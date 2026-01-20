search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Împrumuturile se ieftinesc, iar deficitul bugetar coboară spre 6%, anuntă ministrul Alexandxru Nazare

Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a prezentat marți câteva date importante legate de bugetul de stat pe 2026, precizând că ținta de deficit este spre 6% și că se pleacă de la o bază credibilă, având în vedere că deficitul cash pe anul trecut este mai mic decât cel prognozat, în jurul cifrei de 7,7% din PIB.

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare
Ministrul de Finanțe a prezentat câteva date importante legate de bugetul de stat pe 2026. Foto arhi

„În privința țintei de deficit, așa cum au discutat la fiecare rectificare în parte, aceasta este spre 6%, este în discuție și pe parcursul elaborării bugetului. Ținta de deficit va fi în liniile anunțate anterior.

Investițiile au fost 137 miliarde de lei în 2025.

Foarte important pentru bugetului pe 2026 este că pornim de la o bază de investiții foarte bună. Rezultatul de la final de an ne arată că au crescut cu 15%, au fost 137 miliarde, ceea ce semnalează că am reușit să accelerăm

Aceste investiții sunt preponderent din fonduri europene.

Detalii efective despre modul în care vom gestiona proiecția fiecărui ordonator de credite vom anunța în curând.

Calendarul a fost agreat în Coaliție.

O altă chestiune foarte importantă este legată de deficitul pe 2025, deși nu este încă finalizată încă execuția bugetară, va fi finalizată la sfârșitul săptămânii.

Plecăm de la o bază credibilă, că deficitul cash este mai mic decât cel prognozat, în jurul cifrei de 7,7% din PIB, iar acest lucru arată o ajustare foarte serioasă în raport cu anul trecut.

Sigur va avea efect asupra costului de finanțare din acest an”, a declarat ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, precizând că motivul pentru care deficitul bugetar este mai mic este că România a câștigat încrederea Comisiei Europene și a reușit să renegocieze PNRR.

Am reașezat proiecte finanțate prin fonduri europene, iar totalitatea acestor măsuri au creat efecte importante.. Cea mai mare parte din economie față de țintă provine din renegocierea PNRR. Plus vine și din economii acumulate pe lângă sumele obținute din reașezarea fondurilor europene”, a spus el.

Alte declarații:

  • Privesc cu foarte mult optimism anul 2026, datorită datelor din execuția bugetară pe 2025. Datele sunt încurajatoare pentru modul în care a fost realizată corecția fiscal-bugetară.
  • În 2026 sunt șanse mari și perspective foarte bune și în perspectiva discuțiilor de aderare la OCDE.
  • Perspectivele din partea piețelor și agențiilor de rating sunt promițătoare. Săptămâna viitoare avem discuție cu Fitch și pleacă de la altă bază, una în care România și-a îndeplinit angajamentele.
  • În cursul săptămânii viitoare vom discuta cu fiecare minister în parte pe proiecția fiecărui ordonantor de credite. Am pornit discuțiile de la execuția fiecărui minister, ce a mers bine și ce nu a mers bine.
  • Execuția este peste 90% la majoritatea ministerelor, dar sunt multe lucruri pe care le putem îmbunătăți.
  • Vom adopta bugetul în Guvern la mijlocul lunii februarie. Dar va depinde de discuțiile cu ministerele și din coaliție.
  • Scopul pentru 2026 este să avem un buget al relansării, al investițiilor.
  • Proiectăm peste 10 miliarde de euro numai în zona de PNRR. Vorbim de 10,7 miliarde euro, peste 52 miliarde lei, din PNRR, dintre care 7,2 miliarde euro grant și 3,5 miliarde de euro împrumuturi.
  • Proiectăm 5 miliarde euro cheltuială a ministerelor pentru poriecte de coeziune. Apoi peste 5 miliarde de euro fonduri destinate agriculturii.
  • Discutăm de peste 20 de miliarde de euro – 100 de miliarde lei pentru investiții în bugetul anului 2026, bani pentru relansare.
  • Prognoza de creștere economică pentru 2026 este în jur de 1% pentru 2026.
  • PIB-ul prognozat este de 2.045 miliarde lei.


