Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Legea bugetului de stat pe 2026, în vigoare: sunt prioritizate investițiile strategice, fondurile europene, protecția socială și securitatea națională

Legea bugetului de stat pe anul 2026 a fost publicată în Monitorul Oficial vineri, 27 martie, devenind cadrul legal oficial pentru gestionarea finanțelor publice ale României. Adoptarea acestui buget intervine într-un context economic global marcat de volatilitate, presiuni interne și incertitudini externe, demonstrând angajamentul României pentru stabilitate și consolidare fiscală.

Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare FOTO: gov.ro

Bugetul aprobat pentru 2026, fundamentat pe venituri de 390.606,8 milioane lei și cheltuieli de 713.207,7 milioane lei (credite de angajament), respectiv 526.291,3 milioane lei (credite bugetare), cu un deficit de 135.684,5 milioane lei, transmite un semnal clar de responsabilitate către mediul de afaceri și partenerilor externi”, a transmis Ministerul de Finanțe. 

Investiții și infrastructură

Unul dintre obiectivele prioritare ale bugetului este accelerarea absorbției fondurilor europene și implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Resursele alocate permit continuarea și finalizarea investițiilor strategice, asigurarea cofinanțărilor publice pentru proiectele cu finanțare europeană și susținerea programelor derulate prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2021–2028, inclusiv Fondul Român de Dezvoltare Socială și Fondul Bilateral.

Fonduri europene și PNRR

Investițiile publice și proiectele de infrastructură rămân un pilon esențial pentru dezvoltarea României. 

„Sunt autorizate creditele necesare pentru reabilitarea dezvoltarea infrastructurii, proiecte precum Autostrada Sibiu-Pitești, Drumul de mare viteză Bacău-Pașcani, credite de angajament și bugetare pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție a Drumului Expres Suceava-Siret și Târgu Neamt-Iași-Ungheni”, a precizat Ministerul de Finanțe.

Sunt finanțate întreținerea infrastructurii feroviare și restructurarea companiei TAROM, în conformitate cu reglementările europene, precum și programele naționale de dezvoltare locală și de investiții, inclusiv consolidarea clădirilor cu risc seismic și modernizarea școlilor și spitalelor.

Adrian Câciu și-a cerut scuze pentru ieșirea nervoasă față de senatoarea PNL: „A fost un derapaj, nu trebuia să am această atitudine”

Stabilitate financiară și autonomie locală

Pentru a preveni orice blocaj la nivel local, prin buget sunt alocate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) fonduri în valoare de 28.828,4 milioane lei. Acestea garantează autonomia și funcționarea serviciilor publice: 17.686,1 milioane lei pentru cheltuielile descentralizate ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor; 4.446,6 milioane lei pentru cheltuielile descentralizate ale județelor; 4.900,1 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale.

Aceste resurse permit continuarea serviciilor sociale, educaționale și publice esențiale, sprijinind direct copii, persoane cu dizabilități și vârstnici.

Impozitul pe venit este distribuit astfel încât să asigure atât autonomia financiară locală, cât și sprijin pentru zonele cu venituri mai reduse.

În anul 2026, 63% din impozitul pe venit va reveni bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, 15% bugetelor județelor, 6% unui fond la dispoziția consiliilor județene pentru dezvoltarea locală, 14% unui fond național pentru echilibrarea bugetelor locale și 2% pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole.

Protecția capitalului uman

Protejarea capitalului uman reprezintă o altă prioritate a bugetului. 

Pentru susținerea directă a cetățenilor, prin buget sunt alocate resurse importante pentru programe esențiale. În domeniul educației, sunt alocate 1.531.090 mii lei pentru Programul Național „Masă sănătoasă” și 100.000 mii lei pentru noul program „Sport în Școală”.

Bugetul asigură transport gratuit pentru elevi, stimulente educaționale pentru preșcolarii vulnerabili și drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), iar pentru învățământul particular și confesional fără taxe sunt prevăzuți 915,6 milioane lei.

Pentru protejarea persoanelor vulnerabile, bugetul asigură plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap, finanțarea căminelor de vârstnici, a centrelor de zi și a indemnizațiilor îngrijitorilor informali. De asemenea, pentru a proteja cetățenii de fluctuațiile prețurilor la energie, sunt alocate 1.750.000 mii lei prin Ministerul Muncii și 2.000.000 mii lei prin Ministerul Energiei pentru schemele de compensare.

În domeniul sănătății, bugetul garantează accesul la tratamente inovative prin contracte cost-volum, cu alocări în limita a 8.750.000 mii lei, pentru a asigura servicii medicale moderne și eficiente pentru toți cetățenii.

Securitate și apărare națională

Securitatea și apărarea națională sunt consolidate prin alocări pentru programe strategice internaționale și susținerea cercetării medico-militare de excelență la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”.

„Ministerul Finanțelor va asigura o monitorizare riguroasă a execuției bugetare, astfel încât fiecare leu investit să genereze plusvaloare, respectând ferm direcția de consolidare fiscală, iar disciplina bugetară și predictibilitatea sunt fundamentale în perioada următoare”, mai arată comunicatul de presă. 

Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Surpare de carosabil în Capitală. Trafic restricționat pe un sens de mers
mediafax.ro
image
„O să-l vedeți director tehnic la o echipă!”. Ce va face Mircea Lucescu după retragerea de la echipa națională
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan taie accizele: „Motorina reprezintă peste 70% din consum, începem cu ea!”
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 5 morţi din Sânpaul
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Cât plăteşti în plus la un credit imobiliar: cât te costă, de fapt, apartamentul cumpărat în rate
playtech.ro
image
Decizie istorică în Iran după războiul cu Donald Trump! Fostul fotbalist din SuperLiga este vizat
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
Schimbare neașteptată! Anunț înainte de Slovacia - România: ”Ne-am înțeles cu ei. UEFA a permis acest lucru”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș și-a pierdut viața după ce a înghițit o unghie falsă de a mamei! Incredibil ce a făcut tatăl lui atunci când a ajuns la spital
kanald.ro
image
Mircea Lucescu, noi detalii despre starea lui de sănătate! Motivul pentru care selecționerului i s-a făcut rău: „Am simțit că nu mai pot respira”
wowbiz.ro
image
DOCUMENT Este fără precedent! Nicuşor Dan a semnat 14 decrete luni seară, deciziile se aplică în prima secundă
romaniatv.net
image
Ajutor financiar de 600 de lei de la Primărie pentru carburant sau 50% la abonamentul de transport!
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV
click.ro
image
Leguma pe care o poți cultiva în ghivece, chiar dacă nu ai o grădină
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
click.ro
Prințul William, Prințesa Kate Middleton foto profimedia 1086227036 jpg
Motivul misterios pentru care Prințesa Kate va dispărea din atenția publică din nou. Nici Prințul William nu va fi disponibil
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani

De ce nu consumă musulmanii alcool?