Dăncilă, despre investiţii: Am prevăzut peste 10 miliarde de euro pentru acest an VIDEO

"România a înregistrat, în ultimii ani, una dintre cele mai mari creşteri din Uniunea Europeană (...) Avem a doua cea mai mare creştere economică din UE, pe primul trimestru din acest an (...) Pentru 2019, avansul economic este estimat la 5,5 % din PIB. În următorii doi ani, creşterea economică se va baza pe investiţii în sectoarele strategice din economie. La nivelul guvernului, avem în vedere mai multe programe de stimulare a investiţiilor (...) Pentru acest an am prevăzut în buget peste 10 miliarde de euro pentru investiţii publice: infrastructură, educaţie, sănătate (...). Pentru investiţiile în Sănătate, anul acesta, am investit un buget istoric, de peste şase ori mai mare faţă de cel de anul trecut", a declarat Viorica Dăncilă, la conferinţa Upgrade România, organizată de DC New s.

Potrivit acesteia, „investiţiile sunt esenţiale pentru dezvoltarea unei ţări, prin beneficiile rezultate pe piaţa muncii, dar şi prin efectul de multiplicare.

La rândul său, Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor, a afirmat că „anul acesta este unul al investiţiilor, dar să nu se înţeleagă faptul că, în 2019, se vor face toate investiţiile, pentru că nu avem cum”.

„Este mai degrabă anul în care România ar trebui să demareze marile proiecte de investiţii", a spus Teodorovici.

Oficialul MFP a adăugat că, la ora actuală, există foarte multe blocaje în administraţia din România şi există numeroase proiecte care nu sunt demarate încă.

"O spun foarte deschis şi fără să ne ferim: sunt încă blocaje foarte multe în administraţie din România şi sunt multe proiecte care nu sunt încă începute. La noi, în administraţie, din păcate, lucrurile se întâmplă invers şi astfel apar blocajele. Administraţia a devenit ceva în sine despre care vorbim. Sunt companii de stat care au lansat o singură licitaţie în 2018. Un studiu de fezabilitate pentru proiecte regionale de infrastructură de apă poate ajunge şi la 932 de zile. De asemenea, avem întârzieri în relocarea de utilităţi şi ştim că asta e o problemă veche, în special pe zona de transporturi", a menţionat demnitarul.

Premierul Viorica Dăncilă anunţase încă de luni că va înfiinţa un departament în subordinea sa, care să se ocupe de proiecte de infrastructură şi în cadrul căruia va cere raport săptămânal privind investiţiile din România.

"Avem proiecte pe termen scurt, mediu şi lung. În primul rând, săptămâna trecută am făcut, am scos toate obiectivele pe fiecare domeniu în parte pe care le avem de îndeplinit din programul de guvernare. Binenţeles că trebuie să adaptăm o serie de proiecte la realitate şi că unele dintre ele vor suferi modificări. Pentru mine, pentru Guvernul pe care-l condus, am spus că că 2019 este un an al investiţiilor şi pentru noi perioada aceasta vom încerca să ne ţinem de cuvânt. Autostrăzi, spitale, dotări în spitale, investiţii în şcoli. Nu întâmplător anul acesta avem cel mai mare buget pe educaţie şi sănătate, două domenii foarte importante", a declarat Viorica Dăncilă, la o emisiune online.

Premierul a reiterat ideea potrivit căreia sunt necesare investiţii mai ales în mediul rural.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: