Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
O treime dintre români consideră că datoriile sunt cel mai sensibil subiect de discutat

Peste o treime dintre români (36%) consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane (30%) menţionează nivelul venitului ca subiect tabu, reiese dintr-un sondaj de specialitate, publicat recent.

Datoriile, subiect delicat pentru români FOTO: Adevărul

Datele culese de Reveal Marketing Research, la solicitarea XTB, evidenţiază faptul că românii evită sau abordează cu dificultate discuţiile despre bani. Astfel, pentru o parte importantă a populaţiei, banii sunt asociaţi cu ruşine, discreţie, comparaţie socială şi teamă de judecată.

Potrivit cercetării, 44% dintre respondenţi spun că, în copilărie, în familia lor se vorbea despre bani doar uneori, atunci când era cu adevărat necesar şi doar 27% au afirmat că situaţia banilor era discutată deschis, în timp ce 12% susţin că subiectul era considerat sensibil sau tabu, scrie Agerpres.

Totodată, în rândul tinerilor cu vârste între 18 şi 24 de ani, această abordare este şi mai vizibilă: 60% declară că, în familie, discuţiile despre bani aveau loc doar când era necesar.

În ceea ce priveşte dificultatea abordării de subiecte, datoriile sunt de departe pe primul loc, menţionate de 36% dintre cei chestionaţi, urmate de nivelul venitului (30%) şi de împrumuturile de la familie sau prieteni (26%). De asemenea, 42% dintre respondenţii de 18-24 de ani spun că datoriile sunt cel mai delicat subiect de conversaţii.

Peste o treime (37%) dintre oameni declară că percepţia asupra celor care vorbesc despre dificultăţi financiare depinde de situaţie sau de audienţă. Pe de o parte, 21% îi consideră pe cei care discută despre problemele cu banii ca fiind realişti, iar alţi 21% spun că astfel de conversaţii sunt fireşti.

Pe de altă parte, 12% dintre românii participanţi la sondaj cred că dificultăţile financiare ar trebui să rămână private şi 10% le asociază cu decizii financiare neinspirate sau neinformate. În context, bărbaţii cred, mai mult decât femeile, că neajunsurile cu banii trebuie să rămână private.

Când vine vorba despre gestionarea individuală a problemelor cu banii, 16% din totalul celor intervievaţi spun că ar păstra problema pentru ei înşişi şi ar încerca să o rezolve singuri, iar 14% ar vorbi despre situaţie cu o persoană de încredere. Doar 9% ar căuta sfaturi financiare de la specialişti.

Cea mai frecventă sursă de ruşine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută, menţionată de către 34% dintre respondenţi, după care întârzierea plăţilor este menţionată de 24% dintre români, iar nevoia de a admite o planificare financiară neinspirată, de 18%, şi comparaţia cu alte persoane - de 17%.

Conform cercetării de specialitate, deşi 35% dintre respondenţi afirmă că nu ar fi deranjaţi dacă alte persoane ar afla că au un venit peste medie, 32% se tem de invidie sau comentarii negative, iar 26% resimt presiunea de a împrumuta bani sau de a-i susţine financiar pe ceilalţi.

În relaţia cu economisirea şi cu investiţiile, aproape un sfert dintre participanţii la sondaj (24%) spun că preferă să păstreze banii doar în numerar sau depozite, pentru a evita "deciziile greşite", în timp ce 22% declară că economisesc sau investesc, dar evită să vorbească despre acest lucru. În plus, 19% nu economisesc şi nu investesc deloc şi doar 19% economisesc sau investesc şi se simt confortabil să vorbească despre acest subiect.

În schimb, în rândul celor care şi-ar dori să facă mai mult, 11% ar vrea să economisească sau să investească, dar se tem să nu facă greşeli şi să fie judecaţi.

Sondajul a fost realizat de Reveal Marketing Research, la solicitarea XTB, în luna mai 2026, pe un eşantion de 1.003 respondenţi (52% femei şi 48% bărbaţi) din mediul urban, cu vârste de peste 18 ani. Dintre aceştia 63% sunt angajaţi full time, iar restul antreprenori, angajaţi part-time, studenţi, şomeri şi pensionari.

Fondată în anul 2004 în Polonia, XTB este o companie axată pe tehnologie, reglementată de mai multe autorităţi din întreaga lume, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia, Comisia de Valori Mobiliare şi Burse din Cipru şi Autoritatea de Conduită Financiară. Compania este listată la Bursa de Valori din Varşovia, din anul 2016.

