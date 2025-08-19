Piețele răspund cu prudență la progresele geopolitice generate de întâlnirile lui Trump cu Putin și Zelenski

Seria de întâlniri diplomatice importante, începute cu summit-ul Trump-Putin din Alaska și reuniunea de luni de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și șapte lideri europeni, a avut impact asupra dinamicii piețelor globale.

Piețele financiare au răspuns cu optimism moderat la actuala demonstrație de unitate transatlantică, punctează analistul eToro, Bogdan Maioreanu, adăugând că acum investitorii își îndreaptă atenția către ratele dobânzilor și inflație, temele cheie ale importantului simpozion de la Jackson Hole din această săptămână, unde piețele speră să obțină o mai bună înțelegere a politicilor monetare viitoare ale Rezervei Federale a SUA.

Întâlniri organizate în grabă

Întâlnirile organizate în grabă la Casa Albă, pe care cancelarul german Friedrich Merz le-a descris ca depășind așteptările, au marcat o schimbare radicală față de abordarea conflictuală anterioară a lui Donald Trump și au semnalat o potențială deschidere către negocieri de pace structurate. Piețele au interpretat cu prudență aceste știri, acțiunile din zona asiatică înregistrând scăderi marginale, în timp ce prețurile petrolului au cunoscut unele fluctuații, investitorii evaluând implicațiile propunerii lui Trump privind un summit trilateral între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Totodată, piețele de energie au avut o oarecare volatilitate, pe fondul evoluțiilor diplomatice, al presiunilor din partea ofertei și al politicii legate de sancțiuni, în continuă schimbare. După întâlnirile de la Casa Albă, prețul țițeiului Brent a scăzut însă spre 65 de dolari pe baril, după o creștere de 1,1% în sesiunea anterioară, în timp ce țițeiul american a coborât sub 63 de dolari. Răspunsul complex al sectorului energetic a reflectat forțe concurente: potențiala normalizare a ofertei ca urmare a progreselor diplomatice versus riscurile imediate de perturbare cauzate de intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești și evoluția politicii tarifare a SUA față de principalii cumpărători de petrol rusesc.

Fluctuații de preț al acțiunilor în sectorul apărării

Acțiunile din sectorul apărării s-au confruntat cu presiuni reînnoite pe măsură ce negocierile de pace au câștigat credibilitate, contractorii europeni din domeniu fiind deosebit de vulnerabili la schimbările de sentiment, punctează analistul eToro. Acțiunile Rheinmetall au scăzut cu aproape 5%, iar cele ale Hensoldt cu 2%, pe fondul reevaluării a primei de risc geopolitic a sectorului după reuniunea din Alaska. Cu toate acestea, indicele STOXX Europe Targeted Defence a crescut cu aproape 2% după încheierea reuniunilor de la Casa Albă, întrucât accentul pus de Trump pe „asistența substanțială” pentru securitatea Ucrainei, susținut de angajamentul european față de misiunile de menținere a păcii, sugerează o cerere susținută de sisteme militare avansate chiar și în scenarii de pace. De asemenea, garanțiile de securitate pentru Ucraina, dacă vor fi convenite, vor trebui aplicate, iar acest lucru nu poate fi realizat fără o armată europeană puternică și bine echipată.

Așteptări privind reducerea dobânzii

Progresul diplomatic are loc cu doar câteva zile înainte de discursul președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, privind „Perspectivele și revizuirea cadrului economic” de la Jackson Hole, vineri. Piețele financiare estimează o probabilitate de 83,6% pentru o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în septembrie, traderii concentrându-se acum asupra posibilității ca perspectivele stabilității geopolitice să influențeze evaluarea riscurilor economice de către Fed. Powell se confruntă cu un echilibru complex, întrucât indicele prețurilor de producție din SUA a crescut cu 0,9% în iulie față de luna precedentă, cea mai mare creștere din iunie 2022, iar inflația de bază a sărit la 3,1%. Aceste cifre ale inflației, care depășesc semnificativ așteptările, au introdus o nouă incertitudine cu privire la calendarul de relaxare a politicii monetare a băncii centrale, în contextul intensificării presiunilor politice din partea administrației Trump pentru reduceri agresive ale ratei dobânzii.

Simpozionul de politică economică de la Jackson Hole, cu tema „Piețele muncii în tranziție: demografie, productivitate și politică macroeconomică”, va amplifica așteptările investitorilor ca Powell să clarifice traiectoria politicii Fed în contextul semnalelor economice contradictorii din economia americană. Din punct de vedere istoric, „săptămâna Jackson Hole” a fost favorabilă pentru investitorii din SUA, indicele S&P 500 înregistrând o creștere medie săptămânală de 0,8% din 2009. Din 16 întâlniri, indicele a scăzut doar de cinci ori, cu scăderi semnificative de peste 1% în 2019 și 2022. Participanții la piață vor analiza fiecare cuvânt pentru a găsi semnale care să indice dacă reducerea anticipată a ratei dobânzii din septembrie reprezintă începutul.

Revine teama de recesiune

Intersecția dintre incertitudinea geopolitică și așteptările privind politica monetară a creat un mediu neobișnuit de complex pentru investitori. Deși negocierile diplomatice ale lui Trump au redus temporar anumite riscuri, factorii fundamentali ai volatilității pieței, de la persistența inflației la tensiunile geopolitice, rămân în vigoare. Orice evoluție care ar putea schimba situația actuală va influența cel mai probabil comportamentul investitorilor. Peste jumătate (52%) dintre investitorii individuali din întreaga lume și 60% dintre cei din România au declarat că știrile le influențează deciziile de investiții, potrivit ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat.

Știrile din această săptămână ar putea răspunde temerilor investitorilor cu privire la ceea ce consideră a fi cele mai mari riscuri externe pentru portofoliile lor: pentru 26% dintre investitorii la nivel global, ar fi posibilitatea unei recesiuni a economiei mondiale, în timp ce pentru 19% este vorba fie de inflație, fie de un conflict internațional. Investitorii români sunt mai ancorați în evenimentele locale, 24% dintre ei temându-se de o potențială recesiune a economiei românești și 23% considerând inflația drept principalul risc, în timp ce 22% se tem de o recesiune a economiei globale.