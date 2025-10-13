Aurul atinge noi recorduri în 2025, pe fondul incertitudinilor globale, iar argintul îl urmează îndeaproape. Deși creșterea sa a fost mai puțin vizibilă, analiștii susțin că prețul argintului s-ar putea chiar dubla în următorii ani.

Argintul spot a depășit pragul de 50 de dolari pentru prima dată săptămâna trecută, înainte de a-și reduce câștigurile.

Luni, metalul era cu 2,4% mai scump, tranzacționându-se în jurul valorii de 51 de dolari pe uncie la Londra. Între timp, contractele futures pe argint din New York au crescut cu 4,5%, ajungând la 49 de dolari.

Argintul spot a câștigat peste 78% de la începutul anului, comparativ cu câștigul spot al aurului de la începutul anului până în prezent de puțin peste 50%. Ambele metale au beneficiat de o grabă către activele refugiu pe fondul volatilității de pe piețele de capital în general și, în cazul argintului, de o neconcordanță între cerere și ofertă.

„Metalele prețioase au înregistrat un an excepțional, marcat de performanțe impresionante. Aurul a fost în centrul atenției, fiind unul dintre cele mai populare active și reușind să depășească record după record, inclusiv spargerea pragului psihologic de 4.000 de dolari per uncie. Cu toate acestea, din perspectiva randamentului de la începutul anului, avansul aurului nu a prins podiumul. Primele trei poziții sunt ocupate, în ordine, de platină, argint și paladiu”, a declarat pentru „Adevărul” Radu Puiu, analist financiar XTB România.

Tensiunile comerciale au propulsat aurul și argintul către noi maxime istorice

Potrivit acestuia, tensiunile comerciale persistente au propulsat aurul și argintul către noi maxime istorice chiar luni dimineață.

„Deși anunțurile președintelui Trump au calmat ușor piețele la sfârșitul săptămânii, acțiunile impredictibile ale administrației americane continuă să determine transferul capitalului către active de refugiu, independente de dolar, precum aurul. Un alt factor de susținere este dat de așteptările privind două reduceri suplimentare ale ratei dobânzii Fed (cu câte 25 de puncte de bază) în cursul acestui an, cel mai probabil, una la finalul lunii octombrie și cealaltă la începutul lunii decembrie. Consensul pieței favorizează o continuare a relaxării politicii monetare a Fed, care ar putea duce la scăderea ratelor la aproximativ 3% până la jumătatea anului viitor”, a spus el.

Raliul inițial puternic a fost declanșat de amenințările SUA de a aplica tarife de 100% asupra mărfurilor chineze, concomitent cu noile măsuri de control al exporturilor implementate ca răspuns la restricțiile Chinei privind exportul de metale rare. Mai mult, blocajul guvernamental actual cauzează întârzierea publicării datelor economice, menținând un nivel ridicat de incertitudine și nervozitate în piață.

Chiar săptămâna trecută, argintul a stabilit un nou maxim istoric, spărgând pragul de 50 de dolari per uncie și depășind astfel maximele înregistrate la începutul anilor 1980 și în 2011.

„Piața metalelor prețioase traversează o renaștere nemaiîntâlnită de zeci de ani. Investitorii caută în mod activ alternative pentru activele de refugiu pe fondul incertitudinii economice globale și al creșterii așteptărilor inflaționiste. Datorită capitalizării sale ridicate, aurul îi determină pe investitorii de retail să își orienteze tot mai mult capitalul către alternative. Astfel, alte metale prețioase, precum argintul sau platina, dar și activele digitale, precum Bitcoin, devin mult mai „atractive”, fiind mai accesibile.

Pe lângă politicile monetare ale băncilor centrale, un aspect suplimentar crucial pentru prețurile argintului este creșterea cererii industriale. Aceasta provine din sectoare precum energia verde, panourile fotovoltaice și domeniul de electronică. De notat este faptul că piața argintului se află în deficit de șapte ani consecutivi, o perioadă mai lungă decât piața platinei”, a explicat Radu Puiu pentru „Adevărul”.

Argintul, o rezervă de valoare

De altfel, Paul Syms, șeful diviziei EMEA ETF a declarat pentru CNBC că majorarea record a prețului aurului din acest an i-a determinat pe investitori să ia în considerare alocarea de capital către alte metale prețioase. „Interesul pentru argint a crescut atunci când raportul aur-argint a depășit 100x în urma creșterii prețurilor aurului de după «ziua eliberării»”, a declarat el vineri. „Singura dată când raportul a fost peste 100x în acest secol a fost în timpul pandemiei și a fost urmată de o inversare bruscă”, a explicat specialoistul.

Cu toate acestea, Syms a declarat că investitorii privesc acum argintul ca o rezervă de valoare din mai multe motive, menționând că, până în această săptămână, argintul nu mai atinsese un nivel record din 2011.

Aurul a stabilit 39 de noi recorduri numai în acest an, a punctat Syms, subliniind însă că argintul oferă și utilizări practice pe care aurul nu le poate rivaliza. „Utilizările industriale ale aurului sunt limitate”, a explicat el. „Din punct de vedere al investițiilor, argintul este perceput și ca o rezervă de valoare, dar are și multe utilizări industriale, în special în electronică și tehnologiile energiei regenerabile.”

Deși a spus că este dificil de prevăzut încotro s-ar putea îndrepta prețurile argintului în continuare, Syms a subliniat că creșterea sa din 2025 a depășit așteptările.

„Sentimentul față de aur și argint rămâne pozitiv, iar investitorii au, în general, alocări relativ scăzute, așa că este puțin probabil ca prețurile să fie afectate de faptul că aceasta este o tranzacție aglomerată, supusă înregistrării de profit, în special în timp ce acțiunile rămân, de asemenea, la maxime”, a spus el.

„Într-adevăr, dacă sentimentul rămâne pozitiv, este destul de posibil ca argintul să continue să crească”, a adăugat Syms.

Argint la 100 de dolari uncia?!

Paul Williams, directorul general al furnizorului de aur și argint Solomon Global, a atribuit creșterea argintului „forțelor puternice din lumea reală”, spre deosebire de speculațiile care l-au adus la un maxim în 1980.

„Un deficit structural tot mai profund, cererea industrială record și investițiile accelerate în tehnologii ecologice restrâng oferta și împing prețurile în sus”, a spus el într-o notă.

„Deși argintul nu împărtășește toate acreditările de refugiu sigur ale aurului, rolul său dublu de metal industrial și de rezervare a valorii continuă să atragă investitori care caută stabilitate și creștere”, a adăugat Williams.

Argintul este o componentă critică în produsele din diverse industrii și este utilizat în producția de întrerupătoare electrice.panouri solare și telefoane mobile. Este utilizat și în semiconductorii care stimulează boom-ul inteligenței artificiale.

Williams a adăugat că factorii care stau la baza pieței argintului nu dau semne de diminuare, sugerând că creșterea argintului ar putea fi susținută până în 2026. „În ciuda nivelului său record, argintul rămâne ieftin în comparație cu aurul”, a spus el. „Având în vedere climatul actual, un preț al argintului de 100 de dolari este cu siguranță posibil până la sfârșitul anului 2026”, a completat el.

Valoarea argintului s-ar putea dubla

Este o opinie împărtășită de Philippe Gijsels, director de strategie la BNP Paribas Fortis, care a prezise un preț al argintului de 50 de dolari de peste un an și consideră, de asemenea, că valoarea sa s-ar putea dubla față de noile maxime. „Cifrele mari și rotunde tind să atragă [investitorii] ca un magnet”, a argumentat el. „Odată ce prețul intră în câmpul gravitațional al cifrelor mari, de obicei vedem o accelerare și un punct culminant al cumpărăturilor”, a adăugat el.

Cu toate acestea, el a spus că ar putea exista o pauză în creștere înainte ca prețurile să crească din nou. „Ceea ce se întâmplă de obicei după o creștere uriașă ca aceasta este că vedem o pauză. (...) Dar cumva trebuie eliminată condiția tehnică de supracumpărare.”

Pe termen lung, a spus Gijsels, condițiile care au catalizat creșterea prețului argintului rămân în vigoare, ceea ce înseamnă că există încă loc pentru majorări suplimentare.

„Investitorii s-au alăturat încă de la începutul acestui an. Au înțeles pe bună dreptate... că într-o lume inflaționistă, o lume în care volatilitatea și incertitudinea reprezintă noua normalitate și în care băncile centrale vor continua să tipărească bani pentru a menține sistemul pe linia de plutire, este nevoie să deții active reale pentru a-ți proteja puterea de cumpărare. Aceste active reale sunt imobiliare, acțiuni, vin și poate mai presus de toate metale prețioase.

Suntem încă mai aproape de început decât de sfârșit a ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai mari piețe taurine din istoria înregistrată”.

„Nu aș fi surprins să văd argintul mult peste 100 de dolari într-un viitor nu prea îndepărtat”, a spus el.