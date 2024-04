Începutul puternic al economiei chineze în 2024 începe deja să se estompeaze

China a raportat o creștere economică mai rapidă decât se aștepta în primul trimestru - împreună cu unele cifre care sugerează că lucrurile se vor înrăutăți în restul anului.

Produsul intern brut a crescut cu 5,3% în această perioadă, accelerând ușor față de trimestrul anterior și depășind estimările. Însă o mare parte din această revenire a avut loc în primele două luni ale anului. În martie, creșterea vânzărilor cu amănuntul s-a prăbușit, iar producția industrială a fost sub așteptări, sugerând provocări la orizont, transmite Bloomberg.

„Este posibil ca piețele să fie greu de convins de creșterea puternică a PIB-ului tipărit și dificil de reconciliat cu datele mixte din martie”, a declarat Xiaojia Zhi, economist șef pentru China la Credit Agricole. „Ar putea exista, de asemenea, temeri că, dacă creșterea PIB-ului rămâne peste 5%, așa cum sugerează datele, factorii de decizie politică ar fi destul de confortabili și nu ar vedea nicio presiune pentru a-și relaxa și mai mult politicile”.

Cea de-a doua mare economie a lumii a avut dificultăți în găsirea unei baze solide după pandemie. Industria manufacturieră rezistă, datorită cererii de peste hotare și a accentului pus de Beijing pe dezvoltarea tehnologiilor avansate pe plan intern. Dar o criză imobiliară prelungită apasă asupra încrederii, prețurile din fabrici sunt în scădere de mai bine de un an, iar o măsurătoare generală bazată pe datele de marți a arătat că economia alunecă și mai mult în deflație - toate acestea reflectând cererea internă anemică, precum și capacitatea excedentară din unele industrii.

Yuanul a redus pierderile anterioare pentru a se tranzacționa cu 0,2% mai slab pe piața offshore, după ce Banca Populară a Chinei a slăbit controlul asupra monedei în cursul zilei de marți. Randamentul obligațiunilor guvernamentale de referință pe 10 ani a suferit puține modificări, la 2,28%.

Economiștii de la Australia & New Zealand Banking Group Ltd și DBS Group Holdings Ltd și-au majorat previziunile privind creșterea anuală a Chinei la 4,9% și, respectiv, 5% după publicarea datelor de către Biroul Național de Statistică, aducând aceste cifre în linie cu obiectivul anual al guvernului. Nathan Chow, economist senior la DBS, a citat cererea mai puternică decât se aștepta din SUA și îmbunătățirea pieței muncii ca motive pentru această îmbunătățire. Rata șomajului în mediul urban a scăzut ușor luna trecută.

Dar îndoielile privind impulsul economiei s-au adăugat la neliniștea legată de ratele ridicate ale dobânzilor din SUA și de tensiunile din Orientul Mijlociu. Marți, un indicator al acțiunilor regionale din Asia a înregistrat cea mai mare scădere din august, iar un indice global al monedelor de pe piețele emergente a scăzut, iar won-ul sud-coreean și rupia indoneziană s-au depreciat până la minimele multianuale.

Datele publicate marți au evidențiat, de asemenea, caracterul neuniform al redresării. Producția de ciment a scăzut cu 22% în martie, cea mai mare scădere de la începutul înregistrărilor în 1995, subliniind impactul crizei imobiliare. Pe de altă parte, producția de circuite integrate și de vehicule cu energie nouă - considerate noile motoare economice cheie ale Chinei - ambele și-au menținut o creștere rapidă, cu un ritm de aproximativ 30%.

Creșterea în scădere a cheltuielilor pentru restaurante și declinul vânzărilor de automobile arată că cererea de consum rămâne slabă, în contrast cu investițiile puternice, conduse de companiile de stat. Rata de economisire ridicată a Chinei este un alt semn de prudență a gospodăriilor.

Modelul de creștere cu două viteze implică propriile riscuri. Demersul de producție al Chinei a exacerbat tensiunile cu partenerii comerciali, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, și cancelarul german Olaf Scholz călătorind amândoi în China în această lună pentru a le reproșa oficialilor ceea ce ei consideră a fi o avalanșă de exporturi ieftine.

Datele publicate marți au arătat că fabricile din China au folosit mai puțin din potențialul lor în primul trimestru decât oricând de la pandemie, ceea ce a dat crezare plângerilor privind excesul de capacitate.

Biroul Național de Statistică a declarat că economia „a avut un start bun” în primul trimestru, dar a avertizat asupra riscurilor externe. „Complexitatea, severitatea și incertitudinea mediului extern sunt în creștere”, a declarat BNS într-o declarație care însoțește comunicatul de marți. „Fundația pentru stabilizarea economică nu este încă solidă”.

Prețurile la nivelul economiei chineze au înregistrat cel mai lung declin

Majoritatea economiștilor au fost de acord că ultimele cifre sugerează că obiectivul de creștere economică al guvernului de aproximativ 5% este la îndemână. Dar au avertizat că factorii de decizie politică trebuie să ia în continuare mai multe măsuri pentru a stabiliza piața imobiliară și pentru a încuraja consumatorii să cheltuiască. Atenția se va îndrepta acum către o reuniune a Politburo - organul de conducere suprem al Chinei - pentru a stabili politica economică, care are loc de obicei la sfârșitul lunii aprilie.

Unul dintre riscuri este că o creștere surprinzător de puternică în primul trimestru nu numai că ar putea reduce perspectivele unor stimulente fiscale suplimentare, dar ar putea, de asemenea, să îi determine pe oficiali să ajungă la concluzia că nu este nevoie să pună în aplicare măsurile deja planificate.

"Ritmul de execuție a politicilor stabilite în timpul celor două sesiuni ar putea fi afectat" dacă factorii de decizie consideră că acum pot sta deoparte, a declarat Ding Shuang, economist-șef pentru China Mare și Asia de Nord la Standard Chartered Plc, referindu-se la sesiunea parlamentară anuală din martie. Guvernul nu a publicat încă un plan clar pentru emiterea de obligațiuni suverane speciale ultra-lungi, un instrument fiscal important în acest an pentru a susține cererea internă, a spus el.

Sprijinul politicii monetare va fi probabil constrâns de soliditatea economiei americane. Având în vedere că o iminentă reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală pare mai puțin probabilă, șansele ca banca centrală a Chinei să relaxeze ratele sunt, de asemenea, "în scădere", potrivit lui Zhiwei Zhang, președinte și economist șef la Pinpoint Asset Management.