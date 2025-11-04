search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Cursa pentru Primăria New York-ului a depășit granițele locale. Cine este Zohrán Mamdani și de ce este urmărit chiar și din afara Statelor Unite

Publicat:

Un deputat tânăr, o campanie neobișnuită și o coaliție diversă care i-a adus sprijinul a mii de newyorkezi. Cine este Zohrán Mamdani și de ce este urmărit chiar și din afara Statelor Unite.

Zohrán Mamdani, în cursa pentru funcția de primar al orașului New York/FOTO:X
Zohrán Mamdani, în cursa pentru funcția de primar al orașului New York/FOTO:X

Zohrán Mamdani, membru al Adunării statului New York în vârstă de 34 de ani, a devenit una dintre cele mai discutate figuri din politica americană odată cu intrarea sa în cursa pentru funcția de primar al orașului New York. Campania sa, marcată de o creștere spectaculoasă în sondaje și de un stil direct de comunicare, a atras atenția nu doar a alegătorilor americani, ci și a observatorilor internaționali.

Unii critici îl acuză de simpatii de stânga radicală și de poziții controversate privind conflictul israeliano-palestinian. Alții îl consideră un politician vizionar, capabil să inspire generațiile tinere și să readucă speranța în rândul electoratului urban.

Alegerile au loc astăzi, 4 noiembrie.

O coaliție atipică

Succesul lui Mamdani se explică prin capacitatea sa de a aduna în jurul său o coaliție neobișnuit de largă: tineri, liberali educați, musulmani și imigranți. Într-un oraș cu aproape un milion de musulmani, dintre care doar o treime sunt înscriși pe listele electorale, apartenența sa religioasă a devenit un factor important.

Într-un discurs emoționant din octombrie, Mamdani a vorbit despre propria familie – despre mătușa sa, care se temea să poarte hijabul în metrou după 11 septembrie, și despre unchiul care îl sfătuia să nu menționeze credința sa în timpul alegerilor. Mulți comentatori au comparat momentul cu discursurile pline de empatie ale fostului președinte Barack Obama.

Echipa sa de campanie a știut să folosească mediul online. Videoclipurile virale – în care candidatul vorbește despre chiriile din New York sau chiar sare în ocean în plină iarnă pentru a protesta față de costul locuințelor – i-au adus notorietate rapidă. În doar câteva luni, Mamdani a trecut de la 1% la 30% în sondajele interne ale Partidului Democrat, câștigând ulterior alegerile primare cu 56%.

Între idealism și pragmatism

Zohrán Mamdani s-a remarcat printr-un echilibru între idealurile progresiste și pragmatismul politic. Deși în 2020 susținea reducerea finanțării poliției, în prezent promite menținerea bugetului actual și chiar păstrarea șefului poliției din New York.

Criticii îl numesc „socialist de salon”, amintind că provine dintr-o familie înstărită. Tatăl său, profesorul Mahmood Mamdani, predă la Universitatea Columbia, iar mama sa, Mira Nair, este o regizoare de renume internațional. Candidatul recunoaște privilegiile copilăriei sale, dar subliniază că experiența sa de voluntar în sprijinul persoanelor cu venituri mici i-a format viziunea politică.

Trump ameninţă să taie finanţarea orașului New York dacă Zohran Mamdani câştigă cursa pentru primărie

Un program social ambițios

Platforma lui Mamdani include măsuri radicale pentru un oraș de dimensiunea New York-ului: transport public gratuit, înghețarea chiriilor pentru locuințele cu regim controlat, magazine municipale cu prețuri reduse și asigurare medicală gratuită pentru copii.

Criticii avertizează că aceste propuneri ar costa peste 700 de milioane de dolari anual, o sumă considerabilă, deși bugetul total al orașului depășește 100 de miliarde. Susținătorii argumentează că New York-ul își poate permite astfel de investiții sociale și că ele ar reprezenta o soluție pentru o criză a locuințelor tot mai gravă.

Între acuzații și sprijin internațional

De-a lungul campaniei, Mamdani a fost acuzat de antisemitism pentru criticile sale la adresa guvernului israelian. Candidatul a condamnat însă atacurile Hamas și a declarat că va proteja comunitatea evreiască din New York. În același timp, a afirmat că ar respecta un eventual mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională împotriva premierului Benjamin Netanyahu, dacă acesta ar vizita orașul.

Sprijinul pentru Mamdani a venit din partea aripii progresiste a Partidului Democrat – inclusiv de la Bernie Sanders și Alexandria Ocasio-Cortez – deși inițial aceștia au ezitat să se implice. După victoria în alegerile primare, el a fost susținut și de figuri importante ale establishmentului, precum guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, și liderul democrat din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries.

O campanie a contrastelor

Principalul său rival este fostul guvernator Andrew Cuomo, revenit în politică după scandalurile care i-au încheiat cariera în 2021. Campania lui Cuomo, bazată pe atacuri și mesaje generate de inteligență artificială, a fost criticată pentru tonul agresiv și pentru aluzii considerate rasiste.

Prin contrast, Mamdani și-a construit imaginea unui candidat deschis, modern și optimist. Presa locală notează că el „a reușit să readucă încrederea într-un proces electoral pe care mulți newyorkezi îl priveau cu scepticism”.

Dincolo de New York

Cursa pentru Primăria New York-ului a depășit granițele locale, devenind un test pentru direcția Partidului Democrat – între centrismul tradițional și noul val progresist. Rezultatul ar putea influența și alte competiții regionale din SUA, unde tinerii politicieni de stânga câștigă tot mai mult teren.

Pentru mulți alegători, Mamdani reprezintă un nou tip de lider: tânăr, divers, conectat la problemele reale ale orașului și dispus să asculte. Pentru alții, el este un pariu riscant într-o perioadă de polarizare accentuată.

Rezultatul votului va fi cunoscut mâine dimineață.

