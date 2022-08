Asociaţia Pro Infrastructură: În ritmul actual, o să avem 2.000 km de autostradă în 40 de ani

Declaraţiile au fost date pentru RFI România în contextul începerii activităţilor pe primul lot al autostrăzii care va asigura legătura dintre Muntenia şi Moldova.

CNAIR a predat constructorului amplasamentul lotului 2 al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (Mizil - Pietroasele). Echipele de topometrişti au început deja să identifice limitele traseului viitoarei autostrăzi pe lungimea tronsonului de 28,35 km.

Directorul executiv al Asociaţiei Pro Infrastructură, Ionuţ Ciurea, este reticent cu privire la finalizarea la timp a lucrărilor. Ciurea crede că, la ritmul actual, vor mai trece 40 de ani până la momentul în care România va bifa 2.000 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres.

Întrebat cum ar caracteriza în acest moment lucrările la infrastructura rutieră, Ciurea a răspuns:

„Lucrările la infrastructura rutieră duduie cu aceeaşi viteză de 25 -30 de ani încoace.De la începutul anilor 2000 şi până în momentul ăsta, aproape că am atins 1.000 km. În momentul ăsta, în România, indiferent cum iei anii ăştia, că iei trei-patru ani şi cam orice perioadă ai lua, media de kilometri de autostradă şi drum expres este pe undeva la 40 şi ceva de kilometri pe an. 40, 45 de kilometri pe an.

Şi dacă acum să spunem că avem ,n-avem, dar o să avem anul viitor 1.000 km. mai trebuie să mai facem vreo 2.000. Deci împărţiţi dumneavoastră, 2.000 km la 50 km pe an. Şi să vedeţi că o să ne trebuiască încă vreo 40-50 de ani cu viteza asta ca să facem toată reţeaua. Dacă aveţi ca mine, vreo 40 de ani, mai puneţi vreo 40. E cam la limită, deci trebuie să am un pic de noroc şi să mănânc sănătos, să fac sport, ca să apuc să văd toată reţeaua asta gata. Cu viteza asta”, a adăugat el.