NuScale Power achiziționează materiale nucleare de 32,3 milioane de dolari pentru reactoare SMR

Compania americană NuScale Power a semnat un acord pentru preluarea unor materiale nucleare destinate vasului de presiune al reactorului, produse inițial pentru proiectul Carbon Free Power.

NuScale Power (NYSE:SMR) a dezvăluit miercuri seara că a intrat intr-un acord tripartit cu Departamentul Energiei al SUA și CFPP LLC pentru achiziționarea anumitor materiale cu ciclu lung de fabricatie pentru vasul de presiune al reactorului, produse inițial pentru a sprijini proiectul Carbon Free Power Project, în valoare de aproximativ 32,3 milioane de dolari.

Conform acordului, dacă tranzacția nu se finalizează până la 1 octombrie, CFPP va transfera activele direct către Departamentul Energiei, în locul NuScale.

Proiectul Carbon Free Power, la care NuScale și Utah Associated Municipal Power Systems au renunțat acum doi ani, urma să fie amplasat la Laboratorul Național Idaho și să includă șase reactoare modulare mici (SMR) de 77 MW fiecare, generând în total 462 MW.

În paralel, analiștii de la RBC Capital au evaluat acțiunile NuScale cu un rating Sector Perform și un preț țintă de 35 USD, menționând că ar dori să vadă mai multe dovezi ale scalabilității modelului de parteneriat al NuScale înainte de a adopta o poziție mai pozitivă.