Un mare producător elvețian de materiale de construcții cumpără un operator turc cu fabrică în România

Un mare producător elvețian de materiale de construcții cumpără Akkim, un producător global de top de adezivi și etanșanți cu sediul în Turcia, care are și o fabrică în România, potrivit anunțului companiei elvețiene Sika.

„Această achiziție va consolida poziția Sika în industria globală de adezivi și materiale de etanșare și va debloca oportunități substanțiale de creștere printr-o prezență extinsă în canalul de distribuție și o acoperire geografică mai largă. În plus, Akkim va adăuga o capacitate de producție considerabilă, permițând o amprentă operațională mai eficientă”, a informat Sika.

Akkim este o afacere de familie în creștere rapidă, cu o prezență extinsă în industria globală a adezivilor și etanșanților. Compania a generat vânzări nete de aproximativ 220 de milioane de franci elvețieni în 2025. Baza sa largă de clienți este deservită prin intermediul rețelei de distribuție extinse și bine stabilite a Akkim, axată pe piețele cu creștere rapidă din Europa de Est, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Cu portofoliul său vast de produse, compania acoperă o gamă largă de aplicații și tehnologii de adezivi și etanșanți pentru sectorul construcțiilor. Oferta se bazează pe formule brevetate dezvoltate de o echipă puternică de cercetare și dezvoltare.

Akkim are o fabrică în România

Akkim operează două unități de producție de mare anvergură și extrem de eficiente în Turcia și România și își consolidează în prezent capacitatea cu o nouă unitate majoră în Turcia pentru a susține creșterea viitoare. Unitățile de producție amplasate strategic oferă un potențial semnificativ pentru a servi drept centre de producție și export pentru o regiune geografică largă.

„Achiziția este pe deplin aliniată cu Strategia Sika 2028, care pune un accent cheie pe extinderea afacerii cu adezivi și etanșanți și pe consolidarea prezenței companiei în distribuție în acest segment. Cunoștințele vaste ale Akkim în domeniul distribuției și rețeaua extinsă vor sprijini semnificativ dezvoltarea ulterioară a afacerii Sika în domeniul distribuției, comerțului cu amănuntul și comerțului electronic”, se arată în informarea Sika.

Akkim va extinde semnificativ oferta de adezivi și etanșanți Sika, în special pentru canalul de distribuție. Portofoliul extins combinat va consolida poziția Sika ca partener preferat al distribuitorilor și va debloca noi oportunități substanțiale de creștere cu clienți cheie din regiune.

„Achiziția Akkim marchează un pas major în consolidarea poziției noastre în industria adezivilor și etanșanților. Platforma puternică de creștere a Akkim, portofoliul de produse extrem de complementare și relațiile strânse cu clienții oferă oportunități semnificative de creștere și creare de valoare. Așteptăm cu nerăbdare să primim echipa Akkim în familia Sika și să ne impulsionăm succesul comun în anii următori”, a declarat Christoph Ganz, Director Regional Sika EMEA.

Tranzacția este supusă anumitor aprobări de către autoritățile de reglementare. Finalizarea achiziției este așteptată în al treilea trimestru al anului 2026.

Sika este o companie de produse chimice de specialitate cu o poziție de lider global în dezvoltarea și producția de sisteme și produse pentru lipire, etanșare, amortizare, armare și protecție în sectorul construcțiilor și în industrie. Sika are filiale în 102 țări din întreaga lume, produce în peste 400 de fabrici și dezvoltă tehnologii inovatoare pentru clienți din întreaga lume. Peste 33.000 de angajați au generat vânzări de 11,20 miliarde CHF în 2025.