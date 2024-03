Prioritățile Comisiei Europene rămân în continuare, tranziția verde și competivitatea industriei

Competitivitatea industriei europene, tranziţia ecologică şi tranziţia digitală rămân priorităţile Comisiei Europene pentru perioada următoare, a declarat, marţi, şeful Departamentului Communications Policy DG Competition, Alexander Winterstein, la o conferinţă de specialitate.

„În timpul acestui mandat al Comisiei Europene, lumea s-a schimbat, evident, foarte mult. Un număr de lucruri a rămas acelaşi, ceea ce reprezintă priorităţile Comisiei Europene, în special competitivitatea industriei europene, tranziţia ecologică şi tranziţia digitală. Practic, acestea rămân priorităţile pentru noi în Comisie şi în competiţia digitală. Desigur, aceste obiective sunt urmărite acum într-un nou context geopolitic pe care îl cunoaşteţi foarte bine, începând cu criza COVID-19 de acum câţiva ani şi acum agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Consecinţele acesteia ne-au arătat o serie de vulnerabilităţi ale lanţurilor noastre de aprovizionare şi ale economiei noastre în linii mari. Când ne uităm înapoi, la 2023, cred că sunt patru lucruri pe care aş dori să le menţionez pe scurt. Primul lucru este să continuăm măsurile de combatere a crizei. Al doilea lucru este să continuăm aplicarea regulilor de concurenţă. Al treilea se referă la continuarea sprijinirii marilor priorităţi europene, iar al patrulea lucru pe care aş dori să-l menţionez se referă la eforturile noastre de a continua, în ciuda tuturor acestor lucruri, promovarea propriilor noastre iniţiative de politică în domeniul concurenţei”, a spus Winterstein.

Oficialul european a punctat, totodată, faptul că ajutoarele de stat nu trebuie să excludă investiţiile private şi să ducă la denaturarea condiţiilor de concurenţă echitabile.

„În privinţa ajutorului de stat, acesta nu trebuie să excludă investiţiile private şi nu trebuie să ducă la o cursă subsidiară între statele-membre şi, prin urmare, să denatureze condiţiile de concurenţă echitabile. În antitrust şi carteluri s-au întâmplat multe. Am adoptat cinci decizii, am emis şase declaraţii de obiecţiuni care pot duce la o decizie ulterioară şi am întreprins şapte inspecţii inopinate, care poate vor duce într-o zi şi la o decizie. Aceste inspecţii sunt importante pentru că avem din ce în ce mai puţine cereri de clemenţă, aşa că acum am început să fim mult mai proactivi. (...)”, a afirmat Alexander Winterstein.

Potrivit reprezentantului DG Competition, priorităţi precum tranziţia verde, tranziţia digitală şi competitivitatea industriei europene reprezintă cheia dezvoltării economice în Uniunea Europeană.

„(...) pe lângă combaterea crizei şi continuarea aplicării regulilor, bineînţeles că am continuat să sprijinim marile priorităţi ale Comisiei şi cred că aici, la Bruxelles, aceasta este cu adevărat cheia. Vorbesc în special despre tranziţia verde, tranziţia digitală şi competitivitatea industriei europene. Acum, când ne uităm la tranziţia verde, veţi vedea din nou multă activitate în ajutoarele de stat, unde am aprobat sume semnificative atunci când vine vorba de sprijinirea decarbonizării şi a altor eforturi climatice. Sprijinim industria siderurgică, sprijinim trecerea la hidrogenul regenerabil, sprijinim eolianul offshore. Aşadar, o serie de lucruri care se întâmplă în domeniul ajutorului de stat şi în domeniul antitrust, am adoptat noi orientări privind acordurile orizontale pe care probabil le-aţi văzut sau poate le-aţi folosit deja pentru a permite companiilor să coopereze împreună într-un mod legal pentru a promova îmbunătăţirile de mediu în industria lor. În ceea ce priveşte tranziţia digitală, cred că scopul este, într-adevăr, acela de a asigura corectitudinea în peisajul digital”, a adăugat Winterstein.

Oficiali ai autorităţilor de concurenţă din România, Polonia şi Republica Moldova dar şi de la DG Competition participă, marţi, la o nouă conferinţă PRIA Competition Romania 2024, organizată de PRIAevents şi Consiliul Concurenţei.