revizuirea măsurilor care nu funcționează. „Nu schimbăm nici premieri, nici miniștri la televizor. Schimbăm măsurile”, a spus el.

În final, ministrul a subliniat ambiția României de a deveni un actor energetic major în regiune. „Rolul României trebuie să fie de cel mai puternic hub energetic și principal jucător pe piața de gaze din regiune”, a concluzionat Bogdan Ivan.

Mesaj tranșant despre coaliție și USR

Întrebat dacă este exclus ca actuala coaliție să funcționeze fără USR, Bogdan Ivan a respins ideea unei ruperi bruște a guvernării. „Vorbind de legislație, nu e ca și cum ai spune Abracadabra, de mâine X pleacă la guvernare”, a declarat ministrul.

Totuși, acesta a criticat ferm comportamentele de tip opoziție din interiorul Executivului. „Eu cred foarte mult că sunt unele atitudini de opoziție în cadrul guvernării și n-au ce căuta acolo. Punct”, a spus Ivan. După ce moderatoarea a remarcat că și PSD a avut poziții critice în interiorul coaliției, ministrul a răspuns: „În clipa în care vezi aberații, nu poți să taci”.

Bogdan Ivan a concluzionat că prioritatea guvernării trebuie să rămână protejarea puterii de cumpărare și reducerea presiunii asupra populației. „Pe mine mă interesează ca la final de lună oamenii să aibă bani de mâncare, de medicamente și de facturi”, a spus ministrul.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care pot primi 750 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
mediafax.ro
image
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani
fanatik.ro
image
Motivele pentru care adolescenții din Timiș l-ar fi ucis pe Mario. Crima ar fi fost plănuită cu o lună înainte
libertatea.ro
image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
observatornews.ro
image
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
prosport.ro
image
Principalele schimbări privind acordarea concediilor medicale în 2026. Ce drepturi se pierd și ce obligații apar
playtech.ro
image
Cât costă vila de lux pe care Titi Aur a scos-o la vânzare. Are 5 dormitoare, piscină acoperită, o grădină frumoasă și se află într-un cartier liniștit dintr-un oraș important al României
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
A fost deschis un dosar in rem în urma crimei din Timiș. Surse: Tatăl lui Mario ar plănui răzbunarea fiului său
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total față de acum 20 de ani, după ce s-a lăsat pe mâna esteticianului și merge la sală. Nu degeaba are iubit cu 20 de ani mai mic
romaniatv.net
image
Cum era școala românească la 1900: cadouri pentru profesori și examene aranjate
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
vedete fit colaj jpg
Cultul corpului perfect la peste 45 de ani. Ce-au testat divele pe propria piele, ca să arate atât de bine
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!