Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Încep licitațiile ANAF pentru bunurile de lux confiscate. Printre acestea, apartamentele lui Marian Vanghelie din București

ANAF scoate la licitație primele bunuri de lux ale unor politicieni și oameni de afaceri, pentru a-și recupera prejudiciile. Printre acestea se numără limuzina fostului tenismen Dinu Pescariu și apartamentele lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5.

ANAF/FOTO: Mediafax
Observator scrie că limuzina lui Dinu Pescariu este de vânzare acum la licitaţia pe platforma Fiscului. Acuzat de spălare de bani, fostul tensimen trebuie să restituie statului peste 11 milioane de doari. Autorităţile au confiscat dintr-un cont elveţian o parte din bani.

„Preţul de licitaţie e de peste 11 mii de euro", spune Mironel Panţuroiu, secretar general adjunct ANAF.

De asemenea, ANAF scoate la licitație și două ceasuri ale lui Sorin Blejnar, fost director ANAF, condamnat pentru că a luat 12 milioane de lei ca să ajute un om de afaceri să primească nişte contracte cu Fiscul.

„Sunt categorii de contribuabili, unii executaţi în urma unor sentinţe penale. Chiar şi fostul nostru coleg Blejnar are 2 ceasuri care sunt urcate deja în platformă. Cel mai scump este un Porche Design şi preţul de pornire e de 22.500 de lei", spune Mironel Panţuroiu.

Prețul de pornire este la jumătate față de cel din magazin. Al doilea ceas, un model elvețian de colecție, pornește de la 6.000 de lei, adică un sfert din prețul de pe site. Lista persoanelor vizate de ANAF este însă mult mai lungă.

Și două apartamente ale lui Marian Vanghelie sunt scoase la vânzare. Statul are de recuperat de la acesta un prejudiciu de 13 milioane de lei și îi vinde locuințele dintr-o clădire de pe bulevardul Dacia, una dintre zonele selecte ale Capitalei.

Ambele au peste 100 de metri pătrați, unul fiind situat la parter, iar celălalt la etaj. Prețurile de pornire sunt de 1,4 milioane, respectiv 1,6 milioane de lei.

„Începând cu data de 29 vor începe primele licitaţii. Avem 3 paşi de licitaţie, în funcţie de valoarea fiecărui bun. Bunurile cu valoare mai mică au 3 zile de licitaţie, bunurile medii 7 zile şi cele valoaroase la 10 zile de licitaţii", spune adaugă secretarul general al ANAF.

Platforma digitală „eLicitatiiANAF”, destinată publicității și vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitație, a înregistrat un interes uriaș în primele 24 de ore de la lansare: 14 milioane de accesări.

Pentru achiziționarea bunurilor adjudecate, platforma pune la dispoziție mai multe opțiuni:

Plată online cu cardul – suma este blocată pentru taxa de participare sau virată integral pentru prețul final

Decontare bancară – inclusiv internet banking, mobile banking sau alte metode la distanță

Mandat poștal – validat prin sistemul Trezoreriei, data poștei fiind considerată momentul plății.

