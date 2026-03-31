search
Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Platforma eLicitatiiANAF explodează din primele 24 de ore: 14 milioane de accesări. Apartamente, terenuri, mașini, bijuterii și alte bunuri

0
0
Publicat:

Platforma digitală „eLicitatiiANAF”, destinată publicității și vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitație, a înregistrat un interes uriaș în primele 24 de ore de la lansare: 14 milioane de accesări.

eLicitațiiANAF a înregistrat 14.000.000 de accesări în primele 24 de ore de la lansare. Platforma digitală lansată de Ministerul Finanțelor și ANAF oferă un cadru transparent, accesibil și modern pentru consultarea bunurilor scoase la vânzare și pentru participarea la licitațiile organizate de ANAF, fiind dezvoltatã în cadrul procesului de modernizare și digitalizare a administrației fiscale și realizatã cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliențã (P.N.R.R.)”, a transmis marți seara ANAF

Platforma include două module principale:

Secțiunea „Publicitate bunuri”

- bunurile sunt afișate timp de 30 de zile pentru informarea publicului

- se pot solicita vizionări în prezența funcționarilor ANAF

- sunt incluse atât bunuri mobile, cât și imobile

2. Secțiunea „Licitații în derulare”

- licitațiile se desfășoară online pe 5, 7 sau 10 zile

- participarea la licitație necesită un cont în Spațiul Privat Virtual (SPV)

- ofertele sunt actualizate în timp real, iar participanții sunt notificați automat

- înscrierea la licitație se face prin plata sau garantarea (blocarea) unei taxe de participare în

sumă de 10% din prețul de pornire al licitației

- sumele blocate sau taxele de participare sunt returnate în maximum 5 zile persoanelor care nu câștigă licitația.

Modalități de plată flexibile

Pentru achiziționarea bunurilor adjudecate, platforma pune la dispoziție mai multe opțiuni:

Plată online cu cardul – suma este blocată pentru taxa de participare sau virată integral pentru prețul final

Decontare bancară – inclusiv internet banking, mobile banking sau alte metode la distanță

Mandat poștal – validat prin sistemul Trezoreriei, data poștei fiind considerată momentul plății.

Numărul de licitații online lansate în publicitate la data de 31.03.2026. FOTO ANAF

Potrivit datelor ANAF, marți, la ora 17:00, pe platforma eLicitatiiANAF erau active licitații pentru o gamă variată de bunuri, de la apartamente și terenuri, până la mașini, utilaje,  bijuterii, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, băuturi obiecte de uz casnic și diverse accesorii.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

