search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Prețurile la cazare în București au ajuns la nivelul celor din Viena, deși turismul stagnează

0
0
Publicat:

Tarifele de cazare din București sunt aproape cât cele practicate în capitale precum Viena, în urma majorărilor care au aliniat prețurile cu piețe consacrate din Europa Centrală și de Est. Asta, deși numărul nopților petrecute în hoteluri a rămas aproape constant, arată un studiu recent.

Un cuplu primește cheia camerei de hotel de la recepționeră
Prețurile de cazare din București au ajuns aproape de nivelul celor din Viena

Industria ospitalității din România a înregistrat în primul semestru din 2025 o creștere de 19% a cifrei de afaceri, al treilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană, după Grecia (35%) și Ungaria (22%), potrivit datelor Eurostat. Majorarea tarifelor la cazare a dus la alinierea acestora cu piețe consacrate din regiunea CEE, precum Polonia sau Republica Cehă, chiar dacă numărul de nopți petrecute în hoteluri aproape a stagnat, cu un avans sub 4%, mai arată datele Eurostat.

În paralel, România a atras doar 2.2 milioane de înnoptări ale turiștilor străini, față de 7.2 milioane în Polonia și 6.1 milioane în Ungaria, însă piața se pregătește pentru cel puțin 15 noi inaugurări hoteliere până în 2027.

Pe partea de performanță operațională, gradul de ocupare în România a crescut cu 4 puncte procentuale, ajungând la 65%, nivel aliniat cu media statelor din Europa Centrală și de Est, care au consemnat în prima jumătate a anului, potrivit datelor oferite de STR, cea mai mare creștere din Europa, alături de țările nordice. Pentru comparație, în vestul continentului avansul a fost de sub 2%, iar în Franța și Marea Britanie s-au înregistrat chiar scăderi, pe fondul lipsei unor evenimente majore în 2025, după ce anul trecut performanța hotelurilor a fost susținută de Champions League la Londra, turneul Eras în Marea Britanie și Irlanda, respectiv UEFA Euro 2024 în Germania.

78 de euro, prețul mediu de cazare în București

Totodată, tarifele medii zilnice (ADR) au crescut cu 8% în ultimul an, o evoluție comparabilă cu Polonia și Cehia, unde nivelurile se situează între 55 și 65 de euro. În București, venitul pe cameră disponibilă a ajuns la 78 de euro, apropiat de cel din Varșovia și Praga, ce se situează în jurul valorii de 80 de euro, și la doar 10% distanță de Viena, ceea ce confirmă alinierea capitalei la piețele regionale majore.

Creșterea puternică a industriei ridică totuși semne de întrebare privind sustenabilitatea. Potrivit consultanților Colliers, avansul a fost susținut în primul rând de scumpiri, nu de un număr mai mare de turiști, iar contextul economic - marcat de inflație și de noile taxe din 2025 - ar putea frâna consumul. Românii au reușit până acum să facă față cheltuielilor mai mari folosindu-se de rezervele acumulate în ultimii 15 ani, însă încrederea consumatorilor a scăzut vizibil în ultimele trimestre, atingând niveluri similare cu cele din recesiunea din 2009 - 2010.

Comparativ cu 2019, cifra de afaceri netă a tuturor operatorilor din zona ospitalității din România este cu peste 80% mai mare, un avans de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene, unde creșterea a fost de doar 34%, potrivit datelor Eurostat. Românii au continuat să călătorească și să accepte tarife tot mai ridicate, iar Bucureștiul a ajuns la prețuri pe cameră comparabile cu diverse capitale regionale, de la Viena la Varșovia și Praga. Această evoluție a susținut ca perioada 2023-2025 să fie una foarte bună pentru hotelieri, însă creșterea tarifelor în viitor nu se va putea baza doar pe inflație, ci pe diversificarea serviciilor, inovație și utilizarea tehnologiei AI. Eficientizarea costurilor, dar și păstrarea calității serviciilor hoteliere vor fi cheia în perioada următoare, care se anunță mai dificilă pentru industria ospitalității. Pentru a menține ritmul, România are nevoie să atragă mai mulți turiști străini și să ofere motive diverse de vizitare. Potențial există, însă succesul depinde de investiții și de o strategie pe termen lung”, explică Raluca Buciuc, Director, Partner of Valuation360 și Advisory Services la Colliers.

Cel puțin 15 noi hoteluri vor fi inaugurate în România până în 2027

România are încă un decalaj față de piețele vecine în ceea ce privește atragerea turiștilor străini. În ultimul deceniu, numărul nopților petrecute de vizitatorii internaționali a crescut cu doar 23%, în timp ce Polonia a avansat cu 44%, iar Ungaria cu 26%.

Diferența arată un potențial semnificativ pentru dezvoltarea turismului destinat vizitatorilor internaționali și pentru echilibrarea pieței, dominată în prezent de călătorii interne. În 2025, doar 22% din nopțile petrecute în hotelurile din România au aparținut turiștilor străini, a doua cea mai mică pondere din Uniunea Europeană.

Pentru a echilibra dezvoltarea și a reduce decalajul față de alte piețe, piața locală intră într-o nouă etapă de creștere. După ce în 2024 s-a inaugurat un singur hotel internațional major - Ramada by Wyndham în Otopeni, cu peste 110 camere, în perioada 2025 - 2027 sunt anunțate cel puțin 15 deschideri. Printre acestea se numără Corinthia Grand Hotel du Boulevard, care a inaugurat anul acesta un hotel de aproximativ 30 de camere, marcând intrarea brandului Corinthia pe piața locală. De asemenea, Bucharest Unirii Square - Handwritten Collection by Accor a adaugat în primăvara acestui an 90 de camere pe piața bucureșteană și este primul hotel din această colecție în România. Investițiile vin în contextul în care gradul de ocupare al hotelurilor din București este comparabil cu vârfurile înregistrate după 2000, iar prima jumătate a anului 2025 deja reprezintă cel mai bun prim semestru din ultimul deceniu, de când INS publică statistici la nivel de județe.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
digi24.ro
image
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial. Toate calculele calificării după Austria – San Marino 10-0 și Cipru – Bosnia 2-2
fanatik.ro
image
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc
libertatea.ro
image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
observatornews.ro
image
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Venituri pe care nu se poate pune poprire. Lista actualizată: sumele care nu pot fi atinse de ANAF
playtech.ro
image
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-VE-RO-SI-MIL! Scorul serii în preliminarii: în minutul 33, era deja 7-0 VIDEO
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Un influencer a murit într-un accident grav. Tânărul de 20 de ani și-a găsit sfârșitul chiar lângă cimitir
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Cresc prețurile la energia electrică de la Hidroelectrica. Anunțul companiei pentru un milion de clienți
mediaflux.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul Mihai Mitoșeru n-o scapă din ochi: „Mă răsfață, e sufletul meu”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Plevna. Reduta Grivița II, după Koenen, în „Illustrierte Zeitung”, 1877, nr. 1790, p. 304 (© Arhivele Naționale ale României, Bibliotecă, Nicolae Iorga, Războiul din 1877-8 în ilustrații, p. 28-21, în „Almanahul Graficei Române” , Craiova, 1929)
Luptele duse pentru cucerirea redutei Grivița II, în timpul Războiului de Independență
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Amal Clooney s-a tuns! Adio, bucle romantice. Cum arată soția lui George Clooney după transformare

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani