Fiecare metru pătrat construit în această perioadă va costa mai mult din cauza cheltuielilor cu materialele de construcții, a creșterii salariilor din domeniu și a prevederilor ordonanței trenuleț, după cum au declarat pentru „Adevărul” managerii a două mari companii românești.

Întrebat cum estimează că va fi 2025 în sectorul construcțiilor, Marian Ciupitu, director general al Terano Construct, a declarat că și acest an va fi unul marcat de incertitudini.

„În sectoarele de constructii în care activăm noi (retail, office) observ că se păstrează, în linii mari, aceeași viteză de dezvoltare cu care am finalizat anul 2024. Deși plin de modificări legislative, anul a început destul de în forță deoarece mediul de business nu își mai permite luxul să aștepte să vadă cum se va așeză economia, ci trebuie să se adapteze din mers. Asemenea lui 2024 și acest an pornește sub auspiciile incertitudinilor, dar sperăm să se regleze și să se tempereze odată cu calmarea spiritelor în plan social intern și internațional. Sigur, suntem neliniștiți în ceea ce privește preconizata creștere a prețurilor la materialele de construcție și a forței de muncă, aceste lucruri pot face dezvoltarea business-ului să fie mai costisitoare. Totuși, brandurile, dezvoltatorii cu care lucrăm deja și sunt partenerii noștri tradiționali sunt motivați de cererea constantă pentru spații comerciale și de birouri bine localizate și continuă să ceară oferte și să propună proiecte pentru acest an”, a spus Marian Ciupitu.

Răspunzând aceleiași întrebări, Dragoș Vlagali, director general Bauindustry DC – companie care activează în domeniul materialelor de construcții -, a spus că prețurile au crescut din primele zile ale lui ianuarie.

„Dacă în urmă cu un an, aproximativ în aceeași perioadă, descriam piața construcțiilor din România, dar și a distribuției materialelor de construcție, în care activăm, ca atipică și greu de previzionat, anul 2025 mi-a arătat că întotdeauna se poate și mai provocator, ca să nu spun mai dificil. Am constatat, că diferit de alți ani clienții persoane fizice și juridice au revenit la lucru foarte repede în ianuarie pentru a profita de primele săptămâni fără scumpiri deoarece nu știu ce ne rezervă viitorul în materie de prețuri în acest an. Întrebarea pe care o primesc atât de la clienții din zona de business, dar și de la cei care ne suna de pe platforma de construcții, din online este dacă știm ceva despre creșterea prețurilor la materiale de construcție. Folosesc această ocazie să spun că majoritatea producătorilor au anunțat scumpiri sau deja au scumpit produsele între 5-7%. Trendul sperăm să nu fie acesta deoarece riscă să creeze panică și să încetinească investițiile în domeniul construcțiilor având ca finalitate creșterea prețurile la imobile, fapt deloc de dorit”, a adăugat Vlagali.

Piața construcțiilor, puternic afectată de ordonanța trenuleț

Cei doi manageri au explicat pentru „Adevărul” cât de afectat este sectorul construcțiilor pe prevederile Ordonanței trenuleț.

„Nu este o noutate pentru noi modul în care Guvernul ne pune în fața faptului împlinit fără ca măcar să ne ofere la schimb anumite facilități care să sprijine zona de business, zona antreprenorială din România. Firește că nici de această dată nu avem altă soluție dacă vrem să facem afaceri pe piața din România și să construim aici decât să suportăm toate cheltuielile care vin la pachet cu pierderea anumitor facilități de care am beneficiat ca ramură a industriei sau din cauza reglementărilor din zona de salarizare. Concluzia este că nu avem în intenție să scădem salariul net al salariaților deoarece aceștia sunt o resursa esențială pentru noi, dar acest fapt va duce în mod natural la scumpirea serviciilor noastre cu 5-7 % în acest an”, a spus Marian Ciupitu.

„Încă de când am aflat despre existența acestei ordonanțe trenuleț am urmărit pozițiile specialiștilor, am discutat cu economistul nostru, am studiat documentul, dar în afara tuturor informațiilor pe care le-am aflat din toate aceste surse cel mai mult ma tem de impactul pe care îl va avea asupra antreprenorilor cum suntem noi la Bauindustry, companii mici care așteptau acest an ca să se dezvolte mai mult, să își mărească portofoliul de produse, să își mărească echipa, în acest moment teama și precauția exagerată este cea care cred ca ne guvernează pe toți. Impactul asupra salariilor este cel care îi sperie pe angajați, aceștia temându-se să nu le fie scăzut din cauza noilor dispoziții. Nu înțeleg de ce guvernanții nu vin niciodata , cel putin nu de când activam noi din 2022, cu facilități pentru plătitorii de taxe, oamenii de afaceri de aici care suntem sau trebuie sa fim motorul economiei. Sincer, numai cu taxe nu ne vom putea dezvolta ca societate. Mi-e teamă că se va reveni la perioada în care românii alegeau să plece să lucreze în exterior, la revenirea muncii la negru și la închiderea și lichidarea unui număr mare de IMM-uri”, a adăugat Dragoș Vlagali.

Fiecare metru pătrat de construcție va fi afectat de aceste scumpiri

Întrebați cu cât se va scumpi metrul pătrat de construcție în acest an, cei doi directori au estimat că majorările vor fi între 5 și 10%.

„Cel putin pentru prima parte a acestui an, observând comunicările cu producătorii de materiale de construcții cu care avem parteneriate, creșterile vor fi situate între 5-10%”, a declarat Dragoș Vlagali pentru „Adevărul”.

„Scumpirea metrului pătrat de construcție depinde foarte mult de zonă, în București se va scumpi mai mult pentru că sunt blocate multe autorizații, dar în rest nu cred că sumpirile vor fi mai mari de 10% pentru că oricum, din păcate a scăzut cererea”, a declarat Marian Ciupitu redacției noastre. Întrebat dacă va face concedieri în acest an, șeful Terano Construct a spus că domeniul construcțiilor este în deficit de personal de câțiva ani, managerii companiilor nepermițându-și să facă disponibilizări, ci dimpotrivă, vor crește salarii cu 5-10%.