Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
O nouă fabrică se va construi în România

O nouă fabrică se va construi în România, în apropierea Bucureștiului, compania anunțând că va fi dotată cu echipamente de ultimă generație și că lucrările vor începe în săptămânile următoare, urmând să fie finalizate în 2027.

Muncitori în constructii
O nouă fabrică se va construi în România. Foto Freepik

JTI și-a anunțat astăzi planurile de a construi o nouă fabrică de ultimă generație în Ștefăneștii de Jos (județul Ilfov). Proiectată să înlocuiască actualele capacități de producție din București, care funcționează cu limitări de spațiu, unitatea este programată pentru finalizare în 2027. Va urma o tranziție etapizată pentru a asigura transferul fără probleme al producției de la fabrica existentă la noua locație. Lucrările vor începe în săptămânile următoare.

Această nouă investiție consolidează angajamentul pe termen lung al companiei pe plan local și marchează un nou reper în prezența de peste trei decenii a JTI în România. Reflectă, de asemenea, ambiția strategică de a continua dezvoltarea capacităților de producție și excelența operațională în Europa.

„Fiind o companie globală, căutăm permanent oportunități de a optimiza unitățile de producție și de a stimula creșterea sustenabilă. Acest angajament se aplică tuturor țărilor în care ne desfășurăm activitatea și în care avem capacități de producție. Fabrica noastră din România are performanțe extraordinare, cu cifre record de producție și o echipă foarte implicată și motivată. Suntem încântați să construim pe baza acestor succese, continuând să ne consolidăm capabilitățile”, a declarat Philip Livingston, JTI Senior Vice President, Global Supply Chain.

„De când am demarat operațiunile în 1994, ne-am extins de multe ori. Suntem dedicați modernizării continue a capacităților de producție, investim în echipamente de ultimă generație și livrăm produse de înaltă calitate. Această nouă investiție reflectă atât ambiția de a ne consolida prezența în România, cât și încrederea și recunoașterea pe care le-am câștigat în cadrul JTI”, a adăugat Klaus-Walter Thul, Factory Lead, JTI România.

Fabrica JTI din România exportă în prezent aproximativ 75% din producție în peste 70 de țări din întreaga lume, fiind unul dintre hub-urile cheie de producție ale companiei în Europa. Unitatea locală are un istoric îndelungat de excelență și inovație: în 2009, a devenit prima fabrică din România care a obținut certificarea „5S Best in Class”, un principiu esențial al sistemului Kaizen de îmbunătățire continuă.

De-a lungul anilor, JTI a investit constant în modernizarea și extinderea operațiunilor din România. În 2012, compania a investit 25 de milioane de euro pentru creșterea capacităților de producție, fiind create peste 125 de noi locuri de muncă. În 2021, JTI a lansat un program de investiții de 60 de milioane de euro pentru modernizarea facilităților, implementat pe parcursul a trei ani.

Astăzi, fabrica JTI din București are peste 630 de angajați, dintr-un total de peste 1.500, cât are JTI în întreaga țară. În 2025, JTI a fost certificată Top Employer în România pentru al 12-lea an consecutiv, fiindu-i recunoscută excelența pe baza a peste 20 de criterii, printre care leadership, dezvoltare profesională, învățare, diversitate, echitate și incluziune, precum și implicarea angajaților.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
