Ce supermarket ia locul Carrefour în centrul comercial Sun Plaza din Capitală

CPI România, proprietarul centrului comercial Sun Plaza, anunță extinderea mixului de chiriași prin atragerea unui nou partener strategic, după ce a renunțat recent la parteneriatul cu Carrefour.

„Ca urmare a renunțării de către Carrefour la spațiul ocupat anterior, CPI a invitat Auchan să deschidă, la finalul anului viitor, un hypermarket de 7.000 mp de ultimă generație. Pentru CPI, acest pas face parte dintr-o strategie amplă de repoziționare a centrului comercial Sun Plaza, care va intra într-un proces etapizat de modernizare începând cu luna iunie”, a informat CPI.

Transformarea are ca obiectiv principal diversificarea și actualizarea ofertei comerciale, pentru a răspunde cerințelor consumatorilor urbani și pentru a consolida poziția Sun Plaza ca hub de retail și lifestyle de referință în Capitală. Pe lângă hypermarketul Auchan, pe o suprafață de 16.000 mp vor fi integrate branduri internaționale din zona de fashion, aliniate cu cele mai recente tendințe din retailul modern.

„Piața de retail evoluează rapid, iar centrele comerciale trebuie să țină pasul cu noile obiceiuri de consum. Noul concept de hypermarket Auchan de 7.000 mp, optimizat ca suprafață și foarte bine construit ca și game de produse, prețuri mici, servicii și experiență, reflectă exact această direcție strategică. Procesul de modernizare a centrului Sun Plaza este un demers complex şi esențial pentru a oferi o infrastructură în pas cu dinamica industriei.”, a afirmat Geanina Ungureanu, Head of Retail, CPI România.

„Am răspuns invitației CPI România de a propune un concept de hypermarket Auchan de ultimă generație pentru centrul comercial Sun Plaza - un loc de referință în comerțul modern din București și România. Este o bună ocazie pentru noi să servim și mai bine clienții din Berceni și întreg sudul Bucureștiului, unde mai suntem prezenți cu formatele noastre și să aducem diferența Auchan mai aproape de ei. Venim cu game de produse largi și bine alese, cu o foarte bună reprezentare a produselor românești și a producătorilor români, cu prețuri mici pe scară largă – un atribut esenţial al mărcii noastre, toate într-un magazin modern, plăcut, cu confort dar și cu viteză la cumpărare, cu servicii omnichannel și cu soluții pentru sustenabilitate, adaptat tuturor categoriilor de clienți”, a declarat la rândul său Ionut Ardeleanu, CEO Auchan Romania.

Inaugurat în 2010, Sun Plaza este centrul comercial dominant din zona de sud a Bucureștiului, având o suprafață construită de 208.000 mp. Centrul comercial cuprinde patru etaje, două destinate exclusiv cumpărăturilor, un spațiu de relaxare și o parcare subterană cu 2.000 de locuri. În anul 2018, Sun Plaza a finalizat cel mai amplu proces de reconfigurare și extindere din piața de retail din România, cu modificări la nivel de design și adăugarea unei aripi noi. În 2019 a fost modernizat food court-ul și reamenajată o parte din terasa exterioară. Centrul comercial este deținut de către CPI Property Group și administrat de către CBRE România.

CPI Property Group este unul dintre cei mai mari proprietari de real estate din Europa. Cu un portofoliu de proprietăţi a cărui valoare depăşeşte 21 de miliarde de euro, CPIPG deține proprietăţi premium de birouri în principalele capitale din Europa Centrală și de Est: Praga, Berlin, Viena, Bucureşti și Budapesta. Grupul deține, de asemenea, proprietăți de retail în Europa Centrală și de Est, precum și hoteluri, unități rezidențiale şi terenuri.

Auchan România are în portofoliu peste 450 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 24 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro.

Amintim că, la începutul acestei săptămâni, retailerul francez Carrefour a anunțat că închide, începând cu data de 19 mai, unul dintre cele mai mari hipermarketuri ale sale din România, cel din mall-ul Sun Plaza, București, dat fiind că reprezentanții centrului comercial vor să remodeleze spațiul.

„În contextul planului realizat de centrul comercial Sun Plaza de a iniția un proces amplu de remodelare, magazinul nostru din această locație își va încheia activitatea definitiv începând cu data de 19 mai 2025. Procesul de renovare propus necesită eliberarea spațiului, în care ne-am desfășurat activitatea până în prezent, pentru o perioadă extinsă. Astfel, nu vom putea asigura continuitatea experienței de cumpărare, în acest spațiu, pentru clienții noștri. Rămânem dedicați deservirii comunității din zona Berceni prin consolidarea prezenței noastre în magazinele din vecinătate, respectiv hipermarketurile din Berceni și ParkLake, precum și prin rețeaua de magazine Market și Express din proximitate”, au informat reprezentanții Carrefour la solicitarea „Adevărul”.