Încă o bancă din România a fost vândută, după ce Unicredit a fuzionat cu Alpha Bank

Intesa Sanpaolo din Italia a declarat luni că a cumpărat First Bank a României de la fondul american de capital privat JC Flowers, scriu Bloomberg și Reuters.

Tranzacția are loc la o săptămână după ce rivalul UniCredit a anunțat și el o achiziție în România. Ca parte a unui acord de management al activelor și asigurări cu Alpha Bank, prin care UniCredit va cumpăra pachetul de 9% al statului grec în creditor, banca italiană a cumpărat și afacerea românească a Alpha pentru a fuziona cu unitatea locală.

Rentabilitatea sistemului bancar al României este peste cea a zonei euro, cu o rentabilitate a capitalurilor proprii de 12,1%, a scris Comisia Europeană în raportul său de țară din mai.

„Având în vedere fundamente solide și perspective pozitive de creștere pe termen mediu, România continuă să atragă fluxuri mari de investiții străine directe”, a adăugat acesta.

Intesa nu a oferit detalii financiare pentru tranzacția sa, spunând doar că First Bank are 40 de sucursale care deservesc întreprinderi mici și mijlocii, precum și clienți de retail cu active de 1,5 miliarde de euro.

Însă, potrivit Bloomberg, valoarea tranzacției ar fi de aproximativ 200 milioane de euro (216 milioane de dolari).

În ianuarie, Bloomberg anunţa că JC Flowers vrea să vândă First Bank şi a avut discuţii preliminare cu UniCredit SpA dar nu s-a ajuns la un acord. Separat, în iulie UniCredit a decis să nu continue negocierile pentru achiziţionarea subsidiarei din România a OTP Bank Nyrt.

JC Flowers a achiziţionat First Bank de la Piraeus Bank în 2018. Un an mai târziu, a preluat rivalul mai mic Leumi, care a fost încorporat în brandul First Bank.

Investiția va dubla prezența Intesa în România, unde unitatea sa locală are 60.000 de clienți și 34 de sucursale, cu active de 1,5 miliarde de euro. Intesa Sanpaolo este prezentă în România din 1996.

Susținută de o investiție de 300 de milioane de euro, fuziunea UniCredit România cu Alpha Bank România va crea a treia bancă ca mărime din țară, reprezentând 12% din activele totale.

În ciuda moderării creșterii economice în prezent, pe măsură ce guvernul încearcă să controleze deficitul bugetar și de cont curent, se așteaptă ca România să crească cel mai mult dintre țările din Europa Centrală în 2023, potrivit analiștilor BNP Paribas.

„În 2024 și 2025, economia românească ar trebui să se redreseze și apoi să convergă treptat către creșterea potențială estimată de aproximativ 3,5% pe termen mediu”, au scris ei într-un raport din iulie.

„În ciuda mărimii deficitelor de cont curent și bugetare, România continuă să atragă fluxuri de capital străin”, au adăugat ei.

Intesa Sanpaolo SpA ia în considerare achiziţii de mai mică amploare în regiunile europene unde operează şi în ţări situate în jurul Mării Mediterane, pentru a-şi consolida unele dintre activităţile sale de bază. "În timp ce ne concentrăm pe o creştere organică, banca este pregătită să beneficieze de oportunităţile externe de creştere care ar putea apărea. O achiziţie ar trebui să aducă sinergii, să fie compatibilă cu modelul nostru de afaceri şi să fie realizată la valoarea corectă - condiţii pe care nu le vedem în acest moment", a declarat pentru Bloomberg Marco Elio Rottigni, şeful Diviziei de Bănci Subsidiare Internaţionale a Intesa (ISBD).

ISBD operează pe trei continente, prin 11 bănci comerciale în CEE şi Egipt, şi are o companie de gestionare a averii în China. Printr-o reţea de aproape 700 de filiale şi aproximativ 21.000 de angajaţi deserveşte şapte milioane de clienţi.