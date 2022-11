O mină de aur. Afacerea care i-a adus unui ieșean un milion de euro în 3 ani

Un ieșean întreprinzător care a investit în monede și lingouri din metale prețioase a reușit să producă vânzări de un milion de euro în doar trei ani.

Gabriel Ghilan este un bărbat din județul Iași care a lucrat bună parte din timp în vânzări, ba chiar și în domeniul imobiliar. În 2019, înainte de pandemie, a decis că vrea să facă o schimbare în viața sa, înființând o afacere, "Argint Active", plecată de la o nevoie personală, după cum spune.

„Acum câțiva ani m-am gândit că ar trebui să încep să economisesc și mi-am dat seama că nu este de ajuns să pun banii la saltea, deoarece banii pe care îi ai în buzunar nu sunt altceva decât reprezentarea unor datorii. Așa că m-am gândit că ar trebui să îmi plasez banii în ceva de valoare. Cercetând piața pentru produse de economisire, ceea ce m-a surprins a fost că, la noi, nu prea erau monede de argint, de aur, deși în Occident, găsești foarte multe variante.

Am căutat și la atelierele de bijuterii, am căutat și pe la casele de amanet, dar nu prea am găsit ce căutam. La acel moment, am găsit pe internet doar un site, AUROM, care este principalul meu concurent pe piață în prezent. În condițiile în care nu reușeam să găsesc produse de acest gen mai aproape de mine, ceva în orașul meu, ba chiar erau puține variante în România, mi-am spus că «ar putea fi o piață pe care ar trebui să intru»”, a povestit antreprenorul ieșean pentru site-ul wall street.ro.

Ieșeanul spune că a mers la târguri de specialitate în lume și s-a gândit că poate face pionierat în România, aflând că există oameni care vor să investească în metale prețioase. El susține că bijuteriile nu sunt cele mai recomandate în momentul în care decizi să-ți investești banii, ci lingourile din metale prețioase.

Iar începutul a fost prin comenzi date pe OLX.

