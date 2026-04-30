Momente de groază pentru o tânără după ce a permis accesul unui străin în bloc prin interfon: atacată și tâlhărită în propriul apartament

O tânără din Hunedoara a trecut prin momente de coşmar, după ce a deschis uşa de la intrarea în bloc, prin interfon, fără să verifice identitatea persoanei care a sunat.

O tânără din municipiul Hunedoara a fost victima unei tâlhării petrecute chiar în apartamentul în care locuia cu chirie, după ce, fără să bănuiască ce urma să se întâmple, a permis accesul în scara blocului unei persoane care sunase la interfon.

Totul s-a petrecut în noaptea de 28 aprilie, în jurul orei 23:40, când tânăra, care era singură în locuinţă, a răspuns la interfon şi a deschis uşa de la intrarea în imobil, fără să verifice cine solicită accesul.

La numai câteva minute după aceea, s-a trezit la uşă chiar cu cel căruia îi permisese să intre în bloc, care a dat buzna peste ea în casă, după ce i-a dat un pumn în faţă, care a doborât-o pe podea.

Profitând de faptul că victima nu a mai putut reacţiona, agresorul i-ar fi luat telefonul mobil şi geanta în care se aflau aproximativ 400 de lei, după care a dispărut.

Şocată de cele întâmplate, femeia a reuşit să ceară ajutor, iar la ora 23:55 a sunat la 112 şi a anunţat că a fost atacată şi jefuită în propria locuinţă, potrivit presei locale.

Poliţiştii au început imediat verificările, iar în urma investigaţiilor au ajuns la un suspect: un tânăr de 18 ani din Hunedoara, despre care există suspiciunea că ar fi autorul atacului.

Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de tâlhărie calificată şi urmează să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea măsurilor legale.

Ancheta este în desfăşurare, iar oamenii legii încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs agresiunea.