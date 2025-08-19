search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Piețele răspund cu prudență la progresele geopolitice generate de întâlnirile lui Trump cu Putin și Zelenski

0
0
Publicat:

Seria de întâlniri diplomatice importante, începute cu summit-ul Trump-Putin din Alaska și reuniunea de luni de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și șapte lideri europeni, a avut impact asupra dinamicii piețelor globale.

Colaj foto cu Volodimir Zelenski, Donald Trump și Vladimir Putin
Piețele răspund cu prudență la progresele geopolitice generate de întâlnirile lui Trump. Foto AFP

Piețele financiare au răspuns cu optimism moderat la actuala demonstrație de unitate transatlantică, punctează analistul eToro, Bogdan Maioreanu, adăugând că acum investitorii își îndreaptă atenția către ratele dobânzilor și inflație, temele cheie ale importantului simpozion de la Jackson Hole din această săptămână, unde piețele speră să obțină o mai bună înțelegere a politicilor monetare viitoare ale Rezervei Federale a SUA.

Întâlniri organizate în grabă

Întâlnirile organizate în grabă la Casa Albă, pe care cancelarul german Friedrich Merz le-a descris ca depășind așteptările, au marcat o schimbare radicală față de abordarea conflictuală anterioară a lui Donald Trump și au semnalat o potențială deschidere către negocieri de pace structurate. Piețele au interpretat cu prudență aceste știri, acțiunile din zona asiatică înregistrând scăderi marginale, în timp ce prețurile petrolului au cunoscut unele fluctuații, investitorii evaluând implicațiile propunerii lui Trump privind un summit trilateral între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Totodată, piețele de energie au avut o oarecare volatilitate, pe fondul evoluțiilor diplomatice, al presiunilor din partea ofertei și al politicii legate de sancțiuni, în continuă schimbare. După întâlnirile de la Casa Albă, prețul țițeiului Brent a scăzut însă spre 65 de dolari pe baril, după o creștere de 1,1% în sesiunea anterioară, în timp ce țițeiul american a coborât sub 63 de dolari. Răspunsul complex al sectorului energetic a reflectat forțe concurente: potențiala normalizare a ofertei ca urmare a progreselor diplomatice versus riscurile imediate de perturbare cauzate de intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești și evoluția politicii tarifare a SUA față de principalii cumpărători de petrol rusesc.

Fluctuații de preț al acțiunilor în sectorul apărării

Acțiunile din sectorul apărării s-au confruntat cu presiuni reînnoite pe măsură ce negocierile de pace au câștigat credibilitate, contractorii europeni din domeniu fiind deosebit de vulnerabili la schimbările de sentiment, punctează analistul eToro. Acțiunile Rheinmetall au scăzut cu aproape 5%, iar cele ale Hensoldt cu 2%, pe fondul reevaluării a primei de risc geopolitic a sectorului după reuniunea din Alaska. Cu toate acestea, indicele STOXX Europe Targeted Defence a crescut cu aproape 2% după încheierea reuniunilor de la Casa Albă, întrucât accentul pus de Trump pe „asistența substanțială” pentru securitatea Ucrainei, susținut de angajamentul european față de misiunile de menținere a păcii, sugerează o cerere susținută de sisteme militare avansate chiar și în scenarii de pace. De asemenea, garanțiile de securitate pentru Ucraina, dacă vor fi convenite, vor trebui aplicate, iar acest lucru nu poate fi realizat fără o armată europeană puternică și bine echipată.

Citește și: De câte ori a spus Zelenski «mulțumesc» în Biroul Oval. Președintele Ucrainei și-a însușit criticile lui JD Vance

Așteptări privind reducerea dobânzii

Progresul diplomatic are loc cu doar câteva zile înainte de discursul președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, privind „Perspectivele și revizuirea cadrului economic” de la Jackson Hole, vineri. Piețele financiare estimează o probabilitate de 83,6% pentru o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în septembrie, traderii concentrându-se acum asupra posibilității ca perspectivele stabilității geopolitice să influențeze evaluarea riscurilor economice de către Fed. Powell se confruntă cu un echilibru complex, întrucât indicele prețurilor de producție din SUA a crescut cu 0,9% în iulie față de luna precedentă, cea mai mare creștere din iunie 2022, iar inflația de bază a sărit la 3,1%. Aceste cifre ale inflației, care depășesc semnificativ așteptările, au introdus o nouă incertitudine cu privire la calendarul de relaxare a politicii monetare a băncii centrale, în contextul intensificării presiunilor politice din partea administrației Trump pentru reduceri agresive ale ratei dobânzii.

Simpozionul de politică economică de la Jackson Hole, cu tema „Piețele muncii în tranziție: demografie, productivitate și politică macroeconomică”, va amplifica așteptările investitorilor ca Powell să clarifice traiectoria politicii Fed în contextul semnalelor economice contradictorii din economia americană. Din punct de vedere istoric, „săptămâna Jackson Hole” a fost favorabilă pentru investitorii din SUA, indicele S&P 500 înregistrând o creștere medie săptămânală de 0,8% din 2009. Din 16 întâlniri, indicele a scăzut doar de cinci ori, cu scăderi semnificative de peste 1% în 2019 și 2022. Participanții la piață vor analiza fiecare cuvânt pentru a găsi semnale care să indice dacă reducerea anticipată a ratei dobânzii din septembrie reprezintă începutul.

Revine teama de recesiune

Intersecția dintre incertitudinea geopolitică și așteptările privind politica monetară a creat un mediu neobișnuit de complex pentru investitori. Deși negocierile diplomatice ale lui Trump au redus temporar anumite riscuri, factorii fundamentali ai volatilității pieței, de la persistența inflației la tensiunile geopolitice, rămân în vigoare. Orice evoluție care ar putea schimba situația actuală va influența cel mai probabil comportamentul investitorilor. Peste jumătate (52%) dintre investitorii individuali din întreaga lume și 60% dintre cei din România au declarat că știrile le influențează deciziile de investiții, potrivit ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat.

Știrile din această săptămână ar putea răspunde temerilor investitorilor cu privire la ceea ce consideră a fi cele mai mari riscuri externe pentru portofoliile lor: pentru 26% dintre investitorii la nivel global, ar fi posibilitatea unei recesiuni a economiei mondiale, în timp ce pentru 19% este vorba fie de inflație, fie de un conflict internațional. Investitorii români sunt mai ancorați în evenimentele locale, 24% dintre ei temându-se de o potențială recesiune a economiei românești și 23% considerând inflația drept principalul risc, în timp ce 22% se tem de o recesiune a economiei globale.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de lei din contul păgubitului
digi24.ro
image
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu, într-un maraton de momente stânjenitoare în direct la TV. A încurcat prenumele lui Zelenski cu cel al lui Putin
gandul.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! El este hărțuitorul artistei. Polițiștii au emis ordin de protecție
mediafax.ro
image
Primăria sectorului 2 explică de ce au fost desființate sute de locuri de parcare din București și ce se întâmplă cu șoferii. Exclusiv
fanatik.ro
image
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
libertatea.ro
image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
După ce s-a răzbunat pe fostul iubit, o femeie zâmbește larg în fotografia de dosar, în timpul arestării. Ce a făcut
antena3.ro
image
Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
observatornews.ro
image
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce tremurândă
playtech.ro
image
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Sunteți penibli". Laura Vicol a reacționat după ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB
digisport.ro
image
'Este normal să fii plătit ca să stai?' Andrei Caramitru, critici dure cu privire la acordarea de ajutoare sociale
stiripesurse.ro
image
Cod roșu de ploi în județele Gorj și Mehedinți. Mai multe mașini au fost blocate de puhoaiele de apă
kanald.ro
image
FOTO NASA surprinde un fenomen ciudat: un jet uriaș străpunge cerul dintre nori și...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Prima reacție a Kremlinului după discuțiile de la Casa Albă: „O zi importantă pentru diplomație”. Totuși, rămâne un decalaj între Rusia și Europa în ceea ce privește necesitatea unui armistițiu
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Ce bulbi de flori se plantează în luna august. Vei avea o grădină spectaculoasă în primăvara și vara următoare
click.ro
image
Luna Nouă în Fecioară pe 23 august 2025. Cinci zodii sunt profund afectate
click.ro
image
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto Profimedia jpg
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să fie ștearsă de pe internet!
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Harem, pictură de Fernand Cormon de la sfârșitul secolului al XIX-lea (© Musée d'art et d'histoire de Narbonne / Wikimedia Commons)
Crunta bătălie pentru Putere din Harem
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Delia, ipostază incendiară pe rețelele de socializare. Artista i-a înnebunit pe fani: „Nu mai pune poze d-astea că facem infarct”
image
Ce bulbi de flori se plantează în luna august. Vei avea o grădină spectaculoasă în primăvara și vara următoare

OK! Magazine

image
Prințesa condamnată la singurătate. Necăsătorită și fără copii, a ajuns să depindă de sora ei, Regina Sofia a Spaniei

Click! Pentru femei

image
De ce nu te poți relaxa în confortul casei tale? S-ar putea să nu fie de la tine, ci de la energia căminului

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?