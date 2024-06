România, în topul țărilor cu cele mai scumpe țigarete, raportat la puterea de cumpărare

România e în top trei țări europene cu cele mai scumpe țigarete, raportat la puterea de cumpărare, în condiţiile în care aproape 80% din preţul unui pachet de ţigări se întoarce la stat sub formă de taxe şi impozite.

„Dacă ne uităm la prețuri, România e în top 3 printre țările europene cu cele mai scumpe țigarete, raportat la puterea de cumpărare. Sunt datele Organizației Mondiale a Sănătății, preluate recent și de Euronews. Observăm că în România prețul unui pachet de țigarete raportat la puterea de cumpărare este de 10,19 dolari, pe locul trei după Irlanda și Franța. Există o corelație clară între acest indicator și nivelul contrabandei: în țările unde tigările sunt scumpe, piața neagră are cele mai mari cote: în Irlanda 24,4%, iar în Franța 32,4%, cel mai mare nivel al comerțului ilegal din Europa”, a declarat Oana Claudia Iacob, Government Relations Manager JTI Romania, la webinarul „Contrabanda, dușmanul ignorat al pieței libere și al bugetului”, organizat de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC).

Datele confirmă avertismentul JTI de anul trecut, când autoritățile au decis schimbarea calendarului de accizare abia stabilit, iar accizele s-au majorat mai mult și mai repede. Oficialii JTI au subliniat la momentul respectiv că, raportat la puterea de cumpărare, un pachet de țigarete costă în România de patru ori mai mult decât în Luxemburg și dublu față de Germania, Italia, Spania, Olanda. În momentul de față acciza totală este de 673 lei, când ar fi trebuit să fie 657 lei. Această majorare s-a văzut imediat în studiul Novel, care a consemnat în martie un avans până la 9,8% din totalul consumului, comparativ cu 7,7% în ianuarie, cea mai mare creștere procentuală din ultimii zece ani.

„Contrabanda este influențată de politica fiscală. Ori de câte ori au existat creșteri bruște și neplanificate ale accizei, contrabanda s-a majorat. România a experimentat deja ceea ce se întâmplă în Franța în momentul de față. În 2010, când acciza s-a mărit brusc în mai puțin de un an cu 50%, contrabanda a ajuns la peste 36%. Franța se află din acest punct de vedere unde am fost noi acum 14 ani și unde nu vrem să mai revenim. Autoritățile au argumentat de fiecare dată că acciza din România nu e la nivelul din vest. Dar, haideți să ne uităm la țările vecine. În Bulgaria, acciza abia dacă a depășit 90 de euro, în Polonia se situează undeva la 110 euro, în România este de 135 euro. În afara acestui argument, am adus în dezbatere o nouă perspectivă. Aceea a prețului raportat la puterea de cumpărare, foarte importantă pentru consumator. Se vede că acolo unde prețul e mai scăzut raportat la puterea de cumpărare, și nivelul pieței negre e redus - 0,4% in Luxemburg, sub 5% în Danemarca și Suedia. La noi a apărut, de exemplu, „fenomenul bulgăresc”, vizibil și în cercetarea Novel, care arată că Bulgaria a devenit a doua sursă pentru contrabandă, cu țigări mai ieftine cumpărate din țara vecină. Omul plecat în vacanță preferă să cumpere de acolo de unde e mai ieftin. A luat amploare și micul trafic, pentru că e profitabil să vinzi mai scump ceea ce cumperi mai ieftin”, a adăugat Oana Claudia Iacob.

Potrivit reprezentantului JTI, nivelul contrabandei cu țigarete înregistrat în martie, de aproape 10%, înseamnă pierderi anualizate la buget de circa 400 de milioane de euro.

„Știm că e un an electoral, iar deficitul e în creștere. De aceea, tragem un semnal de alarmă, pentru că de fiecare dată tutunul e vinovatul de serviciu de la care se cer bani la buget. Știm că suntem al doilea mare contribuabil la buget și înțelegem nevoia autorităților de sume suplimentare. Aceste creșteri nu se pot face însă doar pe hârtie, ci într-un context care sa țină cont de realitățile geografice, economice și, nu în ultimul rând, să țină cont de buzunarul românului. Pentru că ce poate părea ieftin în România comparativ cu țările din vest, poate fi de fapt foarte scump pentru consumatori. Iar ce e ieftin, că vine din Bulgaria, poate să coste bugetul național”, a concluzionat Oana Claudia Iacob.