Marți, 28 Aprilie 2026
Victor Ponta, la Interviurile Adevărul

Motorina urcă din nou spre pragul de 9,4 lei: stocuri epuizate în unele benzinării

Prețul motorinei standard a revenit pe creștere în ultimele zile și se apropie din nou de 9,4 lei/litru în București, după ce pe 22 aprilie coborâse până la o medie de aproximativ 8,57 lei/litru, potrivit informațiilor oficiale consultate de „Adevărul”.

Un bărbat alimentează mașina cu carburanți
Motorina standard se vinde între 9,28 și 9,39 lei/litru în București. Foto Mediafax

Evoluția marchează o schimbare rapidă de trend: în doar câteva zile, scăderile de preț au fost anulate de o serie de scumpiri succesive operate de marile lanțuri de benzinării, iar în paralel au apărut și sincope în aprovizionare.

Datele din piață arată că, după ieftinirile de la începutul săptămânii trecute, când motorina putea fi găsită la sub 9 lei/litru, prețurile au început să urce accelerat. În unele cazuri, creșterile au fost de zeci de bani pe litru într-un interval foarte scurt, ducând carburantul înapoi spre pragul de 9,4 lei. Scumpirile au venit în valuri, uneori chiar de două ori pe zi, semn al unei piețe extrem de volatile.

Potrivit informațiilor oficiale consultate de „Adevărul” prețurile motorinei în data de 28 aprilie sunt următoarele:

Motorina standard

Petrom – 9,28 lei/litru

Mol, OMV și Rompetrol – 9,37 lei/litru

Lukoil – 9,39 lei/litru

Motorina premium

Petrom – 10,05 lei/litru

Rompetrol 10,09 lei/litru

Mol – 10,17 lei/litru

OMV – 10,19 lei/litru

Lukoil – 10,21 lei/litru

Penurie în unele benzinării

Pe fondul acestor mișcări bruște, în unele benzinării motorina standard a devenit temporar indisponibilă. Situația a fost pusă pe seama cererii crescute și a ajustărilor rapide de preț, care au determinat mulți șoferi să alimenteze în avans, de teamă că tarifele vor continua să urce. În unele cazuri, stațiile au rămas doar cu sortimente premium, mai scumpe.

Reluarea creșterii prețurilor are mai multe explicații. În primul rând, factorii externi joacă un rol decisiv: tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și incertitudinile legate de aprovizionarea cu petrol au împins în sus cotațiile internaționale. Acestea se reflectă rapid și în prețurile de la pompă din România.

În al doilea rând, cererea internă a crescut, mai ales în contextul perioadelor de vacanță și al mobilității ridicate, ceea ce a amplificat presiunea asupra prețurilor. Companiile au reacționat prin ajustări rapide, pentru a ține pasul cu evoluțiile din piață.

Nu în ultimul rând, nivelul taxelor rămâne un factor important. Accizele și TVA au o pondere semnificativă în prețul final al carburanților, iar creșterea acestora în 2026 contribuie la menținerea unor prețuri ridicate.

În acest context, piața carburanților rămâne instabilă, iar episoadele de scumpiri rapide, dar și eventualele probleme punctuale de aprovizionare, ar putea continua și în perioada următoare.

De altfel, expertul în energie Dumitru Chisăliță a declarat recent pentru „Adevărul” că astfel de oscilații de preț vor avea loc și în continuare. „Vor fi fluctuații importante ale barilului de petrol în perioada următoare, cotațiile urmând să oscileze de la 90 de dolari, la 103 de dolari, ca să revină din nou la 98 și tot așa. Dar per total, vorbim de o de-escaladare a prețurilor, pentru că niciun stat, nicio putere,  nici măcar Iranul nu are vreun interes ca petrolul să rămână la un preț mare”, a declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță pentru „Adevărul”.  

Guvernul a redus acciza

Guvernul a adoptat vineri, 3 aprilie, ordonanța de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile din industria petrolieră. 

Acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă a fost redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piaţa petrolului şi a carburanţilor, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA.

Pe lângă reducerea accizei, ordonanța introduce și o contribuție de solidaritate pentru companiile care obțin venituri din extracția și comercializarea petrolului românesc. Contribuția este calculată în funcție de prețul petrolului Brent și vizează profiturile considerate excepționale în actualul context economic.

Proiectul modifică și completează OUG nr. 19/2026, prin care a fost declarată situația de criză pe piața țițeiului, benzinei și motorinei, și aduce ajustări la OUG nr. 12/2026, ce stabilește măsurile aplicabile clienților casnici din piața gazelor naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Potrivit Guvernului, pachetul de măsuri urmărește protejarea economiei și a populației, în condițiile în care volatilitatea prețurilor la energie continuă să pună presiune pe bugetele gospodăriilor și pe costurile de producție ale companiilor.

