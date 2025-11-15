Lidl va construi cel mai mare magazin din România, pe terenul unei foste fabrici din București

Dezvoltatorul InteRo Property Development a anunțat vânzarea unei părți din terenul Aversa, unde un retailer va construi cel mai mare magazin al rețelei sale din România. Retailerul care a cumpărat terenul este Lidl.

InteRo Property Development, deținută de familia Topolinski, a anunțat că, la 7 noiembrie, a semnat un contract de vânzare cu un important retailer pentru un teren de 10.418 mp în cadrul proiectului SkyLight Residence, care se va ridica pe terenul fostei fabrici Aversa din zona Obor din București, potrivit economica. Vânzarea terenului este pentru Lidl. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

În trecut, dezvoltatorul a spus pentru sursa citată că negociază cu Lidl și încă un retailer vânzarea de terenuri.

Lucrările de construcție sunt programate să înceapă peste trei luni, iar deschiderea unității este estimată pentru trimestrul IV din 2026.

Potrivit publicației citate, SkyLight Residence este un proiect mixt, cu o investiție totală estimată la 1 miliard de euro, care va include peste 2.200 de apartamente, clădiri de birouri, un supermarket, spații educaționale și zone verzi ample.

InteRo Property Development este o afacere imobiliară locală de familie fondată de Michael Topolinski III. Compania este activă pe piața imobiliară locală de peste 15 ani și este cunoscută pentru proiectele NorthLight Residence, New Confort City, Pajurei 3 Residence, SunLight Residence și SkyLight Residence.