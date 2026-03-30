Legea bugetului de stat pe 2026, în vigoare: sunt prioritizate investițiile strategice, fondurile europene, protecția socială și securitatea națională

Legea bugetului de stat pe anul 2026 a fost publicată în Monitorul Oficial vineri, 27 martie, devenind cadrul legal oficial pentru gestionarea finanțelor publice ale României. Adoptarea acestui buget intervine într-un context economic global marcat de volatilitate, presiuni interne și incertitudini externe, demonstrând angajamentul României pentru stabilitate și consolidare fiscală.

„Bugetul aprobat pentru 2026, fundamentat pe venituri de 390.606,8 milioane lei și cheltuieli de 713.207,7 milioane lei (credite de angajament), respectiv 526.291,3 milioane lei (credite bugetare), cu un deficit de 135.684,5 milioane lei, transmite un semnal clar de responsabilitate către mediul de afaceri și partenerilor externi”, a transmis Ministerul de Finanțe.

Investiții și infrastructură

Unul dintre obiectivele prioritare ale bugetului este accelerarea absorbției fondurilor europene și implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Resursele alocate permit continuarea și finalizarea investițiilor strategice, asigurarea cofinanțărilor publice pentru proiectele cu finanțare europeană și susținerea programelor derulate prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2021–2028, inclusiv Fondul Român de Dezvoltare Socială și Fondul Bilateral.

Fonduri europene și PNRR

Investițiile publice și proiectele de infrastructură rămân un pilon esențial pentru dezvoltarea României.

„Sunt autorizate creditele necesare pentru reabilitarea dezvoltarea infrastructurii, proiecte precum Autostrada Sibiu-Pitești, Drumul de mare viteză Bacău-Pașcani, credite de angajament și bugetare pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție a Drumului Expres Suceava-Siret și Târgu Neamt-Iași-Ungheni”, a precizat Ministerul de Finanțe.

Sunt finanțate întreținerea infrastructurii feroviare și restructurarea companiei TAROM, în conformitate cu reglementările europene, precum și programele naționale de dezvoltare locală și de investiții, inclusiv consolidarea clădirilor cu risc seismic și modernizarea școlilor și spitalelor.

Stabilitate financiară și autonomie locală

Pentru a preveni orice blocaj la nivel local, prin buget sunt alocate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) fonduri în valoare de 28.828,4 milioane lei. Acestea garantează autonomia și funcționarea serviciilor publice: 17.686,1 milioane lei pentru cheltuielile descentralizate ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor; 4.446,6 milioane lei pentru cheltuielile descentralizate ale județelor; 4.900,1 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale.

Aceste resurse permit continuarea serviciilor sociale, educaționale și publice esențiale, sprijinind direct copii, persoane cu dizabilități și vârstnici.

Impozitul pe venit este distribuit astfel încât să asigure atât autonomia financiară locală, cât și sprijin pentru zonele cu venituri mai reduse.

În anul 2026, 63% din impozitul pe venit va reveni bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, 15% bugetelor județelor, 6% unui fond la dispoziția consiliilor județene pentru dezvoltarea locală, 14% unui fond național pentru echilibrarea bugetelor locale și 2% pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole.

Protecția capitalului uman

Protejarea capitalului uman reprezintă o altă prioritate a bugetului.

Pentru susținerea directă a cetățenilor, prin buget sunt alocate resurse importante pentru programe esențiale. În domeniul educației, sunt alocate 1.531.090 mii lei pentru Programul Național „Masă sănătoasă” și 100.000 mii lei pentru noul program „Sport în Școală”.

Bugetul asigură transport gratuit pentru elevi, stimulente educaționale pentru preșcolarii vulnerabili și drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), iar pentru învățământul particular și confesional fără taxe sunt prevăzuți 915,6 milioane lei.

Pentru protejarea persoanelor vulnerabile, bugetul asigură plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap, finanțarea căminelor de vârstnici, a centrelor de zi și a indemnizațiilor îngrijitorilor informali. De asemenea, pentru a proteja cetățenii de fluctuațiile prețurilor la energie, sunt alocate 1.750.000 mii lei prin Ministerul Muncii și 2.000.000 mii lei prin Ministerul Energiei pentru schemele de compensare.

În domeniul sănătății, bugetul garantează accesul la tratamente inovative prin contracte cost-volum, cu alocări în limita a 8.750.000 mii lei, pentru a asigura servicii medicale moderne și eficiente pentru toți cetățenii.

Securitate și apărare națională

Securitatea și apărarea națională sunt consolidate prin alocări pentru programe strategice internaționale și susținerea cercetării medico-militare de excelență la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”.

„Ministerul Finanțelor va asigura o monitorizare riguroasă a execuției bugetare, astfel încât fiecare leu investit să genereze plusvaloare, respectând ferm direcția de consolidare fiscală, iar disciplina bugetară și predictibilitatea sunt fundamentale în perioada următoare”, mai arată comunicatul de presă.