Miercuri, 10 Septembrie 2025
Franţa şi Germania vor ca UE să sancţioneze companiile petroliere ruseşti, inclusiv Lukoil

Publicat:

Franța și Germania îndeamnă Uniunea Europeană să vizeze marile companii petroliere rusești ca parte a următorului pachet de sancțiuni al blocului comunitar, conform propunerilor consultate de Bloomberg.

„Ar trebui luate în considerare măsuri suplimentare, în special cu privire la marile companii petroliere precum Lukoil sau Litasco, pentru a pune presiune maximă asupra capacităţii Moscovei de a-şi exporta petrolul”, se arată într-un document susținut de cele mai mari două economii ale Europei.

UE discută în prezent conținutul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care include măsuri propuse pentru a viza băncile rusești și comerțul cu energie al țării, a relatat anterior Bloomberg.

Reprezentanții guvernelor francez și german au refuzat să comenteze propunerea comună.

Orice sancțiuni UE ar necesita sprijinul tuturor statelor membre, iar mai multe națiuni, inclusiv Ungaria, au blocat în trecut încercările de a viza companiile energetice.

Ca parte a măsurilor, blocul comunitar intenționează, de asemenea, să adauge sancțiunilor existente asupra flotei din umbră a Rusiei, de nave folosite pentru transportul petrolului, precum și asupra comercianților și a altor actori din țările terțe care facilitează comerțul.

UE speră să coordoneze unele dintre aceste sancțiuni și aplicarea lor cu SUA. O delegație de oficiali ai UE se află la Washington săptămâna aceasta pentru a se întâlni cu omologii americani și a discuta potențialul unei acțiuni comune.

Pe lângă taxele suplimentare impuse cumpărătorilor de petrol rusesc, SUA au analizat sancțiuni asupra flotei secrete de petroliere a Moscovei și asupra companiilor energetice Rosneft PJSC și Lukoil PJSC, ca parte a unui meniu de opțiuni potențiale, a relatat anterior Bloomberg.

Orice acțiune a SUA ar depinde în cele din urmă de președintele american Donald Trump, care până acum s-a abținut de la sancțiuni directe împotriva Rusiei, în ciuda faptului că a încălcat mai multe termene limită autoimpuse și a reticenței continue a lui Vladimir Putin de a negocia încetarea războiului. Cu toate acestea, Trump a dublat tarifele vamale impuse Indiei la 50% pentru a continua să cumpere petrol rusesc.

Berlinul și Parisul doresc, de asemenea, ca UE să intensifice restricțiile asupra schemelor financiare și logistice folosite de Rusia pentru a eluda sancțiunile blocului comunitar. Întrucât economia rusă prezintă semne tot mai mari de tensiune, mai multe capitale ale UE au îndemnat, de asemenea, blocul comunitar să intensifice sancțiunile asupra sectoarelor economice civile și a firmelor din Rusia care sunt folosite pentru aprovizionarea industriei militare.

Se așteaptă ca UE să propună oficial pachetul de măsuri în următoarele zile.

Economie

