Jumătate dintre români vor să instaleze sisteme fotovoltaice. Ce bugete au

Peste jumătate (52,2%) dintre români intenționează să instaleze sisteme fotovoltaice în următorii 2 ani, potrivit unui sondaj de opinie comandat de Atu Tech.

Potrivit acestuia, o proporție considerabilă de respondenți (24,11%) intenționează să-și instaleze sistemele fotovoltaice în următorii 3-5 ani, ceea ce arată o planificare și o viziune pe termen lung, relevante pentru dezvoltarea durabilă a pieței.

Circa 40% dintre respondenții interesați au în vedere un buget între 15.000 și 20.000 de lei pentru a finaliza un astfel de proiect, iar 42% optează pentru un sistem fotovoltaic hibrid care le permite să fie conectați la rețeaua națională de electricitate, dar și să se autosusțină energetic atunci când există breșe în rețea.

Reducerea costurilor energetice și independența energetică sunt principalele argumente care susțin intenția românilor de a monta un sistem fotovoltaic în spațiul rezidențial propriu.

Românii nu consideră că un astfel de proiect poate contribui la creșterea valorii proprietății.

„Principala motivație pentru instalarea de panouri fotovoltaice este dorința de reducere a facturilor de electricitate, argument menționat de 1 din 2 viitori proprietari de soluții de energie regenerabilă, iar independența energetică este importantă pentru un sfert dintre ei. Aceste două argumente apar cel mai des și în motivația clienților noștri.

Subvențiile guvernamentale oferite prin Programul Casa Verde reprezintă, însă, un argument decisiv pentru doar 16% dintre respondenți.

Pe de altă parte, sustenabilitatea mediului este un motiv pentru doar 6% dintre participanți, sugerând că, în piața locală, la acest moment, preocupările economice predomină față de cele ecologice”, spune Sorin Felea, director Atu Tech.

Opțiunea pentru soluții mai economice este sugerată și de deschiderea utilizatorilor în alegerea unui instalator independent pentru o ofertă financiară mai bună. Deși, în primă instanță, 61% din respondenți susțin că doresc o soluție la cheie, ce include echipamentele și serviciile de instalare, doar 35% și-ar menține alegerea chiar dacă ar avea o ofertă mai eficientă financiar de la un instalator independent.

Compania vrea să acopere toate zonele țării

Atu Tech colaborează cu firme autorizate ANRE pentru instalarea sistemelor fotovoltaice și își propune să acopere toate zonele țării cu echipe pentru montajul sistemelor fotovoltaice, pentru a susține cererea.

„Categoria de produse fotovoltaice a avut una dintre cele mai mari creșteri în primele 10 luni ale anului, când cererea s-a triplat. Am anticipat tendința și, pentru a acoperi nevoia din piață, am importat panouri solare de la cei mai importanți producători - Canadian Solar și Longi - și am adus în portofoliu un brand premium, AEG.

Investițiile în categorie au fost triplate, la peste 1 milion de euro; o consecință directă fiind livrarea rapidă la peste 80% din echipamente, pe care le avem în stoc”, spune Sorin Felea, director Atu Tech.

Până la finalul anului, compania estimează că această categorie va genera 15% din totalul cifrei de afaceri a magazinului online a2t.ro.

Clienții a2t.ro pot achiziționa panouri fotovoltaice în 6 rate fixe, prin carduri STAR BT – Banca Transilvania, sau cu plata în 4 rate fixe, prin Card Avantaj, de la Credit Europe Bank, Bonus Card Garanti BBVA, All Inclusive, de la BRD Finance, și cardurile de cumpărături de la Alpha Bank.