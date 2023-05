Marius Budăi vrea facilitarea accesului cetăţenilor ucraineni pe piaţa muncii din România

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a transmis, marţi, că accesul cetăţenilor ucraineni pe piaţa muncii din ţara noastră ar putea fi uşurat printr-o legislaţie temporară.

,,Cred că, dacă vorbim de reconstrucţia Ucrainei, şi într-un parteneriat cu România, poate fi un exemplu a uşura accesul oricăror cetăţeni care vin din Ucraina să lucreze, printr-o legislaţie temporară. Adică, dacă vrem să facem ceva cu paşi repezi şi să fim şi eficienţi, atunci trebuie să uşurăm accesul pe piaţa muncii, să nu mai trebuiască să stăm cu acele documente care în condiţii normale sunt sau nu Ok sau le putem îmbunătăţi, putem discuta", a subliniat ministrul Muncii, informează Agerpres.

Acesta a amintit în context că a schimbat o lege privind condiţiile de lucru ale cetăţenilor ucraineni în România.

,,Dacă vorbim de dreptul de a munci, imediat după ce a început războiul, în calitate de ministru, am schimbat o lege. (...) Şi am modificat condiţiile de lucru ale cetăţenilor ucraineni în România. Noi, în 2018, am lucrat la acea lege, unde am îmbunătăţit accesul cetăţilor ucraineni, moldoveni care nu aveau cetăţenie română, dar tot ceea ce înseamnă ţările din jurul României care nu sunt parte a Uniunii Europene - Serbia, Ucraina, Moldova - să poată lucra până la 9 luni consecutiv pe teritoriul României.

Când a început războiul, am dat o ordonanţă de urgenţă şi am explicat premierului şi coaliţiei ce doresc să fac, şi anume cetăţenii ucraineni care au venit în România au avut şi au dreptul să lucreze permanent fără niciun fel de probleme, cu menţiunea că acolo unde nu aveau documente la ei care să reflecte calificarea, pentru o declaraţie pentru răspundere şi printr-o probă de lucru, se putea şi se pot şi acum angaja", a explicat ministrul.

Situația încadrării pe piața muncii a cetățenilor ucraineni

Un număr de 7.855 cetățeni ucraineni s-au înregistrat în evidențele agențiilor teritoriale din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere profesională și de mediere a muncii, arată ultimele date publicate de instituţie..

Cei mai mulți cetățeni ucraineni refugiați înregistrați în evidenţele AJOFM/AMOFM București au fost în judeţele: București (1.573), Constanța (1.173), Brașov (529), Maramureș (401), Ilfov (300), Iași (280), Galați (252), Suceava (250), Timiș (163), Cluj (156) etc.

Astfel, 924 cetățeni ucraineni au fost încadrați pe piața muncii ca urmare a serviciilor de ocupare oferite de ANOFM.

Meseriile cetăţenilor ucraineni ocupaţi sunt: confecţioneri cablaje auto, specialişti industria auto, confecţioneri indutria textilă, muncitori în domeniul constructiilor, violonist, şoferi, meserii din industria Horeca, reprezentanti comerciali, pescari, cofetari, pedagogi, mecanici auto, IT, patiseri, ospatari, ambalatori, bucatari, operatori prelucrare date, frizeri, manichiuriste, cosmeticiene, îngrijitori spaţii verzi, manipulant marfă, muncitori în industria alimentară, necalificati în domeniul electricitatii, necalificati întretinere drumuri, chimist industria textilă, lucrători vânzări auto, operatori maşini, lucrători sociali, translatori, muncitori în industria de aeronave, tehnician dentar, inginer, arhitect manager, inginer proiectant, muncitor necalificat în turnarea metalelor neferoase, inginer nave, director vânzări, controlor calitate, operatori mase plastice, părinte social, macaragii macarale plutitoare, agent navă, fotograf, funcţionari administrativi.

Totodată, 390 de angajatori și-au arătat disponibilitatea de a încadra în muncă cetățeni ucraineni, declarând 4.768 locuri de muncă vacante disponibile și pentru aceste persoane.

Potrivit ANOFM, cetățenii ucraineni pot fi încadraţi în muncă fără avizul de angajare, pot beneficia și de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, precum şi de protecţie în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, cu condiția înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Situația statistică prezentată se referă la perioada de la începutul conflictului armat din Ucraina și până în prezent.

ANOFM oferă cetățenilor ucraineni înregistrați în evidențe următoarele servicii gratuite: informare şi consiliere profesională, mediere a muncii, formare profesională, servicii de asistență EURES.