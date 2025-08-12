Inflația a ajuns la 7,8% în iulie: Energia electrică s-a scumpit cu 63% într-un an, iar pâinea cu 6%

Inflația a ajuns la 7,8% în iulie, raportat la aceeași lună a anului trecut, în timp ce inflația pe primele șapte luni din acest an a fost de 5,8%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Principalele date privind inflația:



Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%.

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) a fost 5,3%.

Potrivit datelor INS, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în cazul energiei electrice al cărei preț a crescut în iulie 2025 față de iulie 2024 cu 62,97%, în timp ce prețul gazelor a scăzut în aceeași perioadă cu 1,06%.

Alte scumpiri majore s-au înregistrat în cazul energiei termice, creștere cu 13% în perioada iulie 2024 – iulie 2025, serviciile de igienă și cosmetică – 14%, chiriile – 8,5%, reparațiile auto – 11%, biletele de tren – 16%, serviciile poștale – 12%.

În ce privește alimentele, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat, în iulie 2025 față de iulie 2024 în cazul fructelor proaspete – 39%, lămâilor și portocalelor – 17%, uleiului – 10%, cafelei – 13%, laptelui – 7,38%, legumelor – 11%, pâinii – 6,43%, brânza de vacă și de oaie – 4%, respectiv 5%, carnea de vită – 5%, carnea de porc – 4,48% și carnea de pasăre 3,72%, în timp ce peștele proaspăt s-a scumpit cu 5,12%.

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 6,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,4%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 0,39% faţă de iunie 2025.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,18%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 5,06%, faţă de iunie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 7,33%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 1,01% faţă de iunie 2025.