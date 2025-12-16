search
Marți, 16 Decembrie 2025
Parlamentul European i-a ridicat imunitatea eurodeputatei Alessandra Moretti în ancheta „Qatargate”

Publicat:

 Parlamentul European a votat marţi în favoarea ridicării imunităţii parlamentare a eurodeputatei italiene Alessandra Moretti în urma cererii procurorilor belgieni care anchetează cazul de corupţie ”Qatargate”, transmite ANSA.

Alessandra Moretti FOTO: X
Alessandra Moretti FOTO: X

Eurodeputaţii au votat însă pentru menţinerea imunităţii Elisabettei Gualmini, colegă cu Moretti în Partidul Democrat (PD).

Numele celor două membre ale Parlamentului European au fost menţionate la începutul cazului de corupţie care a explodat în decembrie 2022.

Câţiva italieni, printre care fostul eurodeputat Antonio Panzeri, unul din prezumtivii lideri ai reţelei, sunt acuzaţi de implicare în acte de corupţie pentru a influenţa poziţii ale Parlamentului European, scrie Agerpres.

Scandalul se bazează pe suspiciuni că Maroc şi Qatar au mituit parlamentari, asistenţi parlamentari şi ONG-uri pentru a influenţa procesul decizional în legislativul UE.

”Sunt dezamăgită pentru că am respins deja dovezile pe care se baza cererea (procurorilor) şi continui să susţin că votul nu s-a bazat pe conţinutul cererii, ci a fost influenţat de strategii politice şi electorale”, a declarat Alessandra Moretti pentru ANSA.

”Sper să vorbesc cu parchetul (belgian) cât mai curând posibil pentru a mă putea apăra împotriva acuzaţiilor. Voi continua să-mi fac treaba cu capul sus”, a adăugat eurodeputata italiană.

