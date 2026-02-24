search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Piața construcțiilor se apropie de noi maxime istorice. Unele materiale s-au scumpit chiar și cu 40%

0
0
Publicat:

Piața construcțiilor din România începe 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate, apropiat de maximele istorice, susținută în principal de investițiile publice, dar și de un interes constant din partea dezvoltatorilor privați. Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu aproape 8% în perioada ianuarie - noiembrie 2025, comparativ cu anul anterior, ajungând foarte aproape de recordul din 2023, spun specialiștii.

Macarale lângă un bloc în construcție
Piața construcțiilor din România începe 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate. Foto Pixabay

Această evoluție, spun specialiștii, arată că sectorul construcțiilor funcționează în continuare la un nivel ridicat de activitate și rezistă, cel puțin deocamdată, presiunilor și incertitudinilor tot mai accentuate din ultimii ani. de altfel, raportul anual al Colliers punctează că sectorul construcțiilor a avut o pondere de aproape 9% din produsul intern brut în 2025, cea mai mare valoare din Uniunea Europeană și semnificativ peste media de 5% a statelor membre.

Pe segmente, creșterea pieței este susținută în principal de lucrările de inginerie, unde se regăsesc mai ales proiectele finanțate din fonduri publice, precum infrastructura și marile spitale, care au atins niveluri record în 2025. Construcțiile nerezidențiale au crescut anul trecut cu peste 11% față de 2024, apropiindu-se de nivelurile maxime din 2023. Și sectorul rezidențial a înregistrat o creștere solidă, de peste 12%, chiar dacă rămâne sub vârful istoric recent, menținându-se însă constant peste nivelurile de dinainte de pandemie. Per ansamblu, activitatea din construcții a ajuns în 2025 la aproape dublul nivelului anterior pandemiei, confirmând ritmul accelerat al lucrărilor din ultimii ani.

Datele arată foarte clar că piața construcțiilor din România funcționează la o turație foarte ridicată, apropiată de maximele istorice, iar acest ritm este susținut în principal de proiectele publice de mari dimensiuni. Este însă important de înțeles că vorbim despre volume de lucrări, adică despre intensitatea activității și numărul de ore de muncă, nu despre valoarea financiară a investițiilor, ceea ce face rezultatele cu atât mai spectaculoase. Am interpreta aceste informații în următoarea cheie: ritmul și amploarea schimbărilor sunt la un nivel semnificativ, iar dacă putem menține această direcție, țara va arăta foarte diferit peste 10 ani”, explică  Alexandru Atanasiu, Partner Colliers.

Unele materiale s-au scumpit enorm, chiar și cu 40%

Chiar dacă nivelul actual al activității rămâne ridicat, perspectivele pe termen scurt și mediu sunt marcate de presiuni suplimentare se arată în analiza de specialitate a Colliers. Începând cu 2026, a intrat în vigoare o nouă taxă pe carbon aplicată materialelor de construcții importate din afara Uniunii Europene. Primele estimări indică un impact potențial asupra costurilor în intervalul 10% - 15%, însă amploarea efectivă va deveni mai clară pe parcursul anului. Având în vedere dependența ridicată a României de importurile de oțel, aluminiu și alte metale, este puțin probabil ca aceste costuri suplimentare să fie absorbite integral de companiile din construcții. În practică, o parte semnificativă va fi transferată mai departe în lanțul de producție, ceea ce va pune presiune asupra prețurilor finale ale proiectelor. Cum finanțarea rămâne selectivă, iar costurile sunt deja la niveluri ridicate, o astfel de creștere poate reduce apetitul pentru noi investiții, în special în sectorul privat.

Citește și: Piața construcțiilor din România a ajuns la un record istoric, dar poate stagna în lipsa fondurilor europene și a scumpirilor

Aceste presiuni sunt accentuate de contextul geopolitic global, care a făcut aprovizionarea cu materiale mai dificilă și mai costisitoare. În 2025, indicii care urmăresc prețurile anumitor materiale de construcții au ajuns la niveluri record atât în Europa, cât și în Statele Unite. Prețul cuprului, de exemplu, un material esențial pentru sectorul construcțiilor, a crescut cu peste 40% în 2025, atingând maxime istorice, iar și alte metale de bază au înregistrat scumpiri semnificative.

Numărul de angajați din sector a crescut foarte puțin anul trecut

Pe piața muncii locale, construcțiile au atins un nivel record al forței de muncă, cu 462.000 de angajați în iulie 2025, în creștere cu 1% față de anul anterior. Consultanții subliniază că ușoara scădere observată în lunile următoare nu schimbă tendința generală și poate fi explicată și prin factori sezonieri.

În același timp, chiar dacă presiunile asupra salariilor sunt vizibile într-o piață a muncii încă tensionată, nivelul salariilor din construcții din România rămâne sub cel din alte țări din Europa Centrală și de Est. Acest lucru oferă companiilor un anumit spațiu de manevră, într-un context în care costurile sunt deja în creștere. Astfel, consultanții Colliers atrag atenția că sectorul construcțiilor din România continuă să înregistreze marje operaționale peste media Uniunii Europene, ceea ce oferă un anumit grad de amortizare a presiunilor de cost, chiar dacă mediul rămâne unul dificil.

În ultimii ani, construcțiile au ajuns să cântărească tot mai mult în economia României. În primele trei trimestre din 2025, sectorul a reprezentat 8,7% din PIB, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană și semnificativ peste media de 5% a statelor membre. Această pondere arată cât de mult se bazează economia pe construcții, dar scoate în evidență și o anumită vulnerabilitate, având în vedere că peste jumătate din activitate este legată de lucrările de inginerie finanțate din fonduri europene. Deși acesta nu este scenariul de bază, eventuale întârzieri sau blocaje în accesarea fondurilor europene ar putea avea un impact vizibil asupra sectorului, cu efecte care s-ar resimți mai larg în economie”, a declarat Alexandru Atanasiu.

Pentru 2026, consultanții se așteaptă la o evoluție mai echilibrată a pieței construcțiilor, într-un context în care presiunile asupra costurilor vor rămâne ridicate. Activitatea ar urma să fie susținută în continuare de investițiile publice, cu condiția menținerii unui climat politic stabil. În același timp, investitorii privați își ajustează deja planurile și calendarul proiectelor, pregătindu-se pentru o posibilă relansare a pieței pe termen mediu.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Câți bani ar putea primi pensionarii și familiile cu venituri mici
mediafax.ro
image
Fotbalistul cu dublă cetățenie s-a mutat în România după transferul la FCSB și dezvăluie: „Nebunie! În Israel nu am trăit așa ceva”
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Se prăbuşeşte consumul, care reprezintă 60% din PIB. "Nu o să mai vedeţi acele coşuri pline în supermarketuri"
observatornews.ro
image
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Ce se întâmplă legal dacă un angajat moare în timpul serviciului. Ce prevede Codul Muncii
playtech.ro
image
Gigi Becali, Ilie Dumitrescu și Radu Naum s-au contrat în direct la TV după ce Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu: ”Ea face 11 metri, nu el” / „Sunt curios dacă are ceva la piept”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali n-a rezistat, după ce a văzut imaginile cu Iuliana Demetrescu și Joao Paulo! Verdictul patronului FCSB
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
500 de lei au dispărut din pensie! LOVITURĂ COLOSALĂ pentru pensionarii din România
romaniatv.net
image
Sprijin de 1.000 de lei pentru pensionari, în două tranșe. Ministrul Muncii anunță măsurile sociale propuse pentru familii
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
5 zodii care își pot schimba destinul între Dragobete și 1 Martie. Astrele anunță evenimente majore în viața acestor nativi
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Afișul oficial al filmului „La răscruce de vânturi” face o trimitere directă, din punct de vedere vizual, la filmul clasic “Pe aripile vântului”
„La răscruce de vânturi” - Un roman clasic între ecranizări vechi și noi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești