Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Prețul argintului s-a triplat în ultimul an. Analiștii estimează că argintul va ajunge la 300 dolari uncia

Prețul argintului a înregistrat una dintre cele mai spectaculoase evoluții, crescând de la aproximativ 30 de dolari pe uncie troy în urmă cu un an la 109 dolari în prezent. Creșterea de peste 260% în doar douăsprezece luni plasează argintul în topul activelor cu cea mai bună performanță din ultimul an, o evoluție rar întâlnită chiar și în rândul metalelor prețioase.

Lingouri de argint
Prețul argintului s-a triplat în ultimul an. Foto Shutterstock

Această evoluție se produce într-un context extrem de favorabil pentru întreaga piață a metalelor prețioase. La 26 ianuarie, aurul a atins pentru prima dată în istorie nivelul de 5.100 dolari pe uncie troy, depășind în mod semnificativ pragul de 5.000 de dolari.

Un preț record a fost atins și în România, de 703 lei pe gram, potrivit datelor BNR.

Creșterea prețului aurului a fost determinată de intensificarea incertitudinilor geopolitice, de retragerile investitorilor din obligațiunile guvernamentale și din monedele fiduciare, precum și de menținerea unei cereri puternice din partea băncilor centrale. Factori care, din punct de vedere istoric, au favorizat creșteri procentuale chiar mai accentuate în cazul argintului.

Situația amintește de recordurile de preț din anii 1980, când argintul a atins 55-59 de dolari pe uncie, aproape dublându-și valoarea în decursul unui an, în timp ce aurul creștea cu aproximativ 60%, se arată într-o analiză realizată de Tavex, un cunoscut comerciant de monede de aur și argint de investiții din Europa, prezent și în România din 2019.

Potrivit acestuia, din punct de vedere istoric, argintul a urmat tendința aurului, dar într-un ritm mult mai rapid. La precedentul vârf, prețul aurului s-a triplat, în timp ce argintul a crescut de peste șapte ori.

Argintul va ajunge la 300 de dolari uncia în maximum 5 ani

Ajustat la inflație, maximul din anii 1980 ar echivala astăzi cu aproximativ 190 de dolari pe uncie, ceea ce înseamnă că argintul nu a atins încă maximul său real istoric. Prin comparație, aurul a depășit deja acest nivel în anul 2024 și a continuat să avanseze până la nivelurile record actuale.

Din punct de vedere istoric, prețul argintului îl urmează pe cel al aurului într-un raport de 15:1. În acest context, este foarte posibil ca în următorii cinci ani să vedem prețul argintului atingând sau chiar depășind pragul de 300 de dolari”, a comentat Victor Dima, Manager Trezorerie la Tavex România.

Unul dintre principalele motive pentru fluctuațiile mai accentuate ale prețului argintului este dimensiunea redusă a pieței. Valoarea totală a investițiilor în argint este estimată la aproximativ 200 de miliarde de dolari, în timp ce piața aurului se ridică la câteva trilioane. În plus, spre deosebire de aur, argintul are o utilizare industrială extinsă: în energia fotovoltaică, vehicule electrice, cipuri electronice, infrastructură energetică și inteligență artificială.

În același timp, pe fondul cererii în creștere, oferta rămâne limitată. Piața se află în deficit pentru al cincilea an consecutiv, cu un deficit cumulat estimat la aproximativ 820 de milioane de uncii, în timp ce producția globală crește cu doar 1% pe an. Acest lucru face ca piața argintului să fie structural inelastică.

Cererea depășește oferta

Prețul argintului a atins un nivel record spre finalul anului trecut, înainte de o reducere preconizată a ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA și pe măsură ce cererea din industria tehnologică pentru metalul prețios rămâne ridicată.

Experții spun că valoarea argintului a fost, de asemenea, împinsă în sus, deoarece cererea puternică din industria tehnologică a depășit ofertele.

Acest lucru a contribuit la creșterea valorii argintului la mai mult decât dublarea în acest an, deoarece acesta a depășit alte metale prețioase, inclusiv aurul.

Argintul nu este doar un activ de investiții, ci și o resursă fizică”, iar tot mai mulți producători au nevoie de acest material, a declarat Kosmas Marinakis de la Universitatea de Management din Singapore.

Metalul prețios, care conduce electricitatea mai bine decât aurul sau cuprul, este utilizat pentru a produce bunuri precum vehicule electrice (VE) și panouri solare.

Experții prevăd că vânzările tot mai mari de vehicule electrice vor impulsiona și mai mult cererea de argint, în timp ce bateriile avansate pentru mașini vor necesita și mai mult din acest metal.

Însă este dificil să se crească rapid aprovizionarea cu argint, deoarece majoritatea producției globale este un produs secundar al minelor care extrag în principal alte metale precum plumbul, cuprul sau aurul.

Prețul argintului este, de asemenea, crescut de îngrijorările că SUA ar putea impune tarife vamale asupra acestuia, ca parte a politicilor comerciale ale președintelui Donald Trump.

Temerile privind potențialele tarife au dus, de asemenea, la stocarea de argint în SUA, ceea ce a dus la penurii în alte părți ale lumii.

SUA importă aproximativ două treimi din argintul său, care este utilizat atât pentru producție, cât și pentru bijuterii și investiții.

Producătorii s-au întrecut în a-și asigura aprovizionarea pentru a se asigura că operațiunile lor nu sunt întrerupte de penurii, ceea ce a contribuit la creșterea prețurilor pe piețele globale, a declarat profesorul Marinakis. El a adăugat că se așteaptă ca prețul argintului să rămână ridicat în lunile următoare.

