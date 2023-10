Ministrul Economiei dă vina pe organizatorii Târgului de Turism de la Paris pentru neparticiparea României

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Oprea, a declarat, miercuri, la Ploieşti, că organizatorii Târgului de Turism de la Paris au schimbat regula în timpul jocului şi au cerut plata în avans, astfel că România nu a putut participa la acest eveniment.

"Organizatorii Târgului de la Paris au schimbat regula jocului în timpul jocului, în sensul că au solicitat plată în avans, întrucât alţi participanţi din alte ţări nu au plătit la timp", a spus Oprea, potrivit Agerpres.

Acesta a explicat că România nu poate plăti în avans, deoarece legislaţia nu permite.

"România nu poate plăti în avans pentru că legislaţia românească din acest moment nu permite o astfel de plată, drept urmare nu am putut participa la acest târg, deşi până pe data de 27 iulie, când ştiam că, aşa cum se procedează de fiecare dată şi în fiecare an, vom plăti la sfârşit participarea la târg, după ce târgul are loc, lucrurile păreau să fie în ordine şi erau convenite deja cu organizatorul... A schimbat această regulă, ceea ce ne-a dus în imposibilitatea de a fi prezenţi", a afirmat Radu Oprea.

În context, el a subliniat că ţara noastră a fost prezentă la două târguri la Paris.

"România a fost prezentă la târguri la Paris, la două târguri- la un târg foarte mare în ianuarie şi la târgul specializat pentru balneo, pentru cură de tratament. Am avut o campanie foarte puternică de outdoor pe străzile din Paris, pe panouri de publicitate şi, de asemenea, pe autobuzele turistice cu o ţintă foarte bună de vizualizare, pentru că în această perioadă s-a desfăşurat şi Cupa Mondială de rugby, în aceste condiţii fiind foarte mulţi turişti acolo. Deci România a fost prezentă la Paris şi va fi şi anul viitor", a adăugat ministrul.

De asemenea, acesta a arătat că au mai existat ani în care România nu a fost prezentă la Târgul de Turism de la Paris.

"Noi am fost prezenţi în perioada 2013-2015 la acest târg, apoi a urmat o pauză, nu am mai fost prezenţi, pentru că specialişti în domeniu, adică asociaţiile patronale din turism, au spus că este mai relevant târgul din ianuarie la care am fost prezenţi deja. Şi atunci mă întreb de ce acum, de ce nu şi anul trecut şi acum doi ani... Hotărârea pe care am luat-o, şi deja lucrăm în acest sens, este de a iniţia un act normativ care să permită să facem şi astfel de plăţi în avans. Îmi doresc să obţinem toate avizele necesare de la colegii din Guvern, până acum nu a fost posibil. Există o singură excepţie, pentru Televiziunea Română, când s-a acceptat o plată în avans pentru a putea să urmărim împreună un mare eveniment sportiv la Televiziunea Română", a mai declarat Radu Oprea.