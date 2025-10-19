Premierul Spaniei lansează propunerea unui salariu minim comun în UE

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a pledat sâmbătă, 18 octombrie, pentru introducerea unui salariu minim comun în toate statele Uniunii Europene.

Sánchez, liderul Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), a lansat această propunere în discursul de închidere al reuniunii socialiștilor europeni, încurajându-i să se mobilizeze împotriva extremei drepte prin politici care să răspundă problemelor reale ale cetățenilor, scrie EFE.

„Depinde de noi să garantăm că Uniunea Europeană oferă o viață mai bună cetățenilor noștri, inclusiv printr-un salariu minim comun în întreaga Uniune Europeană”, a declarat Sánchez în fața sutelor de reprezentanți ai partidelor socialiste europene.

El a subliniat necesitatea consolidării pilonului social al Europei, avertizând că drepturile lucrătorilor și ale clasei de mijloc, obținute de-a lungul mai multor decenii, sunt acum amenințate.

Totodată, Sánchez a cerut măsuri pentru asigurarea unor locuri de muncă demne, apărarea sistemelor publice de sănătate și educație, facilitarea accesului la locuințe, protejarea mediului prin tranziția energetică și reducerea inegalităților sociale.