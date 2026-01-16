search
Replici acide între Musk și directorul Ryanair pe tema Starlink: „E un idiot/Concediați-l!”

Directorul Ryanair, Michael O'Leary, și antreprenorul Elon Musk și-au aruncat insulte pe tema dispozitivelor Starlink, după ce alte companii aeriene din Europa au anunțat că oferă acest serviciu de internet prin satelit pentru clienții lor, relatează Business Insider.

Șeful RyanAir Michael O’Leary FOTO X/@Independent_ie

Cei doi s-au angajat într-un război verbal, după ce CEO-ul celei mai mari companii aeriene din Europa a spus că acest serviciu este mult prea scump pentru companie. 

Miliardarul american a sugerat că acesta are o viziune îngustă și că ar trebui concediat.

Directorul executiv al Ryanair spune că Starlink, internetul prin satelit al lui Musk, nu este o opțiune viabilă pentru zborurile sale low cost. Serviciul a crescut în popularitate în rândul companiilor aeriene.

Lufthansa, compania aeriană germană care administrează al doilea cel mai mare grup aerian de pe continent, a anunțat marți că va introduce serviciul. A doua zi, Scandinavian Airlines a operat primul său zbor cu Starlink .

Însă Ryanair este cunoscută pentru atenția sa la costuri și ofertele de zbor în condiții economice pentru clienți.

„Nu credem că pasagerii noștri sunt dispuși să plătească pentru WiFi în condițiile unui zbor care durează o oră în medie”, a declarat O'Leary pentru Reuters miercuri.

Comentariile sale au stârnit o dezbatere aprinsă pe X. Musk a scris într-o postare: „[Ryanair] vor pierde clienți în favoarea companiilor aeriene care au internet.”

Într-un interviu ulterior acordat joi radioului irlandez, șeful Ryanair, a declarat că oferirea serviciului Starlink ar costa compania aeriană între 200 și 250 de milioane de dolari pe an.

„Cu alte cuvinte, cam un dolar în plus pentru fiecare pasager care zboară, iar adevărul este că nu ne putem permite aceste costuri”, a declarat el pentru Newstalk.

„Pasagerii nu vor plăti pentru utilizarea internetului; dacă este gratuit, îl vor folosi, dar altfel nu vor plăti un euro pentru a utiliza internetul.”

Apoi i-a dat replica lui Musk, spunând că oamenii „nu ar trebui să-i acorde nicio atenție lui Elon Musk”.

„E un idiot. Foarte bogat, dar tot un idiot e”, a adăugat O'Leary.

Musk a reacționat vineri în aceeași notă, numindu-l pe O'Leary un „idiot absolut”.

„Concediați-l!”, a adăugat el.

O'Leary este CEO-ul Ryanair din 1994. Luna trecută, el a declarat pentru Financial Times că intenționează să se pensioneze în următorii cinci, zece ani. „Nu vreau să stau până la 96 de ani ca Buffett”, a spus el.

Deține aproximativ 4% din compania aeriană, ceea ce îl face miliardar și unul dintre cei mai bogați oameni din Irlanda.

Ryanair și filialele sale operează o flotă de 643 de avioane, care a gestionat 206 milioane de pasageri anul trecut. Statisticile din 2024 au arătat că este al treilea cel mai mare grup aerian din lume, după American Airlines și Delta Air Lines.

Modelul de afaceri eficient al Ryanair

Modelul de afaceri low-cost al companiei aeriene irlandeze îi permite să ofere bilete de până la 15 euro, sau aproximativ 17,40 dolari. Compania se concentrează pe schimbări rapide între zboruri, percepând taxe pentru servicii suplimentare, cum ar fi posibilitatea de a sta lângă prieteni, și vânzări la bord, inclusiv carduri răzuibile și țigări duty-free.

Directorii SpaceX s-au arătat, de asemenea, ofensați de ceea ce au numit informații incorecte despre costurile cu combustibilul suportate de instalarea Starlink.

„Trebuie să pui o antenă pe fuselaj, vine cu costuri de 2% la combustibil din cauza greutății și a rezistenței”, a declarat O'Leary pentru Reuters.

Michael Nicolls, vicepreședintele diviziei de inginerie Starlink, a explicat într-o postare  pe X că terminalele Starlink au un profil mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil decât alți furnizori de internet pentru avioane. El a adăugat că analiza SpaceX a arătat că un terminal Starlink a crescut, în schimb, costurile cu combustibilul cu 0,3% la un Boeing 737-800, modelul care constituie cea mai mare parte a flotei Ryanair.

„Hmm, trebuie să existe o modalitate de a reduce asta sub 0,1%”, i-a răspuns Musk.

Deși companiile aeriene low-cost din SUA au reorientat recent serviciile către opțiuni premium, sub presiunea financiară, Ryanair are puține motive să facă același lucru. Adăugarea unei facilități precum Starlink ar fi în contradicție cu modelul său de afaceri, mai ales dacă ar fi gratuită pentru pasageri.

După pandemie, tot mai mulți călători americani au plătit suplimentar pentru zboruri mai luxoase. Companiile aeriene low-cost s-au confruntat, de asemenea, cu dificultăți în a concura la preț cu transportatorii tradiționali.

Însă, de cealaltă parte a Atlanticului, Ryanair a reușit să echilibreze o abordare spartană cu succesul financiar.

În ultimele sale declarații trimestriale de profit, Ryanair a înregistrat profit după impozitare de 1,72 miliarde de euro, o creștere de 20% față de anul precedent.

