Video Noi pachete de sprijin pentru persoanele vulnerabile. Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a prezentat joi noi pachete de sprijin financiar pentru perdsoanele vulnerabile, prezentând categoriile care vor beneficia de bani de la stat.

Principalele declarații ale ministrului Dragoș Pîslaru privind categoriile care vor primi tichete sociale:



„Vorbim de tichete sociale și tichete educaționale. Guvernul a deblocat programul Sprijin pentru România. Pentru 2025 avem cadrul legal pentru a acorda sprijin pentru 1,3 milioane de beneficiari cu o valoare a programului de 372 milioane de lei”.

Cine beneficiază:

- prima categorie este cea a pensionarilor de minimum 65 de ani care beneficiază de indemnizația socială

- copiii și adulții cu handicap cu venituri mai mici de 2000 lei

- familille și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune de 313 lei pe lună pengtru familii sau 456 pentru persoanele singure.

Finanțarea vine din fondurile europene de incluziune.

Valoarea voucherelor este de 250 de lei în 2 tranșe și ajută la sprijinirea celor în sărăcie. În luna septembrie vom face prima plată. În decembrie pe cea de a doua.

- Este nevoie de servicii reale de sprijin pentru aceste persoane

- vor fi noi pachete de sprijin pentru persoanele vulnerabile

- vor fi 800 de milioane de euro pentru servicii integrate pentru persoanele vulnerabile. Am vorbit cu ministrul Manole.

- pe partea de tichete sociale ajungem la 1,4 milioane de români

- pe partea educațională 333 milioane de lei pentru peste 666.000 de elevi care pot primi pe card câte 500 de lei pentru a avea resurse acum la început de școală

Guvernul a adoptat joi un proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Mecanismul de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea şi frecvenţa măsurilor de sprijin, precum şi instituţiile responsabile.

Potrivit acestuia, „Sprijinul material (...) are drept scop compensarea unei părţi din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic şi poate fi utilizat în perioada 2024-2027 pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau mese calde. Sumele acordate sub forma tichetului social pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.”

Știre în curs de actualizare