Prețurile apartamentelor nu scad, dar locuințele sunt mai accesibile în raport cu veniturile

Anul 2023 nu a fost unul ușor pentru cei aflați în căutarea unei locuințe, indiferent dacă au vrut să cumpere sau doar să închirieze, se arată într-o analiză privind tendințele de pe piața imobiliară.

Principalele două obstacole din calea cumpărătorilor au fost legate de scumpirea finanțării și de numărul tot mai scăzut de apartamente din care au avut de ales. Toate acestea au alimentat cererea pe segmentul închirierilor, dar și aici românii au avut parte de provocări. Scumpirile au depășit 20% în unele cazuri, iar piața a fost copleșită de interesul tot mai mare venit de la potențialii chiriași în condițiile unei oferte reduse. În plus, noi oportunități tot mai atractive au concurat în 2023 pentru interesul investitorilor care, până nu de mult, se concentrau pe segmentul rezidențial.

Cererea este în creștere, la nivel național, pe piața închirierilor

În același timp, în marile orașe din țară observăm o scădere semnificativă când vine vorba despre oferta disponibilă, fapt care încurajează scumpirea chiriilor pe termen lung.

Interesul pentru proprietățile rezidențiale listate la închiriere s-a dublat practic într-un an în Cluj-Napoca. Proprietarii nu au putut ține pasul cu cerințele pieței, numărul caselor și apartamentelor disponibile pe plan local scăzând în același interval de timp. Bucureștiul a ajuns să rivalizeze cu Cluj-Napoca la capitolul prețuri. Pe segmentul apartamentelor observăm majorări cuprinse între 11% și 14% pe parcursul lui 2023. Brașovul face și el tot mai mulți pași în direcția acestor două orașe. Conform datelor analizate de Imobiliare.ro, pe plan local a apărut o majorare a cererii și o contractare a ofertei. În trimestrul al III-a au fost disponibile la închiriere cu 11% mai puține apartamente comparativ cu perioada similară a anului trecut. Cele mai semnificative majorări ale chiriilor, chiar și cu aproape 23%, s-au înregistrat pe parcursul lui 2023 în cazul apartamentelor din Constanța, în timp ce în Timișoara ritmul de creștere a fost mult mai lent, cu doar 7%-9%. De altfel, Timișoara dispune de unele dintre cele mai accesibile locuințe care pot fi închiriate în marile orașe din țară. Un alt factor care a alimentat cererea pe piața chiriilor a fost și cel al reducerii numărului de tranzacții înregistrate la nivel național.

Numărul tranzacțiilor imobiliare continuă să fie în scădere

Tranzacțiile investiționale sunt concentrate, în ultimul timp, în jurul proiectelor ce atacă segmentele upper medium și high-end ale pieței, conform informațiilor pe care le avem de la clienții noștri dezvoltatori imobiliari. Numărul tranzacțiilor realizate în scop investițional pe segmentul mass-market s-a redus semnificativ. În același timp, pe bursă principalii indici au înregistrat creșteri importante anul acesta, investițiile bursiere putând să ofere inclusiv randamente ce depășesc 20%. Acestea, alături de randamentele ridicate obținute la depozitele în lei, concurează în atractivitate cu opțiunea unei investiții făcute pe segmentul rezidențial.

Prețurile nu scad, dar locuințele pot fi considerate mai accesibile

În 2023, vedem valori mai scăzute ale inflației comparativ cu cele înregistrate anul trecut. În același timp, românii câștigă mai mulți bani. Veniturile totale medii lunare au ajuns la nivel de gospodărie la valoarea de 6.910 lei, conform celor mai noi date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), aferente trimestrului al II-lea din acest an. Se poate observa astfel o creștere cu aproape 11% comparativ cu perioada similară din 2022. Câștigul salarial mediu net a fost de circa 4.600 de lei în iulie, cu aproape 15% mai ridicat decât în același interval din 2022. Mai mult, de la 1 octombrie avem o majorare cu 10% a salariului de bază minim brut pe țară. Prețurile locuințelor au rămas, în acest timp, aproape neschimbate la nivel național. Dacă comparăm situația din trimestrul II al fiecărui an vedem că prețurile solicitate pentru apartamente au fost cu 3% mai scăzute în 2023. Dacă analizăm evoluția acestora de la începutul anului și până în prezent, putem observa doar o ușoară creștere. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, apartamentele erau scoase la vânzare, în medie, cu 1.413 euro/mp util în ianuarie față de 1.452 euro/mp util în luna septembrie. În plus, datele din piață arată că locuințele din România continuă să se mențină unele dintre cele mai ieftine din Europa.

Numărul proprietăților rezidențiale este în scădere

Discutăm aici atât despre apartamentele, cât și despre casele construite înainte de anul 2000, per ansamblu deprecierea ofertei fiind, într-un an, cu circa 26% la nivelul marilor orașe din țară. Cele mai noi date Imobiliare.ro arată că această tendință se simte cel mai puternic pe piața rezidențială din Cluj-Napoca, unde oferta de proprietăți nou intrate în piață s-a înjumătățit. Deprecieri semnificative au fost identificate și în cazul orașelor Iași, Brașov și Constanța.

Cererea venită din partea celor interesați să cumpere un apartament înregistrează o creștere susținută începând cu luna august, confirmată și în septembrie.

Dacă pe parcursul trimestrului II s-a înregistrat o contractare cu 14% a interesului potențialilor cumpărători pentru proprietățile rezidențiale scoase la vânzare în cele mai mari șase centre regionale din țară - București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța, din vară vedem semne clare ce indică o redresare la acest capitol. Doar în luna august, s-a putut observa un avans anual cu aproape 20% al interesului pe segmentul apartamentelor de vânzare, măsurat prin numărul de contacte generate în Imobiliare.ro, cel mai accesat portal imobiliar din România. Această tendință s-a confirmat cu datele aferente lunii septembrie, când s-a înregistrat o creștere anuală cu 17%. Acest fapt, coroborat cu o eventuală scădere a dobânzilor, oferă premisele necesare pentru ca 2024 să fie un an cu tranzacții imobiliare în creștere.