Fondul Monetar Internațional (FMI) nu a fost de acord cu opinia experților care consideră că situația economică din Rusia se îmbunătățește în timp ce Europa intră în recesiune.

Săptămânalul britanic The Economist a atras anterior atenția asupra îmbunătățirii situației economice din Rusia, în timp ce Europa se clătina în pragul unei recesiuni profunde. Publicația susține că a venit un moment critic în războiul economic dintre Rusia și Occident. În același timp, în ciuda dificultăților din economia rusă, în prezent, recesiunea este probabil să se încheie.

Comentând aceste estimări la solicitarea unui corespondent TASS, Alfred Kammer, directorul departamentului european al FMI, a spus: „Nu, nu este”. „Când te uiți la dinamica creșterii, vezi că creșterea economică în Rusia anul acesta și anul viitor va fi negativă”, a spus el la o conferință de presă în cadrul sesiunii de toamnă a organelor de conducere ale fondului și ale Băncii Mondiale. El a adăugat că „în total, în acești doi ani, nivelul PIB-ului va fi mai mic cu 10 puncte procentuale (p.p.)” decât ceea ce Fondul prognozase înainte de începerea operațiunii militare speciale (SVO) a Federației Ruse în Ucraina.

"Aceasta este o recesiune profundă în care a intrat Rusia. Când te uiți la previziunile economice globale și europene, vedem o creștere economică mai scăzută, dar nu vedem recesiune profund[ ca în Rusia", a spus Kammer. El a reamintit evaluarea FMI conform căreia conflictul din Ucraina „a dus la prețuri mai mari la energie, a provocat o penurie a exporturilor de alimente, creșterea prețurilor în întreaga lume și în special în Europa și este, de asemenea, principala cauză a încetinirii și recesiunii economice care se observă. în unele ţări”.

Estimări ale dezvoltării economiei ruse

The Economist își susține concluzia cu date de la Goldman Sachs, care calculează un „indicator de activitate curentă” care oferă o idee despre cum se descurcă economia de la lună la lună. Astfel, conform datelor obținute, activitatea în Rusia este semnificativ mai mare decât în ​​țările mari europene. Astăzi, importurile lunare de mărfuri în Rusia în dolari sunt aproape garantate să depășească media de anul trecut, subliniază revista.

Anterior, FMI și-a îmbunătățit prognoza privind PIB-ul Rusiei pentru anul viitor și se așteaptă ca economia Rusiei să scadă cu 3,4%. În 2023, scăderea indicatorului este proiectată la 2,3%, reiese din raportul din octombrie al fondului privind perspectivele de dezvoltare a economiei globale. Astfel, organizația a îmbunătățit prognoza pentru scăderea PIB-ului Federației Ruse în acest an față de estimările din iulie cu 2,6 puncte procentuale, iar în 2023 - cu 1,2 puncte procentuale. Săptămâna trecută, Banca Mondială (BM) a îmbunătățit prognoza pentru PIB-ul Rusiei: în acest an, scăderea indicatorului va fi de 4,5%. Astfel, organizația a îmbunătățit și prognoza pentru acest indicator față de estimările din iunie cu 4,4 p.p. în acest an și s-a înrăutățit cu 1,6 p.p. în 2023. În plus, așa cum se așteaptă experții BM, creșterea PIB-ului Rusiei în 2024 va fi de 1,6%, așteaptîndu-se o stabilizare.