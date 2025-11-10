Ministrul Finanţelor: Banca de Investiţii şi Dezvoltare va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie

Banca de Investiţii şi Dezvoltare va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie prin intermediul Convenţiilor de garantare pentru Garanţia de Portofoliu destinată IMM-urilor, a declarat, luni, Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, la evenimentul de lansare a Convenţiilor.

„Nu trebuie să uităm faptul că suntem într-o decelerare economică în ultimii trei ani. E mult mai greu când economia scade, când creşterea economică scade, resursele pe care le ai la dispoziţie pentru distribuţia în această zonă (a persoanelor afectate de sărăcie - n.r.) sunt mai mici decât în mod obişnuit. Cred că ar trebui să ne concentrăm să găsim cele mai bune soluţii pentru relansarea economică, pentru susţinerea creşterii economice. Una dintre aceste idei şi foarte importantă, de altfel, este iniţativa BID de astăzi prin care injectăm 6 miliarde de lei în economie la anul pentru peste 25.000 de IMM-uri şi microîntreprinderi care practic vor beneficia de acest instrument oferit de bănci şi vor avea posibilitatea să suplinească afacerile, cheltuielile pe care le au strict pentru investiţii. Ceea ce din punctul meu de vedere şi din punctul mediului de business de vedere era un program de foarte mult timp aşteptat. Iar avantajul acestui program este că nu are un impact direct asupra deficitului, ci doar în cazul în care aceste proiecte eşuează. Dar am văzut că efectul de multiplicare a unui asemenea program asupra creşterii economice este foarte mare", a spus Alexandru Nazare.

La rândul său, Dan Sandu, director general, Banca de Investiţii şi Dezvoltare, a afirmat că săptămâna viitoare se împlinesc doi ani de la semnarea mandatelor de conducători ai băncii.

„Lansarea acesta a durat foarte mult (a Convenţiilor de garantare pentru Garanţia de Portofoliu destinată IMM-urilor - n.r.) pentru că ea a avut nevoie nu doar să semnăm nişte convenţii cu dumneavoastră, ci pentru a putea pregăti strategia de creditare şi investiţii şi strategia de afaceri a BID, care erau momente de etapă în pilonul PNRR de operaţionalizare a băncii, a trebuit să facem împreună cu dumneavoastră şi împreună cu alţi patricipanţi în piaţa financiară şi în mediul economic în România un studiu, un market assessment şi un market testing, despre cum ar trebui să arate produse pe care le vom pune în piaţă. E drept că ele fuseseră odată cumva desenate într-un studiu de fezabilite în 2018 -2019. La fel ca şi business planul pe care l-am refăcut, fusese cumva trecut prin mâna multor oameni care au muncit la proiectul acesta înainte ca noi să ajungem în el. Dar astăzi suntem împreună cu dumneavoastră aici să anunţăm cum că semnăm convenţii cu bănci care acoperă peste 80% din piaţă", a declarat Dan Sandu.

Ce bănci au semnat convenții

Convenţii au fost deja semnate cu BCR, BRD, Exim Banca Românească, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank România, Libra Internet Bank, Unicredit Bank şi vor mai fi semnate cu Garanti BBVA România, Raiffeisen Bank România,Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank România, Patria Bank.

De asemenea, vor fi semnate convenţii cu următoarele IFN-uri: BCR Social Finance, Vitas, Easy Credit şi Filbo.

Prezent la evenimentul de lansare, prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, Leonardo Badea, a afirmat că din punct de vedere al băncii centrale, a susţine instrumente prin care capitalul ajunge acolo unde poate genera valoare înseamnă a contribui la un progres durabil.

Banca de Investiţii şi Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor, creată la sfârşitul anului 2023, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice şi sociale, a competitivităţii economice, a inovării, a creşterii economice sustenabile şi atingerii neutralităţii climatice în scopul remedierii disfuncţionalităţilor de pe piaţa financiară.