China deține 80% din producția de panouri solare: Tranziția spre energia verde se va face cu dificultate

Sectorul de energie verde este unul dintre cele mai populare subiecte ale ultimilor ani, iar această tendință este de așteptat să persiste având în vedere intenția globală de tranziție către emisii zero.

Cu toate acestea, piața nu a înregistrat un avans constant și sigur. Potrivit lui Radu Puiu, analist financiar la XTB România, în ultimele luni, acțiunile din domeniul energiei regenerabile au pierdut puternic teren, înregistrând o performanță semnificativ mai mică față de companiile producătoare de combustibili fosili, cele pe care ar trebui să le înlocuiască. Iar asta în contextul în care ratele mai mari ale dobânzilor își pun amprenta și asupra acestui sector.

”Indicele S&P Global Clean Energy Index, alcătuit din 100 cele mai mari companii din domeniul energiei solare, eoliene și alte activități legate de sursele regenerabile, a scăzut cu 20% în ultimele două luni, ceea ce a dus evoluția de la începutul anului, până în prezent, la 30%. Iar acest lucru plasează sectorul pe drumul spre cea mai slabă performanță anuală din 2013. În schimb, indicele S&P 500 Energy Index, care are o pondere mare în sectorul petrolului și gazelor naturale, a înregistrat o pierdere de numai 4,30% de la începutul anului”, precizează Radu Puiu.

Corecțiile de pe această piață apar în ciuda zecilor de miliarde de dolari alocate prin credite fiscale, subvenții și împrumuturi ale guvernelor către companiile de energie verde din SUA și Europa. Sectorul de energie regenerabilă a fost deosebit de vulnerabil la creșterea ratelor dobânzilor, deoarece multe companii au încheiat contracte pe termen lung, stabilind prețul la care vor vinde energia înainte de a-și dezvolta proiectele. Pe măsură ce inflația globală a crescut, companiile din domeniul energiei verzi au fost afectate de o creștere uriașă a costurilor, exacerbată de cererea tot mai mare de proiecte de energie regenerabilă. Totodată, dobânzile ridicate au făcut ca împrumuturile în creștere să fie mai împovărătoare.

”Producătorii de energie regenerabilă suferă, în mare parte, de pe urma unui sezon de raportări financiare dezastruoase, determinate de lanțurile de aprovizionare problematice, de problemele de fabricație și de costurile de producție în creștere. Toate acestea afectează profiturile”, explică analistul XTB România. În contextul în care lumea încearcă să treacă în ritm alert la o energie mai curată, producătorii de echipamente se străduiesc să țină pasul cu cererea globală în creștere. Asta duce la majorarea costurilor de producție și la întrebări cu privire la sustenabilitatea economică a proiectelor de anvergură ale principalilor jucători din industrie.

Scădere masivă a activelor pentru companiile din sector

Într-un raport publicat recent, Allianz Research a precizat că cele mai mari opt firme de energie regenerabilă din lume au raportat o scădere totală combinată a activelor de 3 miliarde de dolari în prima jumătate a anului. Proiectele eoliene, în special, s-au confruntat cu situații turbulente. Economiștii au declarat că sezonul trecut al câștigurilor a fost un "moment de învățare" pentru industrie.

Luna trecută, Comisia Europeană a anunțat un nou plan de acțiune privind energia eoliană, care vizează creșterea semnificativă a capacității eoliene instalate. ”Asta este o dovadă că recalibrarea necesară este în curs de desfășurare, dar ea nu va fi realizată peste noapte. Ca dezvoltatorii să investească în parcuri noi este un proces de durată. Producătorii de turbine eoliene, la rândul lor, au nevoie de timp să investească în capacitatea necesară pentru a atinge obiectivele politicienilor. Trebuie spus că aceste companii nu au fondurile necesare pentru a investi atât de mult într-un ritm atât de accelerat”, subliniază analistul XTB România.

Consiliul Global al Energiei Eoliene (GWEC) se așteaptă ca în următorii 10 ani să se adauge o capacitate eoliană offshore de 380GW pe 32 de piețe. Aproape jumătate din această creștere este așteptată din regiunea Asia-Pacific, urmată de Europa (41%), America de Nord (9%) și America Latină (1%). Potrivit lui Radu Puiu, diversificarea lanțului de aprovizionare va deveni probabil o prioritate pentru a consolida lanțurile de aprovizionare locale și pentru a evita dependența excesivă de anumite piețe, în special de China. Această țară produce, în prezent, aproximativ 60% din nacelele onshore și offshore (partea centrală a unei turbine care găzduiește echipamente mecanice și electrice cheie), cutii de viteze sau generatoare.

Un scenariu posibil, dar puțin probabil

Agenția Internațională a Energiei prognozează dacă traiectoria actuală a tranziției către o energie curată este în conformitate cu ținta de creștere a temperaturii medii globale cu 1,5 grade Celsius, obiectiv care necesită emisii nete zero până în 2050. Potrivit autorității, un scenariu net zero este încă posibil, dar este necesară continuarea punerii în aplicare a unor politici "mature, încercate și testate și, în cele mai multe cazuri, foarte eficiente din punct de vedere al costurilor". Raportul Agenției constată că investițiile în tehnologiile de energie regenerabilă și implementarea acestora depășesc rapid proiectele privind combustibilii fosili, iar cererea pentru acest tip de combustibili va atinge probabil un nivel maxim înainte de 2030. Chiar și așa, lumea nu este pe drumul cel bun pentru a ajunge la un nivel net zero. Conform traiectoriei actuale, temperaturile medii globale vor crește cu 2,4 grade Celsius.

Statele membre UE trebuie să contribuie la atingerea obiectivului comun de utilizare a energiei regenerabile în proporție de 45% până la sfârșitul deceniului. Potrivit Consiliului UE, noile norme vizează sectoarele în care integrarea energiei regenerabile a fost "mai lentă". În contextul în care unele proiecte din SUA, dar și din Marea Britanie, riscă să fie abandonate dacă guvernele nu oferă sprijin, China continuă să joace un rol determinat pentru sector.

China deține 80% din producția mondială de panouri solare

Lanțurile de aprovizionare cu tehnologii de energie regenerabilă sunt mai concentrate decât alte lanțuri de aprovizionare tipice. Beijingul a determinat o mare parte a acestei concentrări prin investiții masive conduse de stat, acaparând părți importante din industria mineralelor esențiale, a panourilor solare și a vehiculelor electrice, inclusiv a bateriilor pentru vehicule electrice. În acest sens, patru țări - Vietnam, India, Malaiezia și Thailanda - dețin o cotă de 13% din producția mondială de panouri solare. China deține aproximativ 80%. Astfel, relațiile geopolitice, în special cele dintre China și SUA, vor fi extrem de importante pentru dezvoltarea sectorului. Discuțiile dintre președintele american Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping, cu ocazia summitului APEC, au fost catalogate drept "pozitive", cei doi lideri discutând o serie de subiecte, printre care Ucraina, Taiwan și Orientul Mijlociu. Președintele chinez a declarat după întâlnire că există mult loc pentru cooperarea dintre cele două puteri și că Beijingul dorește să fie un partener și un prieten al Statelor Unite. Mai mult, Secretarul american al Comerțului, Gina Raimondo, a declarat că Statele Unite caută să detensioneze tensiunile cu China.