Piața construcțiilor, vulnerabilă din cauza firmelor fantomă sau a constructorilor neserioși. Cum să te ferești de țepe

Zeci de milioane de euro sunt pierduți, în România, anual, din cauza firmelor fantomă sau a constructorilor neserioși, estimează specialiștii din domeniu. Construirea unei case sau a unui proiect turistic reprezintă un vis pentru mulți români, însă, din păcate, și o oportunitate pentru escroci.

Un exemplu recent este cazul unui antreprenor din Sibiu care a fost păcălit de un constructor neserios. După ce a plătit 68.000 de euro pentru construcția a două cabane A-Frame, firma de construcții a abandonat șantierul, iar beneficiarul a rămas cu un proiect neterminat și cu banii pierduți. Constructorul a părăsit țara, iar acum procesul legal pentru recuperarea prejudiciului este anevoios și fără garanții.

„Mă numesc M B, sunt din județul Sibiu și, în urmă cu doi ani, am început construcția a două cabane A-Frame în Porumbacu de Sus, pe sistem Timberframe. Am semnat un contract cu firma S.C. V C S.R.L. din Maramureș, iar constructorul M M G a început lucrările, care trebuiau finalizate până la 01.08.2023.

Am achitat 68.000 € (sumă demonstrabilă prin extras de cont), dar după ce a lucrat o perioadă, constructorul a plecat cu echipa pe 20.12.2023, promițând că revine pe 10.01.2024 pentru a finaliza proiectul.

Evident, acest lucru nu s-a întâmplat, iar de atunci nu mai răspunde la telefon. Am fost chiar la adresa lui din buletin, dar am aflat că a părăsit țara împreună cu familia și s-a mutat în Spania.

Pentru a-mi recupera investiția, am fost nevoit să deschid un proces pe 03.12.2024. Nu cer daune morale sau penalități, ci doar suma achitată, ca să pot continua lucrările din fonduri proprii. Totuși, fără acești bani, îmi este foarte greu să finalizez proiectul. Aș vrea să știu dacă există vreo posibilitate de a accesa fonduri europene pentru finalizarea cabanelor, având deja toate avizele și autorizațiile de construire. Orice informație sau sfat ar fi de mare ajutor! În plus, vreau să trag un semnal de alarmă pentru toți antreprenorii: feriți-vă de acest impostor și țepar!”, a scris el pe o pagină de socializare.

Cum te ferești de țepele din construcții

Specialiștii în construcții spun că regula de aur ar trebui să fie separarea materialelor de manoperă, adică încheierea a două contracte cu firme diferite.

„Separarea materialelor de manoperă este primul pas către protecția banilor tăi. Dacă antreprenorul general intră în insolvență sau dispare, iar tu ai cumpărat materialele prin el, pierzi atât banii de materiale, cât și banii pentru execuție. Din acest motiv, Vindem-Ieftin promovează conceptul de Depozit Virtual, unde beneficiarii își pot gestiona independent materialele de construcție. Astfel, ai control total asupra achizițiilor, iar constructorul primește doar banii pentru execuție”, consideră Cosmin Răileanu, fondatorul Vindem-Ieftin.ro.

Pe lângă acest principiu esențial, specialistul a enumerat și alte măsuri concrete pentru a evita capcanele din domeniul construcțiilor:

1. Verificarea antecedentelor constructorului: Caută recenzii online și cere recomandări de la alți beneficiari. Solicită exemple de proiecte finalizate și contactează foști clienți. Verifică dacă firma are datorii sau procese deschise pe portalurile oficiale ale justiției și ANAF.

2. Evitarea plății integrale în avans: Efectuează plăți eșalonate, în funcție de stadiile de execuție. Folosește contracte bine redactate, care includ clauze clare privind termenele de livrare și penalitățile pentru întârzieri. Colaborează cu un avocat specializat în dreptul construcțiilor pentru a te asigura că toate clauzele te protejează.

3. Achiziționarea separată a materialor: Cumpără materiale doar de la furnizori verificați, cu recenzii reale. Evită intermediarii care promit prețuri „prea bune ca să fie adevărate”.

„Într-o piață cu multe capcane, singura soluție este vigilența. Alege furnizori serioși, evită plata integrală în avans și asigură-te că ai control asupra materialelor”, completează Cosmin Răileanu.