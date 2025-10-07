Cotația aurului a atins un nou record istoric. Cât s-ar mai putea scumpi până la finalul anului

Cotaţia aurului, considerat o valoare de refugiu în perioade de incertitudine, a atins marţi un nou maxim istoric, în contextul în care închiderea Guvernului SUA şi criza politică din Franţa au injectat mai multă incertitudine pe pieţele financiare.

Uncia de aur era cotată marţi la 3.977,44 dolari, depăşind precedentul record de 3.970,08 dolari uncia înregistrat în cursul şedinţei de luni. Încetarea activităţii Guvernului american, care a intrat în a doua săptămână, i-a privat pe investitori de o serie de date statistice importante, care sunt necesare pentru a evalua sănătatea economiei SUA, în timp ce Rezerva Federală se străduieşte să evalueze condiţiile în schimbare. Traderii mizează în continuare pe o reducere de un sfert de punct procentual a dobânzii de referinţă în această lună, ceea ce ar trebui să fie în beneficiul aurului, deoarece acesta nu plăteşte dobânzi.

În Franţa, Sebastien Lecornu a demisionat din funcţia de prim-ministru, după încercări eşuate de a ajunge la un consens cu partidele politice privind cheltuielile bugetare, impasul zădărnicind încercările de a reduce cel mai mare deficit fiscal din zona euro. Între timp, ascensiunea aproape sigură a lui Sanae Takaichi ca următor prim-ministru japonez a zguduit, de asemenea, pieţele financiare.

Schimbările politice din Franţa şi Japonia amplifică îngrijorările fiscale şi contribuie la creşterea preţului aurului, a declarat Nicky Shiels, şefa Departamentului de cercetare şi strategie metale la MKS PAMP SA.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a pregătit terenul pentru o creştere a preţului aurului de aproximativ 50% în acest an, deoarece mişcările sale agresive de remodelare a comerţului global şi evoluţiile geopolitice au stimulat o fugă către siguranţă şi o îndepărtare de dolar. Băncile centrale şi fondurile tranzacţionate la bursă garantate cu aur au fost cumpărători entuziaşti, în timp ce reducerea ratei dobânzii de către Fed şi perspectiva unor noi achiziţii au contribuit şi ele la creşterea preţului aurului.

Între timp, Banca Populară Chineză şi-a prelungit seria de achiziţii de aur în septembrie pentru a 11-a lună consecutivă, chiar dacă lingourile de aur au urcat la noi maxime istorice.

Reflectând această stare de spirit pozitivă, analiştii băncii Goldman Sachs Group Inc. şi-au îmbunătăţit previziunile referitoare la preţul aurului în luna decembrie 2026, la 4.900 de dolari pe uncie, de la 4.300 de dolari anterior, citând intrările de ETF-uri şi achiziţiile băncilor centrale.

„Aş sugera o poziţie de tip overweight pe aur - în ciuda preţului său ridicat - ca măsură de protecţie împotriva dolarului american şi ca pregătire pentru mai multe şocuri viitoare", a declarat David Chao, analist la Invesco Asset Management. Alocarea către aur ca procent din portofoliile investitorilor este probabil în prezent de doar o singură cifră - dar un nivel de aproximativ 5% este "o măsură prudentă pentru mine", a adăugat David Chao.

Pe piaţa spot, cotaţia aurului era în creştere cu 0,1% la 3.965,9 dolari pe uncie, în jurul orei 13:17 în Singapore, preţurile fiind pe cale să înregistreze cea mai mare creştere anuală de după 1979.

Aurul se scumpește enorm în perioade de recesiune

Istoria demonstrează că, în fiecare recesiune majoră din ultimele două decenii, aurul a oferit randamente solide, cu câștiguri medii de aproximativ 15%. Astfel, prețul aurului a crescut cu 16% în timpul crizei dot-com din 2001, cu 25% în perioada crizei financiare globale 2007–2009 și tot cu 25% în timpul pandemiei din 2020.

Aurul rămâne unul dintre cele mai performante active tranzacționate la bursă, cu o creștere de peste o treime de la începutul anului.

De la mijlocul lunii august, prețul metalului galben a înregistrat un nou avans, crescând cu 11% în doar trei săptămâni, de la 3.300 dolari/uncie la peste 3.650 dolari. Această evoluție rapidă nu doar că nu a slăbit impulsul pieței ascendente, ci l-a consolidat, generând prognoze îndrăznețe din partea analiștilor de pe Wall Street. Pentru a pune în perspectivă, în 2005–2006, aurul era cotat la doar 500–600 dolari/uncie.

Estimări de preț pentru finalul anului

Bancherii de la Goldman Sachs și-au reconfirmat estimarea ca prețul aurului să atingă cel puțin 4.000 dolari până la sfârșitul anului. Într-o analiză recentă, aceștia iau în calcul, însă, o creștere și mai spectaculoasă, de până la 5.000 dolari/uncie. Condiția pentru o asemenea creștere record este ca doar 1% din titlurile de stat americane aflate în posesia privată să fie transferate de la obligațiuni către diferite produse de investiții în aur. Cu alte cuvinte, dacă economiștii sau investitorii particulari urmează exemplul marilor bănci centrale și încep să înlocuiască titlurile de stat cu aur.

Așteptările privind o scădere semnificativă a ratelor dobânzilor în SUA, alături de achizițiile continue ale băncilor centrale din economiile emergente, impulsionează creșterea rapidă a prețului aurului. În paralel, cererea globală depășește anual 5.000 de tone, fiind alimentată nu doar de băncile centrale, ci și de economiile emergente, China jucând un rol central în această dinamică.

Gramul de aur s-a scumpit cu 140 de lei în România, de la începutul anului

Prețul gramului de aur a crescut și în România, cu cca 140 de la începutul anului, la 3 ianuarie fiind cotat de BNR la aproape 413 lei/gram, iar pe 6 octombrie la aproape 554 lei/gram, o creștere cu peste 14 lei față de vineri.